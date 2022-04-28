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Принцессы в декрете: 10 знаменитых персонажей Disney в период беременности или в роли новоиспеченных


Диснеевские принцессы, примерившие на себе образы мамочек.

Диснеевские принцессы, примерившие на себе образы мамочек.

Бостонский художник ко Дню матери создал интересную серию иллюстраций – диснеевские принцессы перевоплотились в милых мамочек. Кто-то из них беременный, кто-то рожает, а кто-то уже кормит своего новорожденного малыша. Получилось очень искренне и мило.

1. Естественное кормление младенца


Белль из «Красавицы и чудовища» кормит ребёнка грудью.

Белль из «Красавицы и чудовища» кормит ребёнка грудью.

 

2. Всего одно мгновение и пара станет родителями


Принц Филипп помогает рожать спящей красавице Авроре.

Принц Филипп помогает рожать спящей красавице Авроре.

 

3. Ариэль, познающая радости материнства


Ариэль повезло с сыном.

Ариэль повезло с сыном.

 

4. Минуты спокойствия


Покахонтас с младенцем.

Покахонтас с младенцем.

 

5. Алладин общается с будущим первенцем


У Жасмин и Аладдина как минимум двойня.

У Жасмин и Аладдина как минимум двойня.

 

6. Группа поддержки


Рапунцель меняет своему малышу подгузник, а Флинн мужественно ей помогает.

Рапунцель меняет своему малышу подгузник, а Флинн мужественно ей помогает.

 

7. Хрустальные туфельки


Дочка Золушки уже примеряет туфельки.

Дочка Золушки уже примеряет туфельки.

 

8. Эльза и её ребенок


Первые попытки создания волшебства.

Первые попытки создания волшебства.

 

9. Все прелести отцовства


Сын Тианы написал на Навина из мультфильма «Принцесса и лягушка».

Сын Тианы написал на Навина из мультфильма «Принцесса и лягушка».

 

10. Мулан ждёт ребёнка


Будущая мама Мулан в нежных объятиях Шанга.

Будущая мама Мулан в нежных объятиях Шанга.

 

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Принцессы в декрете: 10 знаменитых персонажей Disney в период беременности или в роли новоиспеченных

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Принцессы в декрете: 10 знаменитых персонажей Disney в период беременности или в роли новоиспеченныхПодписаться на мой Instagram
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