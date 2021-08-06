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Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего Средневековья


Шлемы позднего средневековья.

Шлемы позднего средневековья.

С древних времён рыцарские шлемы были важнейшим атрибутом воина. Кроме основной свое функции шлем был ещё и защитой и устрашением для врагов. А изготовление шлемов было настоящим искусством. В этом обзоре собраны самые модные шлемы того времени.

1. Бургундский шлем


Тип европейского шлема эпохи Возрождения.

Тип европейского шлема эпохи Возрождения.

 

2. Бацинет для ношения под топфхелмом


Шлема с кольчужной бармицей.

Шлема с кольчужной бармицей.

 

3. Салад


Шлем ведущий своё происхождение от бацинетов.

Шлем ведущий своё происхождение от бацинетов.

 

4. Шлем императора


Парадный шлем императора Карла V.

Парадный шлем императора Карла V.

 

5. Необычный рыцарский шлем


Салад в форме львиной головы.

Салад в форме львиной головы.

 

6. Закрытый рыцарский шлем


Рыцарский шлем, покрытый масляной росписью.

Рыцарский шлем, покрытый масляной росписью.

 

7. Бургиньот Савойяр


Боевой шлем, найденный в Северной Италии.

Боевой шлем, найденный в Северной Италии.

 

8. Закрытый шлем


Закрытый боевой шлем с сегментарным забралом-маской.

Закрытый боевой шлем с сегментарным забралом-маской.

 

9. Великолепный экземпляр из области защитного обмундирования


Модный шлем рыцаря Средневековья.

Модный шлем рыцаря Средневековья.

 

10. Одна из разновидностей закрытых шлемов


Гротескный рыцарский шлем с забралами в виде мужского лица.

Гротескный рыцарский шлем с забралами в виде мужского лица.

 

11. Европейский тип шлема эпохи Возрождения


Бургиньот закрытого типа, образующий жёсткую конструкцию.

Бургиньот закрытого типа, образующий жёсткую конструкцию.

 

12. Причудливый шлем средневекового рыцаря


Гротескный шлем с забралами.

Гротескный шлем с забралами.

 

13. Шлем с гравировкой


Бургиньот открытого типа.

Бургиньот открытого типа.

 

14. Шлем весом 3,23 кг


Нюрнбергский рыцарский шлем.

Нюрнбергский рыцарский шлем.

 

15. «Птичий» шлем


Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего Средневековья

«Птичий» парадный шлем 16-го века.

 

16. Штеххелм


Шлем для конного рыцаря.

Шлем для конного рыцаря.

 

17. Шлем для устрашения


Устрашающий зубастый шлем средневекового рыцаря.

Устрашающий зубастый шлем средневекового рыцаря.

 

18. Шлем короля Франции


Торжественный шлем Императора Карла V Мудрого.

Торжественный шлем Императора Карла V Мудрого.

 

19. Торжественный шлем Императора


Парадный шлем короля Франции.

Парадный шлем короля Франции.

 

20. Рыцарский шлем мастера Коломана Кольмана «Хельмшмидта»


Рыцарский шлем знаменитого оружейника.

Рыцарский шлем знаменитого оружейника.

 

21. Рыцарский шлем-маска


Закрытый шлем-маска, который был популярен в начале 16-го века.

Закрытый шлем-маска, который был популярен в начале 16-го века.

 

22. «Рогатый» рыцарский шлем


Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего Средневековья

«Рогатый» шлем короля Генриха VIII.

 

23. Парадный шлем герцога


Рыцарский шлем герцога Урбино.

Рыцарский шлем герцога Урбино.

 

24. Классический гротескный шлем


Шлем средневекового рыцаря ручной работы.

Шлем средневекового рыцаря ручной работы.

 

25. Закрытый шлем гротескного типа


Шлем в виде лица с роскошными усами.

Шлем в виде лица с роскошными усами.

 

26. Шлем настоящего рыцаря


Полностью закрытый рыцарский шлем, сферической формы.

Полностью закрытый рыцарский шлем, сферической формы.

 

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Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего Средневековья

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Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего СредневековьяПодписаться на мой Instagram
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