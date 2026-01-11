ТОП-9 самых богатых «олигархов» древности

4. Марк Лициний Красс. 115 до н. э. — 53 до н. э. ($170–200 млрд.)

Римский генерал, которому удалось стать богаче любого из императоров Древнего Рима. Будучи весьма предприимчивым человеком, генерал скупал по дешевке дома «врагов Рима», осужденных по подозрению в причастности к восстанию, и продавал их во много раз дороже. Также он торговал рабами и развивал горную промышленность по добыче серебра. Когда в Риме тут и там стали вспыхивать пожары, он придумал новый способ обогатиться: выкупал по дешевке у паникующих хозяев их горящий дом, а также дома соседей, с помощью бригады рабочих останавливал пожар и продавал потом все, что уцелело. В 53 году до н. э. генерал потерпел поражение в войне с парфянами. Согласно одной из легенд, его жестоко казнили, влив в горло расплавленное золото.