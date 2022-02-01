Гениальные изобретения дилетантов

С нами не соскучишься!

Актриса, впервые имитировавшая оргазм в кино, придумала систему управления ракетами, а закупщик хлопка — лейкопластырь. Самые удивительные (и полезные!) изобретения, сделанные непрофессионалами, — в этом материале.









Система управления торпедами: актриса Хеди Ламарр

Циркулярная пила: ткачиха Табита Бэббит

Шариковая ручка: журналист Биро Ласло

Автомобильные стеклоочистители: риелтор Мэри Андерсон

Лейкопластырь: закупщик Эрл Диксон

Ранцевый парашют: актер Глеб Котельников