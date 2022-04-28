Принцессы в декрете: 10 знаменитых персонажей Disney в период беременности или в роли новоиспеченных

Диснеевские принцессы, примерившие на себе образы мамочек.
Бостонский художник ко Дню матери создал интересную серию иллюстраций – диснеевские принцессы перевоплотились в милых мамочек. Кто-то из них беременный, кто-то рожает, а кто-то уже кормит своего новорожденного малыша. Получилось очень искренне и мило.
1. Естественное кормление младенца
Белль из «Красавицы и чудовища» кормит ребёнка грудью.
2. Всего одно мгновение и пара станет родителями
Принц Филипп помогает рожать спящей красавице Авроре.
3. Ариэль, познающая радости материнства
Ариэль повезло с сыном.
4. Минуты спокойствия
Покахонтас с младенцем.
5. Алладин общается с будущим первенцем
У Жасмин и Аладдина как минимум двойня.
6. Группа поддержки
Рапунцель меняет своему малышу подгузник, а Флинн мужественно ей помогает.
7. Хрустальные туфельки
Дочка Золушки уже примеряет туфельки.
8. Эльза и её ребенок
Первые попытки создания волшебства.
9. Все прелести отцовства
Сын Тианы написал на Навина из мультфильма «Принцесса и лягушка».
10. Мулан ждёт ребёнка
Будущая мама Мулан в нежных объятиях Шанга.
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