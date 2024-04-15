Япония во второй половине 19 века: покрашенные фото

Феличе Беато (1832-1909) - итало-британский фотограф, который одним из первых начал фотографировать в Восточной Азии и был одним из первых военных фотографов. Его жанровые работы, портреты, виды и панорамы азиатской архитектуры и пейзажей заслуживают внимания.

Путешествия Беато дали ему возможность запечатлеть незнакомые и далекие страны, людей и события в Азии и Средиземноморском регионе. Его работы включают в себя изображения таких событий, как восстание индейцев в 1857 году и Вторая опиумная война, которые представляют собой первое значительное направление фотожурналистики. В 1863 году Беато прибыл в Иокогаму, Япония, страну, все еще закрытую для выходцев с Запада феодальным правлением.

Он быстро начал фотографировать жителей и пейзажи страны с помощью рисовальщика Чарльза Виргмана, который научил его акварельной фотографии.Беато оказал влияние на других фотографов, и его влияние в Японии, где он преподавал и сотрудничал со многими другими художниками и фотографами, было особенно значительным и продолжительным. Перед вами потрясающая коллекция цветных фотографий, сделанных Беато во время его пребывания в Японии во второй половине 19 века.