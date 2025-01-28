Литерные поезда: кто скрывается в роскошных вагонах

В сатирическом романе «Золотой теленок» О. Бендер гонится за подпольным миллионером на литерном поезде. На таком же поезде в Россию приезжал и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Император Николай I со своей семьей тоже путешествовал на подобном поезде. В этой статье мы расскажем, что это за поезда, кого на них возят и чем они отличаются от обычных.

Автор: Алексей Задонский Источник: wikimedia.org

Что это за поезда

Поезда называют литерными, потому что их вагоны отмечены буквами (А или Б) вместо номеров. Они предназначены для перевозки государственных деятелей и важных грузов, таких как военные арсеналы и драгоценности. Раньше такие поезда были обычными и предлагали определенный уровень комфорта, например, вагоны для сна. Со временем литерные поезда стали ассоциироваться с перевозкой высокопоставленных лиц, таких как главы государств и члены королевских семей, и стали символом эксклюзивности и роскоши.

История литерных поездов тесно связана с развитием железных дорог. Хотя точную дату их появления установить сложно, первые упоминания относятся ко временам Николая I. Осенью 1836 года императорская семья проехала от села Кузьмина в Хмельницкой области до Павловска на специально подготовленном поезде, который можно считать предшественником современных литерных поездов. После этого на Пролетарском литейном заводе начали производить вагоны для императорского двора с роскошной отделкой, спальными купе, ванными комнатами, столовыми и кабинетами. Эти поезда были настоящими дворцами на колесах и символом императорской власти.

Автор: неизвестен Источник: wikipedia.org

После революции 1917 года литерные поезда либо разграбили, либо утилизировали. В советский период их концепция изменилась. Сначала, из-за нехватки ресурсов, литерные поезда формировали из вагонов 1-го класса существующих составов. Со временем начали создавать специализированные поезда, соответствующие советским стандартам защиты и комфорта. Они оснащались средствами связи, системами безопасности, медицинскими кабинетами и были бронированы. Например, в поезде И. Сталина были вагоны для охраны, ресторана, штаба и для перевозки автомобилей.

Организация движения

Все литерные составы на ЖД-станциях пропускались в первую очередь, а остальные составы, в том числе и экспрессы ожидали, пока они проедут. В этих поездах приоритетной являлась безопасность. Как правило, они перемещались ночью. Перед отправлением за 3 часа охранной службой железнодорожные пути, по которым поедет состав, проверялись и оцеплялись.

Поезд японского императора

Автор: Rsa Источник: wikimedia.org

Для посадки использовались специализированные терминалы. Сначала выезжал охранный локомотив для дополнительной проверки, а спустя 10 мин выезжал главный состав. На проверочном паровозе присутствовали двое машинистов и 2 охранника. Основной состав везли спаренные локомотивы.

Использование в наши дни

Итак, литерными поездами перевозили сначала российского императора и членов его семьи. В последствии на этих поездах перемещались рукодители страны: В.И.Ленин, И. Сталин, Л.И. Брежнев и М.С. Горбачев. Также в этих поездах проводились важные правительственные совещания. В настоящее время применение литерных поездов происходит гораздо реже, чем в прошлом. Развитие авиации и появление высокоскоростных поездов частично сделали их менее актуальными. Однако, они по-прежнему применяются и являются приоритетными в сравнении с другими составами. Ездят на них главы государств и высокопоставленные лица. Например, в Японии император до сих пор пользуется таким поездом. Также глава КНДР использует литерный поезд для своих поездок. В России литерным поездом пользуется епископ Патриарх Кирилл.

Автор: Our Phellap Источник: wikimedia.org