Почему в середине 1980-х годов с полок советских магазинов едва не исчез кефир

В Советском Союзе молочные продукты всегда пользовались спросом - многие обожали молоко из треугольной пачки или ряженку. С не меньшей любовью граждане СССР относились и к кефиру, а сочетание этого напитка с батоном хлеба и вовсе был один из самых популярных и доступных перекусов. Однако в последние годы существования Советского Союза его на полном серьёзе едва не запретили для употребления, а о целесообразности такого решения спорили ведущие учёные-академики страны.
Эта любопытная история началась в мае 1985 года, после принятия Постановления ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановления Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которые стали фактическим стартом знаменитой советской антиалкогольной кампании. Интересно, что в данных документах отмечалась необходимость роста производства сухих вин и пива, а в реальности все случилось с точностью да наоборот: закрывались магазины, торгующие спиртными напитками, вырубались целые поля виноградников, прекращали работу пивные.
Однако внезапно под раздачу попали не только общепринятые спиртные напитки, но и такой с виду безобидный продукт как кефир. Оказывается, в разгар антиалкогольной кампании советское правительство на полном серьёзе поднимало тему того, является ли кефир алкогольным напитком, а значит, не подлежит ли он запрету, как и другие спиртные напитки. Поразительно, но многие из членов Политбюро действительно высказывались за отказ от кефира и даже выдвигали тезисы, что наличие в меню детских садов кефира становится чуть ли не первой ступенью на пути развития склонности к пьянству у подрастающего поколения.
Но самое удивительное, что толчком к проведению таких дискуссий оказалось письмо от учёных из Ленинграда. Последние решили поставить в известность советские власти, что в знаменитом кисломолочном продукте также присутствуют «градусы». Письмо от ленинградских учёных было передано Михаилу Соломенцеву, тогдашнему главе Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Чиновники и специалисты, которые также видели это сообщение, посчитали его абсурдом и запрещать кефир не собирались. Однако от того, что вопрос о запрете кисломолочного продукта определённый период был предметом отчаянных споров, кисломолочный напиток это не спасло.
Например, на страницах известного в те годы научно-популярного журнала Академии наук СССР «Химия и жизнь» было опубликовано «Заключение комиссии АМН СССР по рассмотрению письма академика АМН СССР Углова Ф. Г., академика Дубинина Н. П. с соавторами об опасности использования кефира, содержащего микроколичества этилового спирта, для вскармливания детей первого года жизни». Суть текста состояла в том, что этанол, который содержится в кефире, не способен негативно воздействовать и причинить какого-либо вреда детскому организму, по причине его слишком низкой концентрации в напитке. А все дискуссии по этому поводу авторы называют «кефирной суетой», фактически дискредитируя первоначальную задумку антиалкогольной кампании.
Однако сарафанное радио о вреде кефира уже было запущено: по информации Novate.ru, немало «бдительных» граждан буквально забрасывали редакции СМИ и правительство возмущёнными письмами, где злились на попытки защитить кисломолочный напиток, академиков, которые заявляли, что кефир нельзя считать алкогольным напитком, и вовсе обвинялись в подлоге. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что у не меньшего числа людей полемика вокруг кефира вызывала максимум недоумение. В конце концов антиалкогольная кампания была свёрнута, споры вокруг кефира поутихли, а из полок магазина он если и исчезал в последние годы советских магазинов, то только из-за пресловутого дефицита.
