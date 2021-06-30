Художница и визажистка Люсия Питталис (Lucia Pittalis), которая является большой поклонницей музыки, театра и кино, нашла оригинальный способ совместить две свои страсти – работу и хобби. При помощи грима и собственного мастерства Люсия перевоплощается в образы знаменитых людей и, надо сказать, у неё это великолепно получается.
Ёё Величество Королева Елизавета II.
Главный герой криминальной драмы «Лицо со шрамом» Тони Монтана.
Халк Хоган.
Джим Моррисон.
Капитан Джек Воробей.
Актриса Бетт Дейвис в фильме «Возвращение с ведьминой горы».
Джин Уайлдер в фильме «Молодой Франкенштейн».
Джессика Флетчер.
Группа The Blues Brothers.
Игги Поп.
Главный герой романа «Крёстный отец» Дон Вито Корлеоне.
«Рэмбо: Первая кровь».
Кит Ричардс.
Рокки перед матчем.
Рокки после матча.
Участник группы Black SabbathТони Айомми.
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Каждый день новая роль: визажистка примеряет на себя всевозможные образы известных людей
Художница и визажистка Люсия Питталис (Lucia Pittalis), которая является большой поклонницей музыки, театра и кино, нашла оригинальный способ совместить две свои страсти – работу и хобби. При помощи грима и собственного мастерства Люсия перевоплощается в образы знаменитых людей и, надо сказать, у неё это великолепно получается.
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