6 соусов, которые идеально подойдут и для рыбы, и для мяса, и для салатов

Финальным штрихом любого блюда является соус. Он делает вкус более тонким или насыщенным, объединяет все компоненты в единое целое. Novate.ru предлагает несколько вкусных соусов, которые станут прекрасным дополнениям к мясу, рыбе, закускам и даже первым блюдам. Выбирайте и наслаждайтесь.
Рецепт 1: Голландский соус
Этот французский соус чаще всего подают к яйцам Бенедикт, однако он также прекрасно сочетается с любым мясом и красной рыбой. Для его приготовления нужно будет взять три яйца, одну столовую ложку лимонного сока, половину чайной ложки соли и десять столовых ложек сливочного масла.
Так как в рецепте этого соуса используются только желтки, благодаря которым он и приобретает красивый золотистый цвет, на первом этапе нужно отделить белки от желтков. Далее положите необходимое количество масла в небольшую кастрюлю и поставьте на плиту, чтобы оно растопилось. Это лучше делать на небольшом огне, так как масло не должно закипеть. Желтки, лимонный сок и соль нужно взбить венчиком или миксером, после чего влить в смесь тонкой струйкой масло. Добавляйте ингредиенты, не переставая помешивать соус. Потом попробуйте его на соль и кислоту – если чего-то недостаточно, добавьте. Соус нужно использовать в течение часа, чтобы он не утратил вкус и красивый внешний вид. До подачи пусть он стоит рядом с плитой или в любом другом теплом месте.
Рецепт 2: Соус маринара
Итальянский соус для пасты, риса, морепродуктов. / Фото: seefoodplay.com
В основе этого итальянского соуса томаты, чеснок, лук и пряные травы. Остальные ингредиенты добавляются на усмотрение повара.
Включите плиту, поставьте сковороду, добавьте растительное масло и дождитесь, пока оно нагреется. В это время мелко нашинкуйте лук, а затем отправьте его в сковороду, чтобы он приобрел красивый золотистый цвет. Добавьте чеснок и обжаривайте еще примерно минуту, пока не появится характерный запах.
Мелко нарежьте сельдерей и морковь и положите их в сковороду к остальным ингредиентам, посолите и поперчите. Обжаривайте около восьми-десяти минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте помидоры (если берете свежие, предварительно очистите их от кожуры и нарежьте кубиками), орегано и лавровый лист. В конце влейте вино. Доведите смесь до кипения, прикрутите огонь и варите не менее получаса – нужно, чтобы он загустел. Выключите огонь, добавьте бальзамический уксус, хорошо перемешайте и подавайте соус к столу.
Рецепт 3: Чесночный соус
Чесночный соус на основе бульона. / Фото: vpuzo.com
Этот соус является универсальным и подходит практически к любому блюду. Единого рецепта нет – каждый готовит его исходя из своих предпочтений. Мы предлагаем вам вариант на основе мясного бульона. При желании в него можно добавить небольшое количество обжаренных грибов.
Для приготовления соуса вам понадобится одна чайная ложка сливочного масла, одна столовая ложка муки, 200 миллилитров мясного бульона (идеально подходит говяжий), одна столовая ложка уксуса, одна головка чеснока, соль и перец по вкусу.
Поставьте на плиту сотейник или небольшую кастрюлю, дождитесь, пока она нагреется, растопите на небольшом огне сливочное масло и добавьте муку. Несколько минут обжаривайте их вместе, после чего влейте стакан бульона. Посолите, поперчите, добавьте уксус. Зубчики чеснока очистите от кожуры и пропустите через пресс в соус. Хорошо перемешайте и оставьте вариться на небольшом огне на 10 минут. Когда он слегка загустеет, можете оставлять. Такой соус прекрасно подойдет к отварному мясу, запеченной рыбе или птице.
