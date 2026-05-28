9 способов попрощаться с плесенью в подвале, чтобы сохранить урожай

Плесень в подвале - распространенное явление, с которым нужно бороться незамедлительно
Подвал - идеальное место для хранения овощей и консервации. Однако из-за сырости в помещении появляется плесень. Грибок быстро распространяется и способен испортить продукты, поэтому бороться с ним нужно незамедлительно.
Чем опасна плесень
Вдыхать плесень намного опаснее, чем случайно употребить в пищу / Фото: dacha-vprok.ru
Само собой, не стоит употреблять в пищу продукты с плесенью. Однако намного опаснее вдыхать ее аромат. Споры попадают в дыхательные пути, вызывая респираторные заболевания, головные боли, высыпания и даже заражение легких. Важно создать в подвале неблагоприятные условия для существования грибка.
Причины возникновения
В подвале должно быть сухо, проветривать нужно регулярно / Фото: stroyko34.ru
Частички плесени настолько мелкие, что способны проникать через любой материал и поверхность. Перечислим основные причины ее появления.
1. Темное, сырое и плохо проветриваемое помещение - лучшее место для грибка. Необходимо ежедневно открывать подвал, чтобы в него проникал свежий воздух и солнечный свет.
2. Из-за неправильной гидроизоляции в подвале может образовываться конденсат. В таких условиях плесень будет расти, как на дрожжах.
3. Хранение испорченных продуктов. Необходимо регулярно перебирать запасы и безжалостно выбрасывать подгнившие овощи и фрукты. В противном случае на них появится грибок, который распространится на оставшийся урожай.
4. В основном подвал оборудуют деревянными полками и стеллажами. Материал быстро впитывает влагу, отсыревает и становится привлекательным местом для плесени. Лучше всего использовать в погребе металлические или пластиковые изделия.
Как бороться с небольшими участками плесени
Для небольших поражений подойдет точечное воздействие или обработка поверхностей в один слой / Фото: kursi-floristiki.ru
Метод удаления грибка зависит от его распространенности. Если вы сразу заметили плесень или область поражения еще небольшая, помогут средства попроще.
1. Пламя
Пламя поможет прижечь пораженную зону / Фото: i.ytimg.com
Механический способ избавления от плесени, который подойдет на начальном этапе. Вооружитесь паяльной лампой или любым другим устройством. Наша задача - аккуратно прижечь имеющуюся плесень, а затем устранить причины ее появления.
2. Уксус
Уксус можно использовать в чистом виде и совместно с другими веществами / Фото: severdv.ru
Если заражение точечное, достаточно обработать участки уксусом. Также можно протереть стены и потолок, разбавив продукт с водой в равных частях.
При более серьезном заражении понадобится средство помощнее. Смешайте полстакана воды, 50 мл столового уксуса, 50 мл перекиси водорода, 25 мл борной кислоты. Полученную смесь поставьте на плиту и доведите до температуры в 50-70 градусов. Теплый раствор необходимо нанести на заплесневевшие участки и оставить на 15 минут. После этого вычистить поверхность щеткой и выбросить ее после использования.
3. Перекись водорода
Перекись - универсальное дезинфицирующее средство / Фото: domovoda.club
Можно просто обработать 3% препаратом стены и потолок, но для продолжительного эффекта рекомендуем сделать более концентрированный состав.
Приобретите в аптеке таблетки «Гидроперит» (комбинация перекиси водорода с мочевиной) и разведите одну штуку в воде, согласно инструкции. Обработайте смесью пораженные участки.
4. Лимонная кислота
Лимонная кислота также уничтожит неприятный запах плесени / Фото: fb.ru
Лайфхак считается наиболее безопасным для человека. Растворите в 1 л воды 100 г лимонной кислоты и обработайте зоны с плесенью. Рекомендуем протереть все углы, поскольку именно оттуда распространяется грибок. Также продукт поможет устранить неприятный запах плесени.
Как бороться с крупными очагами
При работе с токсичными веществами надевайте защитный костюм, респиратор и очки / Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net
Плесень распространяется достаточно быстро. Если стены и потолок изрядно покрылись грибком, придется использовать средства посерьезнее. Рекомендованные препараты токсичны, поэтому обязательно надевайте защитные перчатки и респиратор.
1. Хлор
Хлорсодержащие вещества оказывают продолжительный дезинфицирующий эффект / Фото: samodelino.ru
Используйте любое хлорсодержащее средство, например, «Белизну». Можно применять в чистом виде или развести с водой в пропорции 1:2. Сперва нужно очистить заплесневевшую зону при помощи железной щетки или крупнозернистой наждачки. Далее нанесите на губку средство с хлором и обработайте поверхность. Пройдитесь по стенам и потолку несколько раз, чтобы состав впитался как можно глубже.
При работе с хлором нельзя использовать распылитель, чтобы дополнительно не распространять токсичное вещество. После завершения обработки проветривайте помещение 2-3 дня, пока полностью не исчезнет характерный аромат. Если плесень и надумает вернуться в ваш подвал, то после хлора произойдет это нескоро.
2. Борная кислота
Борная кислота хороша против белой плесени / Фото: i.pinimg.com
Действенный метод против белой плесени. Наберите полведра воды и размешайте в нем 1 кг соли и 100 г борной кислоты. Перелейте состав в распылитель и тщательно обработайте им каждый уголок.
3. Известь и медный купорос
Средство можно использовать и для профилактики / Фото: mir-ogorodik.ru
В ведро воды добавьте 100 г медного купороса и перемешайте. Далее введите 1 кг негашенной извести и доведите смесь до однородной консистенции. Полученным составом обработайте стены и потолок.
Если подвал поразила черная плесень, сделайте более концентрированный состав. На 3 л воды добавьте 300 г медного купороса. Раствор можно наносить на всю поверхность или точечно. Известь добавляйте по желанию. Она используется для того, чтобы состав дольше держался на стенах и потолке. Проводите процедуру раз в год, перед наступлением тепла.
4. Соляная кислота
Применяйте соляную кислоту лишь в крайних случаях, поскольку она очень токсична / Фото: severdv.ru
Данный способ можно использовать только в крайнем случае, поскольку средство очень токсичное. Помимо перчаток и респиратора, нужно надевать очки и защитный костюм.
Для обработки подвала понадобится раствор соляной кислоты, а не концентрат. Правила использования и пропорции изучите в инструкции по применению. Наносить вещество нужно на все поверхности (за исключением цинковых), а не только на очаги.
5. Бытовая химия
Бытовая химия действует безопасно и результативно / Фото: paralleli.if.ua
Спецсредства помогают избавиться от плесени и предотвратить ее дальнейшее появление. Чаще всего выпускаются в виде грунтовок глубокого проникновения. Популярные варианты:
- «АрмМикс Биоцид Гель», подходит для каменных и бетонных подвалов. Разводится с водой в пропорции 1:5. Без запаха, не содержит хлора, безопасен для использования;
- «Olimp Стоп-плесень», дезинфицирует поверхности и уничтожает плесень. Не содержит токсичных веществ. Подходит для бетонных и деревянных изделий. На квадратный метр требуется 200-250 мл;
- «Neomid Bio» - антисептик от плесени. Безопасное средство, разводить нужно строго по инструкции.
При правильном уходе за подвалом, никакая плесень не страшна / Фото: strana-sovetoff.ru
В борьбе с плесенью также важна профилактика. Регулярно наводите чистоту в подвале, окрашивайте или белите стены и потолок. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается и в нем не скапливается конденсат. Проверяйте состояние урожая и выбрасывайте подгнившие продукты. Грибок - бич многих поверхностей и бытовых приборов.
