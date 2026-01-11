ТОП-9 самых богатых «олигархов» древности

Богатые и обеспеченные люди встречались во все времена. Причём далеко не всегда это были высшие правители. Зачастую могущественные герцоги обладали гораздо большим богатством, чем их короли, а римские генералы превосходили императоров в количестве золота.
Этот список, конечно же, нельзя считать полным, потому как в нём присутствуют исключительно те исторические личности, чьё состояние оказалось возможным подсчитать хотя бы приблизительно.
9. Генри Гросмонт. 1310 — 23 марта 1361 ($80 млрд.)
Член английской королевской семьи, выдающийся дипломат, политик и полководец. Основа состояние Гросмонта — богатое наследство от своего отца и дяди. Став графом Ланкастером, он превратился в самого могущественного и богатого в королевстве. После участия в битве при Кале, король Эдуард ІІІ сделал Ланкастера кавалером Ордена Подвязки в 1348 году и пожаловавал титул герцога. До этого таких милостей удостоился только «Черный принц» (старший сын короля).
8. Джон Гонт. 6 марта 1340 — 3 февраля 1399 ($100 млрд.)
Младший сын короля Эдварда ІІІ и зять Генри Гросмонта, в наследство от которого получил титул герцога Ланкастера и огромное состояние. Гонт был одним из крупнейших феодалов Европы, владевшим 30 замками и поместьями в Англии и Франции. Он был регентом малолетнего короля Ричарда ІІ, однако позже стал одним из инициаторов (вместе с сыном, Генри Боллингброком) заговора с целью захвата престола. После неудавшегося переворота, огромное состояние Гонта было конфисковано в пользу королевской казны. Через два года после его смерти, Боллингброк все-таки свергнул Ричарда ІІ и стал королем Генрихом IV.
7. Вильгельм де Варенн. 1055 — 24 мая 1088 ($134 млрд.)
Нормандский аристократ, один из крупнейших магнатов Англии конца XI века и основатель англо-нормандского дворянского рода Вареннов. Он был одним из советников Вильгельма Завоевателя и активным сторонником плана вторжения нормандцев в Англию. За свою поддержку Вильгельм получил от короля земельные владения в тринадцати английских графствах. Наиболее важными из них были владения в Норфолке и Йоркшире. Как свидетельствует «Книга страшного суда», Вильгельм де Варенн был одним из самых богатых англонормандских аристократов.
6. Ален Рыжий. 1040 — 1089 ($163 млрд.)
Бретонский рыцарь, принимавший активное участие в завоевании Англии нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем и особенно отличился в ходе подчинения Северной Англии в 1070 — 1071 гг. За свою службу Ален получил от короля Вильгельма обширные владения (в 1000 кв. км) в Йоркшире, Норфолке, Суффолке, Кембриджшире, Нортгемптоншире и Лондоне. Основанный им замок Ричмонд в Северном Йоркшире считается первым каменным замком в Англии.
5. Василий II. 958 — 15 декабря 1025 ($169,4 млрд.)
Византийский император из Македонской династии, сын императора Романа II и преемник Иоанна Цимисхия. Будучи провозглашенным императором в двухлетнем возрасте, реальную власть он получил только в 16 лет. Из-за непокорного характера и стремления к лидерству он отказался от помощи в управлении государством, но вскоре понял, что опыта у него мало, и приблизил себе паракимомена Василия — одного из умнейших людей своего времени. Обучившись с его помощью управлению государством, юный император отправил паракимомена в ссылку и сам начал командовать войском. Всё время его правления было заполнено войнами и мятежами, а своё богатство Василий II получил, завоевав Болгарию и увеличив тем самым и без того немалое наследство, оставленое своим предшественником Иоанном І и отцом Романом ІІ.
4. Марк Лициний Красс. 115 до н. э. — 53 до н. э. ($170–200 млрд.)
Римский генерал, которому удалось стать богаче любого из императоров Древнего Рима. Будучи весьма предприимчивым человеком, генерал скупал по дешевке дома «врагов Рима», осужденных по подозрению в причастности к восстанию, и продавал их во много раз дороже. Также он торговал рабами и развивал горную промышленность по добыче серебра. Когда в Риме тут и там стали вспыхивать пожары, он придумал новый способ обогатиться: выкупал по дешевке у паникующих хозяев их горящий дом, а также дома соседей, с помощью бригады рабочих останавливал пожар и продавал потом все, что уцелело. В 53 году до н. э. генерал потерпел поражение в войне с парфянами. Согласно одной из легенд, его жестоко казнили, влив в горло расплавленное золото.
3. Вильгельм I Завоеватель. 1027/1028 — 9 сентября 1087 ($200 млрд.)
Герцог Нормандии и король Англии (с 1066 года), организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политических деятелей Европы XI века. Как сообщают нормандские источники, предпоследний англосаксонский король Англии Эдуард Исповедник назначил Вильгельма своим наследником. Однако один из самых могущественных вассалов Эдуарда, Гарольд Годвинсон, прав Вильгельма на престол не признал и провозгласил себя королём. Заручившись поддержкой баронов, герцог собрал крупную и хорошо вооружённую армию из рыцарей соседних северофранцузских княжеств. Для перевозки людей через Ла-Манш в один приём Вильгельм реквизировал, нанял и построил столько кораблей, сколько было возможно. В результате битвы при Гастингсе и осаде Лондона, англосаксонская знать вынуждена была покориться и Вильгельм стал первым королем Англии из Нормандской династии.
2. Муса I. 1312 — 1337 ($400 млрд.)
Муса І, Манса Мали, более известный просто как Манса Муса, взошел на престол богатой империи Мали в 1312 году. За пределами Западной Африки о нём было известно мало, но хадж Мусы в Мекку в 1324 году привлек большое внимание к его богатству и экстравагантности. Муса путешествовал со свитой в 60 тысяч человек и 12 тысяч рабов (500 из которых шли перед императором в шелковой одежде и золотых кандалах). Караван из 80 верблюдов вез 12 тонн золота в слитках, песке и посохах. Муса якобы раздавал его налево и направо, и не было в Каире человека, который бы остался обделённым его щедростью. Это обрушило рынок драгоценных металлов Каира, и ещё 12 лет столица Египта оправлялась от пронёсшейся золотым ураганом процессии Мусы.
1. Соломон. 1011 до н. э. — 931 до н. э. ($680 млрд.)
Правитель израильско-иудейского царства. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью» (3-я Книга царств 10:23) и все прочие цари приходили к нему на поклон и привозили дары. Среди них была и легендарная царица Савская, которая приехала, чтобы «испытать царя загадками» и убедиться в его несказанной мудрости, и привела с собой целый караван, груженный золотом, драгоценностями и благовониями.
Царь Соломон провёл административные реформы, добился централизации религиозного культа и закончил строительство храма, святыни еврейского народа. Там хранился Ковчег завета Господня, реликвия иудеев.
Царский дворец отличался кричащей роскошью, самые могущественные правители древнего мира и более позднего времени не могли похвастаться таким баснословным богатством. «И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота: по шестисот сиклей пошло на каждый щит. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые… из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы почиталось ни за что». Богатство Соломона было так велико, что «он сделал серебро в Иерусалиме равным камням, а кедры сделал равными сикоморам».
