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Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Движение хиппи зародилось в 1965 году в США. Само слово «хиппи» происходит от разговорного hip, что в переводе означает «знающий, понимающий». Расцвет субкультуры пришелся на конец 1960-х и начало 1970-х. Толпы молодых людей с длинными волосами вовсю пропагандировали любовь ко всему живому и друг к другу, выступали против войны и отрывались на музыкальных фестивалях, как никто другой (чего стоит один только Вудсток).

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Хотя уже давно наступил закат движения, по всему миру до сих пор можно найти представителей этой субкультуры. К слову, некоторые идеи, которые продвигали хиппи, консервативным обществом 1970-х годов не воспринимались всерьез и считались утопическими. Однако именно они прочно вошли в менталитет современного человека.



Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Женщина танцует под музыку Led Zeppelin на фестивале Небуорт, Великобритания, 1979 год. Фото: Evening Standard / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Слева: фанаты ждут начала концерта Rolling Stones в лондонском Гайд-парке, июль 1969 года. Справа: ярко одетая женщина с живыми цветами и боди-артом.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Люди танцуют на Альтамонтском фестивале, который проходил в гоночном парке, декабрь 1969 года. Фото: Robert Altman / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Слева: молодой хиппи сидит в Центральном парке, Нью-Йорк, 1969 год. Справа: пара ждет начала фестиваля Монтерей-Поп, 1967 год.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Мужчина спит на двух припаркованных автомобилях во время Вудстокской ярмарки музыки и искусств, 1969 год. Фото: Bill Eppridge / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Пара с боди-артом в виде цветов на фестивале Isle of Wight на острове Уайт, 1970 год. Фото: Mirrorpix / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Фестиваль Isle of Wight, 1969 год. Фото: Keystone / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Слева: пара предается свободной любви в палатке, фестиваль Isle of Wight, 1969 год. Справа: обнаженная женщина на концерте в Гайд-парке, 1970 год.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Молодые люди едут на Вудсток. Фото: Bill Eppridge / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Фото: Ralph Ackerman / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Группа обнаженных хиппи на пляже во время фестиваля Isle of Wight, 1969 год.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Мать с ребенком купаются в озере, Вермонт, 1970 год. Фото: Robert Altman / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Слева: Джордж Харрисон одолжил гитару у местных хиппи, гуляя по парку «Золотые ворота», Сан-Франциско, 1967 год. Справа: демонстранты выступают за легализацию наркотиков в Гайд-парке, Лондон, 1967 год.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

1969 год.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Хиппи собрались около Стоунхенджа, чтобы отметить летнее солнцестояние, 1972 год. Фото: Roger Hutchings / Getty Images.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены

Слева: Вудсток, 1969 год. Справа: люди, покрытые пеной, веселятся на фестивале Isle of Wight.

Фото, на которых видно насколько хиппи обезбашены
Пара едет на Вудсток на машине Volkswagen Beetle, 1969 год. Фото: Ralph Ackerman / Getty Images.

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