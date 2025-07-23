Как керамический набор «Рыбки» завоевал сердца советских семей

У многих данный набор до сих пор хранится в серванте/ Фото: skachat-foto.ru

Существует огромное количество вариаций «Рыбок»

Ещё несколько видов

О данном наборе вспоминали во время праздников / Фото: retrotexnika.ru

На прилавках магазинов появилось огромное количество «Рыбок» / Фото: pay3.ru

Этот набор являлся отличным подарком / Фото: chtopodarit.info