10 рецептов культовых блюд из популярных фильмов

С нами не соскучишься!

С удовольствием предлагаем вашему вниманию подборку рецептов блюд, которые все мы видели в кино. Их либо готовили, либо заказывали, либо ели главные герои, поэтому эти названия многим будут знакомы.



Черничный пай из фильма «Мои черничные ночи»

Печенье Пифии из «Матрицы»

Луковый суп от Бриджит Джонс

Коктейль Мартин и Льюис из «Криминального чтива»

Яблочный пирог из «Американского пирога»

Коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе»

Рататуй из одноименного мультфильма

Жареный цыпленок с чесноком и травами от Джулии Чайлд

Кофе по-французски для Амели

Рахат-лукум из «Хроник Нарнии»