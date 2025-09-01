Замок Эйлин Донан: копия крепости, сохранившая дух средневековой Шотландии

Расположенная на крошечном острове в месте слияния трех озер древняя крепость Эйлин Донан, является одной из самых известных достопримечательностей Шотландии. Потрясающее расположение, незабываемая архитектура, более чем захватывающая история – все это привлекает туристов со всего мира, которые стекаются на остров, чтобы полюбоваться культовым памятником, потрясающими панорамами и открыть для себя один из самых удивительных и эклектичных замков Европы.
1. Где находится самый фотографируемый замок Шотландии
Замок Эйлин Донан: потрясающая копия крепости, сохранившая дух средневековой Шотландии. | Фото: br.thptnvk.edu.vn.
Скалистый приливной островок Донан на стыке сразу трех озер – Лохс-Дуич, Лонг и Алш еще издревле привлекал людей. Раскопки показали, что на значительной глубине, под фундаментом средневековой крепости имеются более древние остатки поселения, датируемого железным веком. Стратегическое положение островка в окружении воды и горных склонов, покрытых глухими лесами, являлись наилучшими условиями для строительства крепости и для тех, кто предпочитал уединение. Согласно местным легендам, в VII веке нашей эры здесь обосновался священник Донан, прибывший на западное побережье Шотландии, чтобы попытаться обратить местных жителей язычников в христианство (в честь него и назвали остров).
Выгодное месторасположение небольшого приливного острова определило его дальнейшую популярность среди местных жителей и захватчиков (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: britainexpress.com.
По преданию, Донан удостоился причисления к лику святых не просто из-за того, что принес на эти земли новую религию. Его мученическая смерть 617 году стала символом веры на многие столетия. Стоит отметить, что казнь проповедника явилась началом драматических события, которые преследовали остров долгие столетия. Если верить одному из преданий, то не только священник пострадал за веру, еще 150 последователей были сожжены заживо пиктской королевой, которая противилась христианству, разрастающемуся в Европе, как и весь народ, который многие века негативно относился к пришельцам.
Существуют легенды, что на острове, где жил Донан, последователи христианства возвели церковь, но подтверждений этому факту пока не найдено (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: britainexpress.com.
Справка: Пикты – загадочные предки шотландцев, обитатели гор до времен Римской империи. В академической среде до сих пор не выработано единого мнения о происхождении древней цивилизации. Одна группа ученых придерживается версии, что пикты – это кельтское племя, которое рано отделилось от сородичей, что повлияло на разительные отличия от галлов или соседей-бриттов. Согласно второй версии, пикты — это автохтонное население Британии, появившееся в период раннего бронзового века. Менее распространенное мнение, подтверждает факт появления первой волны индоевропейских народов на территории Европы, в частности, в северной ее части.
2. История замка Эйлин Донан
В былые времена в островной замок могли попасть только по воде (Eilean Donnain, Шотландия).
Первый замок на острове появился в XII – XIII веках, его строительство началось еще во времена правления шотландского короля Александра II (1214-1249 гг., представитель Данкельдской династии). Учитывая, что в тот период истории викинги контролировали большую часть западного побережья Шотландии и Гебридских островов, замок Эйлин Донан (шотл. Eilean Donnain) выполнял роль форпоста, защищающего подступы к землям Кинтейла. Его единственный сын, король Александр III за особые заслуги в битве при Ларгсе подарил замок ирландцу Колину Фицджеральду, сыну графа Десмонда Килдэра, и произошло это знаковое событие в 1263 году. Фицджеральд стал первым бароном Кинтейлом, а когда его внук унаследовал титул, он положил начало знаменитому шотландскому аристократическому клану известному уже под именем Маккензи (на английский манер).
Так выглядел средневековый замок в 1908 году (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: scottishtours.co.uk.
С тех пор, один из самых могущественных и красивейших замков Шотландии стал лакомым кусочком как для завоевателей, так и для монарших особ, которые не раз посягали на эти владения. Это стало причиной того, что Эйлин Донан не раз оборонялся, он то и дело оказывался в гуще военных событий или политических интриг. Стоит отметить, что после крупных сражений замок приходилось перестраивать, а о том, как он выглядел на определенных этапах истории остается лишь догадываться. При этом, по непонятным для современников причинам, его уменьшали в размерах чуть ли не в 5 раз. Хотя более основательно укрепили крепостную стену, которая достигла 4,5 метров ширины, увеличили количество и мощь башен. В XV веке, например, был возведен семиугольный бастион, который стал продолжением внутреннего двора главного замкового сооружения. Он являлся укрепленной площадкой для пушек, которые могли беспрепятственно обстреливать подступы к острову.
Сейчас все желающие могут отправиться на экскурсию в средневековый замок, к которому проложили основательный каменный мост (Eilean Donnain, Шотландия).
Начало XVIII века и вовсе стало роковым для замка как крепости, так и сооружения в целом. Эйлин Донан оказался втянутым в перипетии восстания якобитов и бесконечных сражений, цель которых состояла в том, чтобы восстановить на троне, изгнанного католического монарха Якова II (и VII). Восстание якобитов, поддержанное иностранными государствами, превратило Шотландское нагорье в поле битвы и стало причиной полного разрушения древней крепости. Вначале, испанцы, втянувшие Францию и Великобританию в жестокую войну империй, якобы решили поддержать справедливость. Сами же, воспользовавшись наступлением соседей друг на друга, полной неразберихой и беспорядками, зашли с тыла, и завладели шотландским форпостом.
