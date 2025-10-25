С нами не соску...
Как быстро очистить белую подошву кроссовок

Светлый материал требует особого ухода.



Наверное, у каждого из нас есть пара белых кед или кроссовок, которые подходят подо все. Но и уход за такой обувью специфический. Мы поговорили с технологом Галиной Шубиной, которая рассказала о самых простых и эффективных способах очищения белой подошвы. У вас дома точно найдутся эти средства для очищения!


Сода


Раствор соды станет спасением для обуви, если под рукой нет профессионального очистителя. Наш эксперт советует развести столовую ложку соды с водой до состояния кашицы. Далее втираем ее в места, которые нужно очистить, и оставляем на полчаса. Смываем порошок с обуви и оставляем сушиться. Осторожнее с использованием соды на цветной или черной обуви с белой подошвой и с обувью из тканевых материалов — если порошок попадет на темную ткань, может остаться белый налет, который обязательно нужно смыть, в противном случае останутся неприятные разводы.

Как быстро очистить белую подошву кроссовок

Ацетон



Средство прекрасно справится с пятнами от травы и нефтепродуктов на подошве. Галина: «Если будете использовать чистый ацетон, проверьте на небольшом участке подошвы — может пойти химическая реакция, которая испортит вещь». После обработки обуви ацетоном обязательно промойте обувь водой. Также стоит использовать средства защиты для рук и дыхательных путей — пары ацетона очень токсичны.

Ластик


Если загрязнение не слишком сложное, можно попробовать очистить подошву простым канцелярским ластиком. Важный момент — чем светлее подошва, тем светлее должен быть ластик. Галина: «Даже желтый ластик не подойдет для очистки белой подошвы, вы можете получить цветные полосы, даже если загрязнение уйдет».

