Даже вегетарианцы любят есть котлеты. Правда, готовят они их из сои, тофу, бобовых и других продуктов. Котлеты можно готовить разными способами: готовить на пару, запекать в духовке, жарить на сковороде.

Как правильно жарить котлеты, чтобы они были сочными и вкусными? Сегодня я расскажу о секретах приготовления сочных котлет и поделюсь любимыми рецептами известных фуд-блогеров.

КАК ПРАВИЛЬНО ЖАРИТЬ КОТЛЕТЫ

Котлеты с беконом в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Имеет значение размер котлет, качество сковороды и грамотное соотношение ингредиентов. В котлеты добавляют булку с молоком для пышности и мягкости. Когда-то в котлеты клали много хлеба не только ради экономии, но и для того, чтобы блюдо хорошо переварилось. Сочности котлетам добавляет еще и лук, нарезанный мелкими кусочками. Чтобы котлеты не развалились при жарке, их надо формировать влажными руками.Между котлетками должно быть свободное пространство во время жарки, иначе они слипнутся. Если жарить котлеты под закрытой крышкой, то они не приобретут румяную корочку. Поэтому многие повара комбинируют процесс жарки котлет на сковороде без крышки, а в конце накрывают крышкой и добавляют немного воды.Котлеты тушат под крышкой еще пару минут. Через несколько минут котлеты готовы. Они имеют румяную сочную корочку и мягкую текстуру. Еще один способ сделать котлеты вкусными и сочными — доготовить их в духовке. В таком случае котлеты обжариваются с двух сторон на сковороде без крышки и отправляются в духовку еще на 10 минут. Так готовит котлетки шеф-повар Василий Емельяненко.Не все любят панировать котлеты, но панировка делает их хрустящими снаружи и мягкими внутри.Можно панировать котлеты в сухарях и яйце. Лучше, когда панировочные сухари делаются в домашних условиях. От покупной панировки остается неприятный привкус.Толщина заготовок не должна быть больше 3 см, иначе котлеты просто не прожарятся. А чтобы проверить, готова ли котлета, надо проткнуть ее вилкой или разрезать ножом посередине. Если из нее вытечет прозрачный сок, значит, котлета готова.Вкус и сочность зависят не только от способа приготовления. Имеет значение вид выбранного мяса. Олег Григорьев, известный фуд-блогер, у которого 4,5 млн подписчиков на Ютубе, любит вкусно поесть и приготовить что-то особенное. Первый совет от блогера: «Выбирайте мясо с бедра, неважно, курица это или говядина. Это самая мягкая часть, котлеты получатся очень сочные».1 кг говядины200 г батона150 мл кефира70 г бекона250 г лука30 г пармезана2 яйца30 г сушеной петрушки3 зуб. чеснокаСоль по вкусуПерец по вкусуПРИГОТОВЛЕНИЕНарежь на средние кусочки мясо. Замочи батон в 150 мл кефира.Ножом нарежь мелко лук и бекон.Пропусти через мясорубку мясо, затем бекон и в самом конце пропусти булку с кефиром. Олег Григорьев говорит, что так, если что-то и застрянет в мясорубке, то это будет не мясо. Очень дельный совет.Теперь добавь в фарш соль и специи, нарезанный мелко лук и натертый на мелкой терке пармезан. Всё хорошенько перемешай руками и дай фаршу настояться 10 минут.Через 10 минут снова перемешай фарш и сформируй из него котлеты.Чтобы котлеты не были сухими, смажь руки растительным маслом. Отправь их в разогретую на 180 градусов духовку в режиме конвекции на 30 минут. Приятного аппетита.На своем канале Олег рассказал, как приготовить сочные котлеты в духовке из говядины. Я бы сказала, что это праздничный вариант котлет. Здесь есть и бекон, и пармезан, и разные специи.Жареные котлеты в панировкеНаталья Калинина — фут-блогер с 3,5 млн подписчиков на ютубе. Наталья радует подписчиков короткими рецептами домашней кухни. Любимые котлеты ее дочери — котлеты из фарша говядины и курятины в панировке. Готовит Наталья на сковороде с растительным маслом, а затем отправляет еще на пару минут в духовку, благодаря чему блюдо становится очень нежным и вкусным.250 г куриного фарша250 г говяжьего фарша1 яйцо200 мл молока1 лук2 зуб чеснока50 г панировочных сухарейсоль по вкусуперец по вкусуНарежь батон и залей его молоком.Нарежь лук и обжарь его на растительном масле до золотистого цвета. Затем взбей миксером лук с чесноком и 1 яйцом.Фарш смешай с луковой кашицей. Затем слегка отожми батон и измельчи его миксером. Перемешай батон с фаршем.Добавь соль и перец и сформируй котлеты. Обваляй котлеты в панировке и обжарь с двух сторон на разогретой сковороде с растительным маслом по 3 минуты.Переложи котлеты в противень и добавь 50 мл воды. Накрой противень фольгой и поставь в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.Котлеты получаются нежными и сочными, с красивой румяной корочкой. Даже детям можно есть такое блюдо. Несмотря на то, что мясо не жирное, котлеты совсем не стали от этого пресными. Попробуй приготовить.Котлеты с дымкомВасилий Емельяненко говорит, что лучше не готовить котлеты с чесноком тем, кто страдает от изжоги. Шеф поделился проверенным рецептом классических котлет.700 г свиного фарша500 г говяжьего фарша1 лук200 мл молока100 г батона80 г бекона5 г мускатного орехасоль по вкусуперец по вкусуЗамочи батон в молоке.AdsСмешай фарш с батоном солью и перцем.Обжарь лук на сковороде без масла и добавь в фарш. Хорошо перемешай фарш руками и сформируй котлеты.Обжаривай котлеты на сковороде с растительным маслом по 2 минуты с каждой стороны. Затем переложи котлеты на противень и отправь его в духовку.AdsВыпекай котлеты при 180 градусах еще 8 минут. Приятного аппетита.Маленькой хитростью Василий поделился сразу. Несмотря на то, что у него большой опыт в кулинарии, Василий не ленится делать мини-котлету перед обжаркой всей партии. Так он проверяет, всего ли достаточно в фарше, чтобы не испортить все котлеты.