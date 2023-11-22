Как девушка с генетическим расстройством сумела стать моделью и покорить мир

Все привыкли к тому, что в индустрии моды работают люди определённого типа внешности, соответствующие общепринятым стандартам красоты. Однако во всех правилах есть свои исключения, и в последние годы всё чаще на подиумах появляются юноши и девушки с очень необычными внешними данными. Мелани Гайдос, казалось, не имела ни единого шанса сделать карьеру в мире моды. Но она умела мечтать и упорно шла к своей цели, преодолевая на своём пути множество преград и разрушая стереотипы.
Разрушительное заболевание
Мелани Гайдос.
Едва Мелани Гайдос появилась на свет, как её родителей поставили в известность о том, что у малышки очень редкое генетическое заболевание – эктодермальная дисплазия, и рассказали, что это полностью изменит внешность девочки. У неё никогда не будет красивых ногтей и волос, её зубы будут выпадать, а новые не вырастут, ушные раковины и крылья носа деформируются. Да и живут люди с таким заболеванием очень недолго, средний возраст их составляет всего 20 лет.
Мелани Гайдос.
Родители, конечно, могли бы отказаться от малышки, но они решили сделать её счастливой, несмотря ни на что. Они старались давать девочке самое лучшее, но защитить её от насмешливых взглядов и издевательств сверстников были просто не в состоянии, зато они чутко следили за моральным состоянием дочери, старались во всём поддерживать и помогать.
Мелани Гайдос.
Мелани очень страдала, когда видела брезгливо пожатые губы и стремление окружающих держаться подальше от неё, такой некрасивой. К тому же Мелани узнала о том, что жить ей предстоит не так уж долго, и уже готова была свести счёты с жизнью, но родители вовремя заметили состояние дочери. Они тут же записались на приём к психотерапевту, поняв, что без его помощи им и Мелани не справиться.
Мелани Гайдос.
Несколько сеансов смогли внушить девушке веру в себя и научили её дистанцироваться от негативных эмоций в её адрес. Мелани стала замечать не только отвращение во взглядах окружающих, но ещё и восхищение её стойкостью. Несмотря ни на что она выходила на улицу и шла, стараясь держать голову прямо и не прятаться за тёмными очками и неудобными париками.
Работа с психотерапевтом позволила ей понять, что у неё есть мечта. Она страстно хотела выходить на подиум в необычных нарядах, позировать фотографам, появляться на обложках модных журналов. Мечту она превратила в цель, а цель – в план, который стала методично выполнять, шаг за шагом.
Воплощённая мечта
Мелани Гайдос.
Первым пунктом плана Мелани Гайдос значился переезда в Нью Йорк. Именно оттуда она планировала начать свою карьеру, справедливо полагая, что в небольшом родном городе перспектив у неё куда меньше. Едва обустроившись на новом месте, девушка отправилась на фотосессию. Сделав множество снимков в разных нарядах, локациях и ракурсах, она смогла собрать профессиональное портфолио, которое стала рассылать известным мастерам фотографии, работавшим с модными изданиями.
Мелани Гайдос.
И вскоре Мелани Гайдос стали поступать звонки. Фотографы обратили внимание на девушку с необычной внешностью, Мелани получила несколько весьма заманчивых предложений и с энтузиазмом включилась в работу. Она постигала основы работы на подиуме, участвовала в фотосессиях и вскоре стала принимать участие в показах мод. Известные кутюрье приглашали её демонстрировать их модели, девушки, давно зарекомендовавшие себя в индустрии моды, не шарахались от нестандартной коллеги, а с удовольствием помогали во всём. Глянцевые журналы размешали фотографии Мелани на обложках, а её появление на показах в разных городах США зрители встречали аплодисментами.
Мелани Гайдос.
Ещё большую популярность Мелани Гайдос обрела после съемок в клипе Rammstein Mein Herz brennt. В 2022 году модель снялась в небольшой роли в научно-фантастической драме Кристины Буожите и Бруно Сампера «Эра выживания». Она наконец-то была счастлива. Теперь Мелани ловила на себе не насмешливые, а восхищённые взгляды, под её фотографиями писали тёплые и ободряющие комментарии, придававшие модели уверенности в себе. У неё даже появилась своя армия поклонников, а для многих людей её пример стал вдохновением. Нестандартная красота и пластика Мелани на самом деле завораживает, от её снимков иногда просто невозможно оторвать взгляд.
Жизнь в лучах славы
Мелани Гайдос.
Теперь Мелани Гайдос не прячется от людей, она ведёт обычный образ жизни, с удовольствием ходит в кафе и на прогулки, а ещё она вернулась к своему давнему увлечению – балету. В детстве она уже посещала балетный класс, однако из-за насмешек и издевательств сверстников вынуждена была отказаться от занятий хореографией. Теперь же ничто не мешает ей оттачивать своё мастерство, одновременно наслаждаясь возможностью подчинять себе своё тело. Мелани полюбила чтение и в свободную от съёмок, показов и уроков балета время с удовольствием погружается в придуманные писателями миры. Предпочтение же она отдаёт сказкам братьев Гримм и произведениям американской писательницы Франчески Лии Блок, специализирующейся на литературе для взрослых и молодежи.
Мелани Гайдос.
Друзья модели уверяют: Мелани очень добрая и светлая, она во всём находит положительные моменты, обладает искромётным чувством юмора и незаурядным умом. А молодой человек, имя которого Мелани раскрывать не торопится, по-настоящему любит модель, и его ничуть не смущают особенности её внешности, ведь главное, что у человека внутри. Когда-то Мелани узнала о том, что люди с её заболеванием живут, в среднем, до 20 лет. Сейчас Мелани 32 года, и она не собирается покидать этот мир, где её ждёт ещё множество открытий.
Мелани Гайдос.
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