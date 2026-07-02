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Как почистить духовку быстро, легко и без химии

Наверняка мало найдется тех, кто моет духовку после каждого ее использования. И это вполне понятно! Однако с каждым разом ситуация становится все хуже и хуже и наступает критический момент, когда духовой шкаф все же приходится мыть.

Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Хорошо, что есть простой и быстрый способ, который поможет отмыть духовку без каких-либо мучений и, что ни мало важно, химии.

Только взгляните, духовой шкаф как новенький!
Как почистить духовку быстро, легко и без химии

Вам потребуются:
уксус; вода; пищевая содаВам понадобится кастрюля без пластиковых ручек или другая жаропрочная форма, которую вы сможете поставить в духовку. В выбранную емкость выкладываем 80 г пищевой соды и наливаем 50-70 мл воды, перемешиваем. После первой волны реакции добавляем в емкость немного уксуса, хорошо все перемешиваем и ждем прекращения активной реакции.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Когда сода полностью растворится, вы получите довольно жидкое средство. Наносим его на стенки духовки с помощью губки или распылителя. На особо проблемные места наносим средство в большем количестве. Немного чистящего раствора оставляем в емкости, которую помещаем внутрь духового шкафу. Оставляем духовку разогреваться при 100 градусах примерно на 1 час.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
По прошествии часа средство выполнить свою функцию и размягчит загрязнения. Теперь с помощью влажной губки удаляем со стен духовки средство вместе с загрязнениями. Вот и все, духовка как новая! Если же ситуация очень сложная и загрязнения ушли не все, повторите весь процесс очистки еще раз.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии

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