Рецепт 4: Брусничный соус
Брусничный соус идеально подходит к мясу. / Фото: e-w-e.ru
Если вы когда-нибудь пробовали мясо с брусничным соусом, вряд ли вы смогли забыть его потрясающий вкус. Утиная грудка, стейки из говядины, бараньи ребрышки – с этим соусом все звучит отменно. Кстати, его можно использовать и в качестве варенья, подавая с сырниками, блинчиками, запеканками.
Список ингредиентов для соуса небольшой. Вам понадобится 500 граммов брусники, 250 миллилитров воды, 150 граммов сахара, одна чайная ложка крахмала, 100 миллилитров белого сухого вина, щепотка корицы (можно чуть больше, ориентируйтесь на свой вкус).
Если брусника замороженная, заранее достаньте ее из холодильника. Затем хорошо промойте, процедите через дуршлаг и положите в кастрюлю. Добавьте в емкость стакан воды, после чего отправьте ее на плиту. Постоянно помешивайте ягоды, ожидая, пока закипит вода. После этого положите сахар, корицу и варите смесь около пяти минут на небольшом огне.
Далее снимите емкость с плиты, достаньте две столовых ложки ягод, отложите их в небольшую миску и разомните вилкой либо ложкой. Остальную часть брусники, которая осталась в воде, следует измельчить блендером. Влейте в соус вино, положите размятые ягоды, тщательно перемешайте и снова поставьте массу на плиту, чтобы она закипела.
В маленькую миску налейте 50 миллилитров воды и положите чайную ложку крахмала. Хорошо перемешайте и подождите, пока он растворится. Затем влейте его тонкой струйкой в соус, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки, установите минимальный огонь и варите еще минуту. Не доводите соус до кипения, это очень важно. По истечении времени снимите его с огня, охладите и подавайте к выбранному блюду.
На заметку: Если вы готовите соус для десерта, например, сырников, можете не добавлять вино. Замените его водой и с ее помощью регулируйте густоту брусничного соуса.
Рецепт 5: Ореховый соус
Соус с творогом и орехами. / Фото: attuale.ru
Этот соус идеально подходит для заправки разнообразных салатов, в состав которых входят картофель, говядина, морепродукты, соленая и консервированная рыба. Особый шарм он придает «Мимозе», советуем приготовить. Блюдо получится не только очень вкусным, но и полезным, так как в состав орехов входит много клетчатки, белка и Омега-3. К тому же, они способны быстро утолить голод, снизить уровень холестерина и уменьшить тягу к сладкому.
Для приготовления соуса нужно взять 200 граммов мягкого творога жирностью не более 5% (лучше брать обезжиренный), 50 граммов грецких орехов, половину чайной ложки тертого хрена, одну чайную ложку лимонного сока, два-три зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, кефир по необходимости.
Чтобы в готовом соусе не было комочков, обязательно протрите творог через сито. После этого добавьте в него мелко порубленные грецкие орехи, лимонный сок и хрен. Если вы видите, что соус получится слишком густым, добавьте несколько столовых ложек кефира – он поможет отрегулировать консистенцию. Дайте соусу настояться 15-20 минут, по желанию добавьте зелень, после чего можете заправлять им салат.
Рецепт 6: Сливочный соус с куркумой
Куркума дает соусу красивый золотистый цвет. / Фото: food.inmyroom.ru
Нежный вкус и красивый золотистый цвет этого соуса украсят любой салат, рыбное или мясное блюдо. А кислинка добавит необходимой пикантности.
Возьмите половину лимона, одно яйцо, один стакан молока, одну столовую ложку муки, одну столовую ложку горчицы, одну столовую ложку оливкового масла, чайную ложку куркумы, перец и соль по вкусу.
Возьмите кастрюлю, вылейте в нее молоко и поставьте на плиту, чтобы оно нагрелось. Когда это произойдет, добавьте муку и варите около трех минут, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Разбейте яйцо, отделите желток от белка и добавьте желток в молоко, предварительно сняв его с плиты. Также положите горчицу, масло, куркуму и сок половины лимона, продолжая интенсивно помешивать. Посолите, поперчите и отставьте в сторону, чтобы готовый соус остыл.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии