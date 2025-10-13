10 египетских казней: научные подтверждения библейских событий

Более 3,5 тысяч лет назад в Египте произошла целая цепь удивительных и страшных событий, получивших название — 10 египетских казней. Согласно библейской книге Исход, так был наказан египетский фараон за своё жестокосердие, ибо не хотел отпустить еврейский народ из рабства. Десять ужасных бедствий постигло древний Египет.
Библию называют «Книгой книг» не только потому, что это самая древняя книга на Земле. Она является самой распространённой и самой читаемой. Это — слово Божие, Священное писание в Христианстве. Кроме этого в этой книге изложена подробнейшая история еврейского народа. Одна из самых ярких историй Ветхого Завета — это исход евреев из Египта. Праздник Пасхи — главный еврейский праздник и самый знаменитый. Евреи всего мира его празднуют, передавая из уст в уста историю спасения еврейского народа от египетского рабства. История повествует, как пророк Моисей пришёл к фараону Египта, просить отпустить евреев для совершения праздника их Господу в пустыне. Тут надо отметить, что фараон это не просто правитель, это ещё и наместник бога на Земле для египтян, верховный жрец. Египет в те древние времена был политеистическим обществом. Там царило многобожие. Пантеон египетских богов был весьма многочисленным и очень сложным по своей иерархии. Именно поэтому фараон так удивился этой не только смелой, но ещё и архинаглой для него просьбе Моисея отпустить евреев. Ему, стоявшему на одной ступеньке с богами, предлагают выполнить требование какого-то неизвестного и непонятного ему Бога Израиля!
Казнь первая
Моисей и Аарон по слову Господа своего превратили воды реки Нил в кровь. Рыба в реке вымерла, река воссмердела и вода во всей земле египетской стала кровью. Историки подтверждают это событие тем, что в те времена, в той местности были значительные аномальные изменения климата. Температура воздуха очень повысилась, дождей не было, возникла засуха и воды Нила обмелели. Река превратилась в мелкий грязный поток. Там беспорядочно размножились токсичные бактерии Oscillatoria rubescens. Когда эти бактерии отмирают, то при разложении окрашивают воду в красный цвет. На фараона это не произвело особого впечатления. Это чудо без труда смогли повторить его волхвы, а египтяне вырыли себе колодцы, чтобы добыть чистую воду.
Казнь вторая
По прошествии семи дней после первой казни, Бог приказал Моисею, чтобы брат его Аарон простёр руку с жезлом на реки и потоки, и вывел жаб из воды. Началось нашествие лягушек. Исследователи подтверждают этот факт, называя его следствием первой казни. Лягушки в неблагоприятных условиях, в отличие от очень многих других видов, усиленно размножаются. Лягушки были повсюду. Но и это чудо египетские волхвы повторить тоже смогли. Фараон очень сильно разозлился и даже пообещал отпустить евреев, если Моисей помолится своему Богу, чтобы тот удалил жаб. Но слово не сдержал.
Казнь третья
После этого на Египет обрушилось нашествие мелких мошек. Они просто заедали и людей, и скот. Это чудо не смогли повторить волхвы и фараон озлобился ещё больше. Научное объяснение этой каре простое: повсюду валялись мёртвые лягушки и, естественно, это спровоцировало засилье насекомых.
Казнь четвёртая
Четвёртым наказанием стало нашествие пёсьих мух. Насекомые терзали египтян и их скот. В книге Исход отмечается, что казни обходили евреев стороной. Это показывало им, что Бог их защищает, в отличие от богов Египта, которые не в состоянии защитить египтян от бедствий. Исследователи дают этой каре такое же объяснение, как и третьей — её спровоцировали многочисленные трупы земноводных. После этого фараон опять попросил избавления от насекомых в обмен на то, что освободит еврейский народ, но слова опять не сдержал.
