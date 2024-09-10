Кто она - загадочная малышка с баночки популярного детского питания Gerber

В США скончалась женщина, лицо которой известно всему миру вот уже почти сотню лет. Энн Тернер Кук – именно та глазастая малышка с баночки знаменитого бренда детского питания Gerber. До последних дней эта женщина оставалась энергичной и не менее обаятельной, чем в далеком детстве – когда ее удивительные глаза так покорили членов жюри конкурса на лучший логотип для компании. О том, как сложилась судьба малышки с этикетки детского питания и почему она много лет молчала о своей причастности к этому бренду – в нашем материале.
Мудрая жена
Эта история началась в 1927 году. Однажды утром госпожа Дороти, супруга владельца консервной фабрики Фрэнка Гербера, сказала мужу: «Дорогой, я так устала каждый день смешивать пюре для нашей маленькой дочки вручную! Может быть, твое предприятие начнет выпускать не только томатную пасту для взрослых, но и питание для младенцев?
Лицо малышки Энн на упаковках детского питания прошлых лет и сейчас.
Так появились первые пять видов детского пюре от компании Gerber, очень скоро ставшей популярнейшим брендом у мам в Америке, а потом и в других уголках планеты.
Рекламная компания была очень хорошо продуманной и дорогой – оставалось только придумать запоминающийся логотип, который так понравился бы молодым мамам.
Соседский младенец
В 1928 году был объявлен конкурс на лучший логотип для компании детского питания, и выиграла его Дороти Хоуп Смит из штата Коннектикут – художница и тезка жены владельца компании. Именно она набросала на бумаге это милое детское личико с невероятно красивыми, огромными глазами. Но это был не выдуманный малыш – моделью для Дороти стала дочка её соседей 5-месячная Энн Тернер.
Энн Тернер Кук много лет спустя со своим портретом.
Отправляя на конкурс это простой черно-белый портрет, Дороти сделала пометку для организаторов: «Это только набросок. Если выберете мой логотип, я его доработаю». Однако это простое детское личико с удивленным взглядом так запало в душу судьям, что они не только выбрали его в качестве идеального логотипа, но и решили, что ничего в нем улучшать нужно – иначе лицо малышки получится глянцево-искусственным. Пусть останутся непослушные локоны, губки-бантиком, чумазые щечки, словно испачканные вкусным пюре.
Художнице выплатили 300$, права на портрет малышки Энн она продала компании детского питания.
Энн и баночка пюре.
Разгадка тайны
Лицо этой малышки видели с первых месяцев своей жизни миллионы мам и малышей в Америке и других странах, и, конечно же, многие задавались вопросом: кто же этот ребенок? Ходили даже слухи, что на баночках изображена маленькая Элизабет Тейлор, а кто-то и вовсе считал, что это мальчик. Однако ни родные Энн Тернер Кук, ни сама она не стремились раскрывать секрет всему миру. Кстати, девочка с ранних лет знала, что на баночках изображено именно ее лицо, но в силу скромности этим никогда не хвасталась.
Она знала о том, что стала лицом бренда детского питания, но старалась никому об этом не рассказывать.
Став взрослой, Энн получила образование магистра и начала работать преподавателем английского в одной из школ Флориды. Очаровательную, терпеливую и добрую учительницу дети очень любили. Так шли годы. Педагогическая карьера госпожи Кук оказалась успешной и в итоге она даже возглавила кафедру в Hillsborough High School.
О том, кто изображен на баночках Gerber, народ узнал только в 1978 году, когда Энн приняла участие в популярном ток-шоу. За этим последовало несколько ее интервью местным газетам, но не более того – она никогда не стремилась к публичности.
Эта женщина оставалась в тени полвека, но потом решилась рассказать свою историю соотечественникам. /Фото:tinmoi.vn.
Последние годы
Выйдя на пенсию, Энн Тернер Кук стала писать книги. Из-под ее пера вышло несколько мистических романов. В последние годы она также входила в число тех, кто отбирал детей для рекламных кампаний Gerber. Так, например, в 2018 году лицом компании стал малыш с синдромом Дауна Лукас Уоррен.
Энн и выбранный для рекламной кампании малыш Лукас.
По словам сына Энн, его мать всегда была активной, жизнерадостной и обладала большим чувством юмора. Жизнь ее оборвалась из-за досадной травмы. В конце мая она неудачно упала и попала в больницу. Скончалась она в начале июня в окружении любящих близких. Говорят, что до последнего дня она сохраняла оптимизм и даже шутила.
До последних дней она оставалась жизнелюбивой и обаятельной. /Фото:tinmoi.vn
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