Каменный мост, соединивший материк с островком среди озер, был построен в 1900-гг., что упростило процесс восстановления (Eilean Donnain, Шотландия).
Британцы, когда услышали эту новость, отправили корабли Королевского флота, чтобы изгнать захватчиков и предотвратить разрастание восстания, которому поспособствовало испанское подкрепление. За два дня обстрелов замок пал, а британцы, вошедшие на его территорию, решили взорвать все что осталось, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Для этого использовали испанский порох, обнаруженный в подвалах замка.
3. Возрождение старинного замка
К счастью, отсутствие доступа к старинному замку по суше и обилие природного камня в регионе, поспособствовали сохранности средневековых строительных материалов (Eilean Donnain, Шотландия).
После полного уничтожения не только испанских войск, но и замка, его руины были оставлены на произвол судьбы. Полное запустение продлилось вплоть до 1912 года, пока Джон Макрей Гилстрап не приобрел Эйлин Донан и не принялся за его реконструкцию.
Один из потомков Клана Макрея, восстановивший замок, украсил стены замка картинами, изображающими его владельцев и почетных гостей, включая монарших особ и представителей своего рода (Eilean Donnain, Шотландия).
Джон Макрей-Гилстрап, офицер британской армии из знаменитого полка Black Watch и потомок К. Макрея, который многие годы верой и правдой служил главе рода Маккензи, за что в 1509 году его назначили констеблем замка, был озабочен не столько восстановлением исторического памятника. Он решил потешить свое самолюбие, при этом надеялся получить титул констебля Эйлина Донана. Перелопатив чертежи сохранившихся проектов, он остановился на том варианте, который понравился ему больше всего. Строительные работы начались сразу после окончания Первой мировой войны и длились они 20 лет. На строительство были потрачены колоссальные средства – 250 тыс. фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет более 22,6 миллионов долларов.
В темное время суток Замок приобретает особо эклектичный вид (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: br.thptnvk.edu.vn.
В старинном замке можно наведаться и в винный погреб, откуда подают вино на праздничные столы современных любителей неординарной атмосферы (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
По сведениям редакции Novate.ru, Джон Макрей-Гилстрап интуитивно выбрал вариант, предложенный его предком, которому очертания замка приснились во сне. Об этом интересном факте стало известно после того, как были обнаружены старые планы, хранящиеся в Эдинбургском замке. Также стоит отметить, что наследники не остановились на достигнутом. Современный замок Эйлин Донан был преображен, добавились дополнительные функции, которых у крепости никогда не было. В послевоенные годы был пристроен парадный вход, провели работы по адаптации подъездов для автомобилей, возведены качающиеся башни, проведены ремонты, подведены инженерные коммуникации. К 1955 году замок был готов принимать не только владельцев и их гостей, он был открыт для публики.
4. Современный замок Эйлин Донан
Отправляясь на кухню, нужно быть готовым к тому, что здесь притаилась композиция из вполне натуральных восковых фигур, дающих представление о быте и моде воссозданного периода (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Современный замок давно уже стал популярной туристической достопримечательностью Шотландии. Любители старины, имеющие возможность посетить завораживающий уголок, непременно отправляются на остров Донан, чтобы заново пережить историю этого культового сооружения. Несмотря на то, что это не оригинальный замок, он признан шотландской иконой замкового строительства, где воссоздана атмосфера былых времен. И это невзирая на то, что в замке давно проведено электрическое освещение, имеется центральное отопление и еще множество полезных внедрений.
По меркам Средневековья, банкетный зал оформлен более чем роскошно (Eilean Donnain, Шотландия).
Правда, такие нововведения совсем не повлияли на сохранность интерьеров. Здесь собрано множество артефактов, которые так или иначе касались именитых владельцев, отражают атмосферу и веяний моды разных периодов истории. Чего только стоит банкетный зал, который по праву является одной из главных достопримечательностей замка (был особой гордостью Джона Макрея-Гилстрапа). Его грандиозный потолок, сделанный из материалов, доступных в период строительства этой версии замка (XVI век), добротная мебель из ценных пород деревьев, основательный камин, картины, украшающие стены – все это привлекает и амбициозных современников, которые арендуют помещения для поведения свадебных церемоний или любых других мероприятий.
Одна из спальных комнат доступна в качестве атмосферного отельного номера (Eilean Donnain, Шотландия).
Помимо банкетного зала для посетителей доступно несколько спальных комнат, кухня, внутренний двор и главная крепость. В отреставрированных комнатах можно увидеть мебель, кухонную утварь, столовые приборы и одежду прежних времен, что подчеркивает колорит средневеково замка, где ярко отражена та атмосфера, которая царила в его стенах много веков подряд.
Особо романтичные натуры и те, кто мечтает потешить свои амбиции, стремятся организовать свадебную церемонию прямо в замке (Eilean Donnain, Шотландия).
Стоит отметить, что сам замковый комплекс невероятно живописен, как и природа его окружающая. Из главной крепостной башни открывается захватывающий вид на окрестности, далекие горы Скай, а, если повезет, то посетители смогут понаблюдать за жизнью диких животных и птиц. Выдры, дельфины и даже беркуты были запечатлены профессиональными фотографами и любителями инстаграмных снимков с наивысшей доступной точки замка в разное время года.
