Кто она - загадочная малышка с баночки популярного детского питания Gerber

Мудрая жена







Лицо малышки Энн на упаковках детского питания прошлых лет и сейчас.

Соседский младенец

Энн Тернер Кук много лет спустя со своим портретом.

Энн и баночка пюре.

Разгадка тайны

Она знала о том, что стала лицом бренда детского питания, но старалась никому об этом не рассказывать.

Эта женщина оставалась в тени полвека, но потом решилась рассказать свою историю соотечественникам. /Фото:tinmoi.vn.

Последние годы

Энн и выбранный для рекламной кампании малыш Лукас.

До последних дней она оставалась жизнелюбивой и обаятельной. /Фото:tinmoi.vn