Казнь пятая
После этого египтян постиг поголовный мор скота. Фараона просто взбесило то, что скот евреев это бедствие никак не затронуло. Евреев он не освободил, ожесточившись ещё больше. Историки объясняют эту казнь тем, что расплодившиеся насекомые, которые, как известно, переносят болезни, заразили скот и начался его массовый падёж.
Казнь шестая
Эта кара является продолжением пятой. Теперь начали страдать люди. У египтян началась эпидемия. Ведь кровососущие насекомые могут передавать такие опасные болезни как стафилококк, сепсис, сибирскую язву. Были поражены все: как простолюдины, так и представители высшей знати - сами волхвы, что явило их полное бессилие. Фараон опять отказался отпускать евреев.
Казнь седьмая
Этой карой Бог начинает завершающий, самый жестокий цикл египетских казней. На Египет падает огненный град. После этого бедствия фараон даже предлагает отпустить всех мужчин-евреев, но Моисей отказывается. Тут, вероятнее всего, описываются события при извержении вулкана Тера на острове Санторини. Археологи обнаружили на территории Египта много кусков вулканического камня. Но в этой стране нет ни одного вулкана. Исследования обнаруженных пород показали их полное соответствие найденным вулканическим камням на Санторини.
Казнь восьмая
Египет на этот раз поражает нашествие саранчи. Она покрыла всю землю, и уничтожила всю зелень и плоды. Тут намерением Бога было показать своё могущество не только египтянам, но и израильтянам. Фараон продолжает не внимать просьбам Моисея. Учёные связывают это событие с извержением вулкана. В результате извержения образовалось огромное количество пепла, что спровоцировало повышенную влажность и привело к усиленному размножению саранчи. Для этих насекомых — это были весьма благоприятные условия.
Казнь девятая
Египет на три дня покрывает густая тьма. Девятая кара была ударом по самому главному египетскому божеству — богу солнца Ра. Именно его воплощением на Земле считался фараон. Историки дают этому явлению несколько объяснений. Это могли быть пепельные облака от извержения вулкана. Также это могло быть либо солнечное затмение, либо песчаная буря.
Десятая казнь
Самая жестокая египетская кара — гибель всех первенцев мужского пола. От первенца фараона, до первенца узника, сидящего в темнице. Смерть вошла в каждый дом Египта. В отличие от девяти предыдущих, фараон не был предупреждён о грядущем наказании. Бог совершил эту казнь единолично. После этого фараон не просто отпустил евреев, он просил их покинуть Египет. Евреям было приказано помазать косяки домов кровью ягнёнка, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Ягнёнка же они должны были запечь и съесть всей семьёй. К мясу готовили пресные лепёшки. Именно этот ритуал получил название - Пасха. Пасху евреи должны отмечать в память об их освобождении от египетского рабства. Историки и исследователи объясняют такую избирательность жертв тем, что мальчикам-первенцам, как наследникам была положена первая порция еды. Зерно же, после всех катаклизмов, было поражено ядовитым грибком или плесенью. У евреев, которые жили отдельно от египтян были свои запасы и это их не затронуло. Десять египетских казней учёные объединяют в три цикла, по три кары в каждом. Десятую казнь выделяют как отдельную, завершающую. Первый цикл знаменует отвращение, второй — боль, а третий цикл — природное начало и универсальность. Следы всех этих бедствий были обнаружены и исследованы археологами в окрестностях древнего города Пи-Рамзес. Этот город был в то время столицей Египта и им правил фараон Рамзес ІІ. После описанных событий город был брошен людьми. В Библии просто идеально описана последовательность этих «природных» катастроф. По мнению учёных именно так всё и происходило. Эта информация подтверждается и древнеегипетскими манускриптами. Произошедшие события невозможно отрицать. Они подтверждены очень многими фактами исторических и археологических исследований. Каждый может сам решить для себя вопрос, что это на самом деле было. Просто катастрофическое стечение обстоятельств? Пусть и такое фантастически чётко выстроенное. Или всё же явление величия Бога.
