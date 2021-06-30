Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей

Художница и визажистка Люсия Питталис (Lucia Pittalis), которая является большой поклонницей музыки, театра и кино, нашла оригинальный способ совместить две свои страсти – работу и хобби. При помощи грима и собственного мастерства Люсия перевоплощается в образы знаменитых людей и, надо сказать, у неё это великолепно получается.









Ёё Величество Королева Елизавета II.







Главный герой криминальной драмы «Лицо со шрамом» Тони Монтана.







Халк Хоган.







Джим Моррисон.







Капитан Джек Воробей.







Актриса Бетт Дейвис в фильме «Возвращение с ведьминой горы».







Джин Уайлдер в фильме «Молодой Франкенштейн».







Джессика Флетчер.







Группа The Blues Brothers.







Игги Поп.







Главный герой романа «Крёстный отец» Дон Вито Корлеоне.







«Рэмбо: Первая кровь».







Кит Ричардс.







Рокки перед матчем.







Рокки после матча.







Участник группы Black SabbathТони Айомми.



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