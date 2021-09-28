Обрезка и укрытие роз на зиму

Розу не зря называют королевой сада. Во многом то, насколько пышным будет цветение роз в следующем году зависит от правильной обрезки и укрытия осенью.

Стоит учесть, что обрезать и укрывать розы нужно с наступлением устойчивых холодов. В идеале температура воздуха должна доходить до 5-7 градусов мороза. В северных районах это возможно уже в начале октября, а на юге ближе к середине ноября.

Задача заключается в том, чтобы розовые кусты не выпрели, не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями. Вот почему укрывать их раньше времени нельзя, окончательную обрезку делать тоже.

В обязательном порядке с куста нужно срезать не только все соцветия, но и листья, которые часто располагаются по всей ветке.



Куст должен быть полностью оголенным. Теперь стебли нужно укоротить до 5 почек. Если почки плохо просматриваются, можно просто отмерить от основания куста расстояние в полторы-две ладони.



Не вызревшие молодые ветки все равно погибнут зимой, поэтому их в обязательном порядке нужно обрезать под корень, иначе они могут стать причиной болезни роз в будущем.



Обрезка окончена. Теперь следует убрать весь мусор и очистить площадь рядом с кустом от сорняков. Не лишней станет и обработка почвы вокруг куста противогрибковым препаратом.

Следующий этап — окучивание. Суть его заключается в том, чтобы засыпать обрезанные кусты сухой землей на 8-10 см, прививка должна оказаться под слоем легкой почвы. Лучше взять верхний слой земли из сада и засыпать холмиком в середину куста. Опилки для этих целей использовать не рекомендуется, так как гарантия того, что дерево не было поражено какими-либо болезнями отсутствует.Окученный куст следует накрыть. Материал в обязательном порядке должен быть воздухо- и водопроницаемым. Такие характеристики имеет агроволокно. Идеальное природное укрытие можно сделать из лапника. Под прослойкой еловых ветвей кусту будет обеспечен доступ воздуха, а прикрытая снежной шапкой хвоя будет надежно согревать розу зимой и не даст кусту упреть во время оттепелей.Более подробно о том, как правильно обрезать и укрыть розы на зиму, в видео ниже: