Пирамиды с двойным дном: цивилизация майя открыла новые тайны

Американские археологи сделали удивительное открытие, которое может стать ключом к пониманию всей культуры майя. Многослойный памятник, известный как Эль-Кастильо, или Храм Кукулькана расположен на полуострове Юкатан в Мексике. Его двойная структура обнаружилась еще в 1930-е годы, однако ученые и не подозревали, что это лишь начало истории.









Древний город

Виртуальное зрение

Матрешка индейцев

Маленький тайник

Подземное озеро