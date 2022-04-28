Принцессы в декрете: 10 знаменитых персонажей Disney в период беременности или в роли новоиспеченных

Диснеевские принцессы, примерившие на себе образы мамочек.

1. Естественное кормление младенца

Белль из «Красавицы и чудовища» кормит ребёнка грудью.

2. Всего одно мгновение и пара станет родителями

Принц Филипп помогает рожать спящей красавице Авроре.

3. Ариэль, познающая радости материнства

Ариэль повезло с сыном

4. Минуты спокойствия

Покахонтас с младенцем.

5. Алладин общается с будущим первенцем

У Жасмин и Аладдина как минимум двойня.

6. Группа поддержки

Рапунцель меняет своему малышу подгузник, а Флинн мужественно ей помогает.

7. Хрустальные туфельки

Дочка Золушки уже примеряет туфельки.

8. Эльза и её ребенок

Первые попытки создания волшебства .

9. Все прелести отцовства

Сын Тианы написал на Навина из мультфильма «Принцесса и лягушка».

10. Мулан ждёт ребёнка

Будущая мама Мулан в нежных объятиях Шанга .