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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

Художница и визажистка Люсия Питталис (Lucia Pittalis), которая является большой поклонницей музыки, театра и кино, нашла оригинальный способ совместить две свои страсти – работу и хобби. При помощи грима и собственного мастерства Люсия перевоплощается в образы знаменитых людей и, надо сказать, у неё это великолепно получается.

Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей


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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

Участник группы Black SabbathТони Айомми.

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