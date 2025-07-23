Как керамический набор «Рыбки» завоевал сердца советских семей

Те, кто жил в советское время, могут с уверенностью сказать о том, что знаком с таким набором, как «Рыбки». Да и многие из нас точно могли его увидеть у более старшего поколения. Не секрет, что во многих советских домах есть настоящий сервант, где многие люди хранят самые памятные и дорогие вещи. Одна из них — это керамический набор тех самых «Рыбок».
Сейчас данный набор можно найти даже в свободной продаже. Многие люди занимаются коллекционированием советских предметов, и для них это является весьма ценной находкой. К тому же, данный набор выглядит весьма эстетично и даже в какой-то степени оригинально. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, для чего вообще предназначен этот набор и как он обрёл бешеную популярность среди советских граждан? Ведь многие до сих пор хотят разгадать эту тайну.
У многих данный набор до сих пор хранится в серванте/ Фото: skachat-foto.ru
На самом деле данный набор не был предназначен для того, чтобы выполнять декоративную функцию и украшать советский быт. Оказывается, что изначально он был придуман для того, чтобы в него наливали ликер. Многие знали об его истинном предназначении, но даже несмотря на это, его ставили на самое видное место. Ведь многие хотели покрасоваться таким необычным приобретением. А многим данный набор достался в качестве подарка от родственников или близких людей.
Впрочем были и те, кто применял данный набор по прямому назначению.
Существует огромное количество вариаций «Рыбок»
Чаще всего в данный набор входили такие предметы, как большая рыба, выполняющая роль графина и шесть рыбок поменьше, куда и наливали сам напиток. Кроме того, у графина была даже пробка. Но оказывается, что даже пробка находилась в этом наборе не случайно. Ведь свою историю «Рыбки» берут ещё в 50-х годах прошлого столетия.
Появлению этого набора мы обязаны художнику-керамисту, который родился в Грузии. Его звали Абесалом Барамидзе и он занимался разработкой многих интересных керамических предметов. Однажды он решил представить свою работу, где продемонстрировал караф вместе с рюмками. Караф — это такой специальный сосуд, который предназначен для того, чтобы в нем хранить вино. Изначально вино находилось в бочках, и когда его наливали в сосуд, оно обязательно должно было настояться. Это нужно было для того, чтобы вкус стал более насыщенным. В том числе данный караф имел пробку, ведь вино должно было не только настояться, но и не потерять свои вкусовые качества. Также в данный набор входил поднос, где непосредственно стояли и красовались данные рыбки.
Ещё несколько видов
Позже такой набор начали производить на Рижском фарфоровом заводе. И многим данные рыбки пришлись по вкусу. Ведь ими начали не только восхищаться, но и охотно скупать. Особое признание данный набор получил и в Японии. Ведь именно туда его отправили на выставку. Многие ценители искусства высоко оценили работу грузинского художника.
Но несмотря на то, что он внёс весомый вклад в создание данной экспозиции, многие приписывают авторство избраннице сердца и коллеге по работе художника — Мери Доментьевне Барамидзе. И на самом деле это не удивительно, ведь она была не только его супругой, но и занималась с ним общим делом. Именно поэтому во многих книгах можно прочесть информацию о том, что именно она является автором работ собственного супруга.
О данном наборе вспоминали во время праздников / Фото: retrotexnika.ru
Иногда среди авторов данного набора можно встретить и Ольгу Селезневу, которая также являлась художником по керамике. И это будет достаточно справедливо, ведь она тоже внесла весомый вклад в создание и воплощение набора «Рыбки». Оказывается, что эта женщина занималась раскраской предметов, которые непосредственно и входили в данный набор. Она придумала более двадцати различных вариаций раскраски этой экспозиции. Именно поэтому многие отмечают ее заслуги в данной сфере.
Но существует и ещё один человек, которого считают истинным автором «Рыбок» — это Николай Федорович Бобик. Оказывается, что данный художник тоже повлиял на развитие и распространение данной продукции. Ведь несмотря на то, что набор получил широкое признание не только в СССР, но и в Японии, позже о нем просто непросто забыли. И тогда Бобик, вдохновленный данным изделием, принял решение о том, что нужно заняться массовым распространением «Рыбок». Можно с уверенностью сказать о том, что он дал этому набору вторую жизнь. Ведь он работал на Полонском заводе, и смог не только доработать дизайн этого изделия, но и заняться их производством.
На прилавках магазинов появилось огромное количество «Рыбок» / Фото: pay3.ru
Именно этот человек по новому взглянул на данный набор и создал по истине уникальную раскраску. А также благодаря нему этот набор превратился из винного в ликерный. После того, как Бобик доработал его, набор получил ещё большее признание. Ведь многие советские граждане отдавали свое предпочтение не вину, а ликеру, который находился в тот момент на пике своей популярности. Именно поэтому многие охотно покупали набор, а позже он стал настолько популярен, что его можно было увидеть практически у каждой советской семьи.
На прилавках магазинов можно было увидеть огромное количество различных вариантов «Рыбок». Все они имели одинаковое количество элементов, но совершенно разный уникальный раскрас. В советское время выпускали зелёный, белый и бежевый набор, но при этом многие почему-то отдавали свое предпочтение именно синему варианту. В народе его называли «кобальтовый». Многим казалось, что это наиболее выгодная расцветка, которая выглядит как-то по-особому празднично.
Этот набор являлся отличным подарком / Фото: chtopodarit.info
Не каждый гражданин Союза моментально бросался в магазин за своей собственной коллекцией «Рыбок». Распространение этого керамического шедевра имело свою обыденную историю. Вот уже много лет ликерные наборы с «Рыбками» были одними из самых востребованных подарков. Они дарились на любые случаи жизни: при переезде в новый дом, на свадьбу, юбилей, профессиональные праздники и просто без всякого повода. В некоторых семьях можно было обнаружить несколько экземпляров этой коллекции, разбросанных по разным комнатам.
Ликерный набор, известный как «Рыбки», был выпущен не только в период существования СССР, но и после его распада. В 90-х годах многие работники керамических заводов получали зарплату именно в виде этих наборов. Это, безусловно, способствовало популярности и широкому распространению этого знаменитого изделия. Однако эксперты утверждают, что наборы, изготовленные после Перестройки, несколько уступают по качеству и оцениваются ниже, чем советские варианты. Возможно, это связано с изменениями в производственных технологиях. В любом случае, советская классика остается непревзойденной и неподвластной времени.
Попытки создать что-то подобное «Рыбкам» были предприняты и в более поздние годы. Различные компании стремились повторить успех и популярность этого ликерного набора. Однако ни одному из них так и не удалось превзойти советскую классику. «Рыбки» остаются символом и наследием советской эпохи, которые продолжают привлекать внимание и восхищение многих коллекционеров и настоящих ценителей искусства.
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