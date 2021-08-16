Как приготовить домашние конфеты «Сникерс» и «Баунти», которые в разы вкуснее и полезнее магазинных

Домашние сладости – это не только вкусно, но и гораздо более полезно, чем магазинные. Если тратиться на сникерсы и баунти нет желания, их можно приготовить самостоятельно из ингредиентов, которые совсем не сложно найти. Да и рецепты проще простого, справится даже начинающая хозяйка.
Конфеты «Сникерс»
Домашние шоколадные конфеты Сникерс |Фото: youtube.com
Точного соответствия с покупным лакомством добиться не удастся, но основной принцип – шоколадный батончик с орехами – будет соблюден. Этот рецепт можно модифицировать по желанию, добавляя вместо арахиса другие орехи (грецкие, кешью, кедровые) или же вместо какао-порошка – шоколад.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
2 ст.л. какао-порошка
300 гр. сухого молока
1 ст. сахара
30 гр. сливочного масла
50 гр. сливок
400 гр. арахиса для начинки
Вначале нужно приготовить арахис: замочить арахис в воде на ночь, затем высушить в духовке и поджарить на сковороде, дать остыть. Конечно, можно просто обжарить орехи, минуя этап замачивания, но диетологи настоятельно рекомендуют придерживаться именно этого способа.
Жареный арахис - начинка для конфет. |Фото: takioki.life
Теперь можно заняться приготовлением шоколадной смеси. К сливкам добавьте сахар и какао, перемешайте и поставьте на огонь, вскипятите, постоянно помешивая. Снимайте с конфорки, когда на поверхности начнут появляться пузыри.
Теперь нужно добавить сливочное масло, перемешать, и всыпать арахис. На последнем этапе добавьте сухое молоко, масса должна получиться достаточно густой, вымесите, как тесто, руками. Все, готово, теперь можно формировать конфеты произвольной формы и убирать в холодильник.
Конфеты Сникерс в разрезе. |Фото: cookpad.com
Для застывания «Сникерсам» достаточно 2-3 часов, после по желанию их можно покрыть растопленным горьким шоколадом. Если хочется разнообразить вкус, то присыпьте еще сверху тертыми орехами или кокосовой стружкой.
Конфеты «Баунти»
Домашние конфеты с кокосом Баунти. |Фото: AllChoco.com
Эти конфеты, в отличие от «Сникерса», готовятся гораздо быстрее и всего из трех ингредиентов.
Все, что вам понадобится, это:
2 плитки молочного или горького шоколада (по вкусу)
3 ст. несладкой кокосовой стружки
1 банка сгущенки
Смешиваем сгущенку с кокосовой стружкой. |Фото: otvedaem.com
Для приготовления нужно перемешать в миске кокосовую стружку со сгущенкой, масса должна быть очень густой. Теперь возьмите противень или доску (такую, чтобы по размеру поместилась в морозильной камере холодильника), застелите пергаментом или пищевой пленкой, и на него выложите сформованные из кокосовой стружки батончики.
Формируем кокосовые батончики. |Фото: takprosto.cc
Пока будущие конфетки застывают на холоде, растопите плитки шоколада. Для этого можно поставить его на водяную баню или в микроволновку, предварительно разломав плитки на небольшие кусочки. Замерзшие конфетки остается только окунуть в шоколад и вернуть в холодное место для застывания (зимой можно выставить на балкон). Когда шоколад застынет, подавайте «Баунти» к чаю, приятного аппетита!
Кокосовые батончики окунаем в растопленный шоколад - готово. |Фото: Wday.ru
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