«Улыбнитесь, сейчас вылетит пуля!» Жуткие селфи убийц, которые шокировали Интернет

Селфи является одним из самых популярных способов сделать фотографию. Миллионы таких снимков разлетаются по всемирной сети каждую секунду. Делая такую фотографию, вы показываете своим подписчикам и друзьям, чем вы сейчас занимаетесь, а также где находитесь. Но кроме безобидных прогулок по парку с любимым человеком, хвастанья новым платьем и другими вещами перед друзьями в Facebook, существуют еще одна категория снимков, которые, казалось бы, ничем не отличаются от всех остальных, за исключением того, что они сделаны непосредственно до или после убийства.
1. Меррик Маккой – Убил свою дочь и себя после публикации фото в Facebook
У Меррика начались разногласия со своей подругой Ким Фантхабонсон еще задолго до того, как девушка забеременела. Пара часто сходилась и расходилась, но, в конце концов, Ким решила уйти от Меррика навсегда, забрав при этом с собой их 19-месячную дочку. Маккой очень сильно переживал из-за их расставания, и в какой-то момент парень решил, что по-хорошему с Ким поговорить не получится, поэтому в ноябре 2013 года, он ворвался в дом своей бывшей девушки, разбудил ее и начал угрожать пистолетом. Каким-то образом Ким удалось выбежать из дома и позвать на помощь. Но пока она вызывала полицию, Меррик решил не тратить свое время зря. Он взял на руки свою дочку, сделал прощальный снимок, опубликовал его в Facebook, а потом убил свою дочь и себя. Над фото он написал «Я говорил тебе, что не могу жить без тебя. Ты, наверное, думала, что я шучу. Надеюсь теперь ты поняла, что это не так».
2. Фредерик Рой Миллер – похитил и убил свою дочь
Фредерик Рой Миллер решил похитить свою трехлетнюю дочь после того, как суд решил оставить малышку с матерью. Но бывшая жена Фредерика сразу же сообщила в полицию о том, что ее девочка пропала, а также сообщила, что, возможно, она может быть у ее бывшего мужа. Дома мужчины не оказалось, и полицейские отследили его машину. До того, как полиция стала преследовать джип мужчины, он сделал снимок со своей дочерью, который хотел, наверное, отправить своей жене, но, увы, это фото на его телефоне женщина увидела уже в полицейском участке. Фредерик убил свою дочь перед тем, как его самого застрелили гнавшиеся за ним полицейские.
3. Одержимый воздыхатель
Джейми Рейнольдс в течение нескольких недель преследовал Джорджию Уильямс, как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Девушка, естественно, отвергала все его предложения встречаться. На своей страничке Джейми очень часто публиковал различные сообщения о том, что он всегда будет одинок, потому что любовь всей его жизни не хочет быть с ним рядом. Спустя некоторое время, девушка, видимо, сменила гнев на милость и подумала, что Джейми мог бы сделать ей пару снимков для портфолио модели. Тем самым она хотела познакомиться с ним поближе. Окрыленная мечтами о том, что все будет просто замечательно, Джорджия пригласила Джейми к себе. Но, увы, все обернулось страшной трагедией. Неизвестно, что произошло с парнем, но во время сьемки он задушил девушку, и весь этот процесс он снял на камеру.
4. Аманда Тейлор – убила тестя и после этого сделала селфи с окровавленным ножом
Фотография слегка размыта, но, несмотря на это, на ней четко можно увидеть Аманду Тейлор, которая делает селфи с орудием убийства. Жертвой Аманды стал ее 59-летний тесть Чарли Тейлор. Полиция сообщила, что у Тейлор был сообщник, которого звали Шон Белл. Именно он помогал Тейлор расправиться с тестем, а также подготовил все для побега. Аманда была настроена убить как можно больше людей, но Белл колебался, и явно расстроенная Тейлор решила «убрать» сообщника, выстрелив ему в лицо. Чтобы запомнить этот день, она решила запечатлеть окровавленного Шона на телефон. К счастью для Белла, пуля прошла сквозь его челюсть, и парень выжил. Вскоре после этого, Тейлор все же арестовали и отдали под суд.
5. Тайлер Хэдли – убил своих родителей и закатил вечеринку
Для отменной молодежной вечеринки несомненно необходим алкоголь, громкая музыка, хорошее настроение, много друзей и временами запрещенные наркотические вещества. Тайлер Хэдли решил провести самую запоминающуюся вечеринку и заранее приготовил для нее пакетик с веселящими таблетками. После того как парень выпил три пилюли экстази, он понял, что убить своих родителей – это отличная возможность избавиться от нравоучений с их стороны. Под воздействием наркотика Тайлер забил отца и мать молотком и даже не стал заметать следы, а просто остался ожидать гостей. Во время вечеринки парень, наверное, решил похвастаться своему другу содеянным. Благо, парень оказался вменяемым и, увидев жуткую картину, сразу же вызвал полицию. Тайлера тут же отвезли в участок. Сейчас молодой человек ожидает суда.
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