«Я не Штирлиц!»: кем на самом деле ощущал себя Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов в сознании миллионов телезрителей СССР навсегда остался Штирлицом из «Семнадцати мгновений весны». Несмотря на это, сам актер постоянно отрицал сходство с российским шпионом, которого сыграл блестяще. Гораздо ближе ему была роль Андрея Болконского. Интеллигент, тоскующий по прекрасным идеалам ушедшей эпохи, стал одним из ярчайших актеров советского кинематографа.













У фильма «Семнадцать мгновений весны» была непростая история: снимать ленту о разведке было делом рискованным, и партийное руководство долго спорило о том, стоит ли выпускать его в прокат. Решающим стало мнение Андропова, после картину поддержал Леонид Брежнев. Именно по его инициативе Тихонову присвоили звание народного артиста СССР. Интересно и то, что с этим фильмом оригинальным образом связано одно из предсказаний о судьбе актера: Ванга была уверена, что славу Вячеслав Тихонов заслужит благодаря военной форме. По сути, так и случилось.







Интересно, что путь на сцену у Вячеслава Тихонова был долгим и тернистым: в молодости он получил профессию токаря и работал на заводе в военные годы, родители прочили его в агрономы, и лишь бабушка поддержала стремление поступать во ВГИК. Правда, по результатам экзаменов студентом он не стал, на сцену он попал гораздо позже, когда его заметил советский актер Борис Бибиков.

В копилке актера оказались роли в таких фильмах, как «Белый Бим Черное ухо», который был выдвинут на «Оскар», «Война и мир», «Андерсен. Жизнь без любви» и другие. Съемки в «Войне и мире» продолжались 4 года, и стали настоящим испытанием для Тихонова . Во время одной из батальных сцен он чуть было не получил ранение из-за разорвавшегося рядом снаряда. Характер Андрея Болконского был ему очень близок, по натуре своей Тихонов был вылитым князем. А вот руки с наколками пришлось постоянно прятать в перчатки, благо, это вполне соответствовала духу времени и воссоздаваемой эпохе. Несмотря на сложнейшую работу, проделанную актером, не все зрители приняли его героя, из-за разочарования Тихонов даже грозился бросить работу в кино. Вячеслав Тихонов в образе Андрея Болконского. Фильм «Война и мир», 1966 год Нонна Мордюкова и Вячеслав ТихоновВячеслав Тихонов в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» , 2006 годЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)