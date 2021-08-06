Назад в прошлое: Как выглядели рыцарские шлемы позднего Средневековья

Шлемы позднего средневековья.
С древних времён рыцарские шлемы были важнейшим атрибутом воина. Кроме основной свое функции шлем был ещё и защитой и устрашением для врагов. А изготовление шлемов было настоящим искусством. В этом обзоре собраны самые модные шлемы того времени.
1. Бургундский шлем
Тип европейского шлема эпохи Возрождения.
2. Бацинет для ношения под топфхелмом
Шлема с кольчужной бармицей.
3. Салад
Шлем ведущий своё происхождение от бацинетов.
4. Шлем императора
Парадный шлем императора Карла V.
5. Необычный рыцарский шлем
Салад в форме львиной головы.
6. Закрытый рыцарский шлем
Рыцарский шлем, покрытый масляной росписью.
7. Бургиньот Савойяр
Боевой шлем, найденный в Северной Италии.
8. Закрытый шлем
Закрытый боевой шлем с сегментарным забралом-маской.
9. Великолепный экземпляр из области защитного обмундирования
Модный шлем рыцаря Средневековья.
10. Одна из разновидностей закрытых шлемов
Гротескный рыцарский шлем с забралами в виде мужского лица.
11. Европейский тип шлема эпохи Возрождения
Бургиньот закрытого типа, образующий жёсткую конструкцию.
12. Причудливый шлем средневекового рыцаря
Гротескный шлем с забралами.
13. Шлем с гравировкой
Бургиньот открытого типа.
14. Шлем весом 3,23 кг
Нюрнбергский рыцарский шлем.
15. «Птичий» шлем
«Птичий» парадный шлем 16-го века.
16. Штеххелм
Шлем для конного рыцаря.
17. Шлем для устрашения
Устрашающий зубастый шлем средневекового рыцаря.
18. Шлем короля Франции
Торжественный шлем Императора Карла V Мудрого.
19. Торжественный шлем Императора
Парадный шлем короля Франции.
20. Рыцарский шлем мастера Коломана Кольмана «Хельмшмидта»
Рыцарский шлем знаменитого оружейника.
21. Рыцарский шлем-маска
Закрытый шлем-маска, который был популярен в начале 16-го века.
22. «Рогатый» рыцарский шлем
«Рогатый» шлем короля Генриха VIII.
23. Парадный шлем герцога
Рыцарский шлем герцога Урбино.
24. Классический гротескный шлем
Шлем средневекового рыцаря ручной работы.
25. Закрытый шлем гротескного типа
Шлем в виде лица с роскошными усами.
26. Шлем настоящего рыцаря
Полностью закрытый рыцарский шлем, сферической формы.
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