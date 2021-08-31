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«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов в сознании миллионов телезрителей СССР навсегда остался Штирлицом из «Семнадцати мгновений весны». Несмотря на это, сам актер постоянно отрицал сходство с российским шпионом, которого сыграл блестяще. Гораздо ближе ему была роль Андрея Болконского. Интеллигент, тоскующий по прекрасным идеалам ушедшей эпохи, стал одним из ярчайших актеров советского кинематографа.

«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов


«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

У фильма «Семнадцать мгновений весны» была непростая история: снимать ленту о разведке было делом рискованным, и партийное руководство долго спорило о том, стоит ли выпускать его в прокат. Решающим стало мнение Андропова, после картину поддержал Леонид Брежнев. Именно по его инициативе Тихонову присвоили звание народного артиста СССР. Интересно и то, что с этим фильмом оригинальным образом связано одно из предсказаний о судьбе актера: Ванга была уверена, что славу Вячеслав Тихонов заслужит благодаря военной форме. По сути, так и случилось.

«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Интересно, что путь на сцену у Вячеслава Тихонова был долгим и тернистым: в молодости он получил профессию токаря и работал на заводе в военные годы, родители прочили его в агрономы, и лишь бабушка поддержала стремление поступать во ВГИК. Правда, по результатам экзаменов студентом он не стал, на сцену он попал гораздо позже, когда его заметил советский актер Борис Бибиков.



«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

В копилке актера оказались роли в таких фильмах, как «Белый Бим Черное ухо», который был выдвинут на «Оскар», «Война и мир», «Андерсен. Жизнь без любви» и другие. Съемки в «Войне и мире» продолжались 4 года, и стали настоящим испытанием для Тихонова. Во время одной из батальных сцен он чуть было не получил ранение из-за разорвавшегося рядом снаряда. Характер Андрея Болконского был ему очень близок, по натуре своей Тихонов был вылитым князем. А вот руки с наколками пришлось постоянно прятать в перчатки, благо, это вполне соответствовала духу времени и воссоздаваемой эпохе. Несмотря на сложнейшую работу, проделанную актером, не все зрители приняли его героя, из-за разочарования Тихонов даже грозился бросить работу в кино.

«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов в образе Андрея Болконского. Фильм «Война и мир», 1966 год

«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов

«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», 2006 год

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