1. Где находится самый фотографируемый замок Шотландии

Замок Эйлин Донан: потрясающая копия крепости, сохранившая дух средневековой Шотландии. | Фото: br.thptnvk.edu.vn.

Выгодное месторасположение небольшого приливного острова определило его дальнейшую популярность среди местных жителей и захватчиков (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: britainexpress.com.

Существуют легенды, что на острове, где жил Донан, последователи христианства возвели церковь, но подтверждений этому факту пока не найдено (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: britainexpress.com.

2. История замка Эйлин Донан

В былые времена в островной замок могли попасть только по воде (Eilean Donnain, Шотландия).

Так выглядел средневековый замок в 1908 году (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: scottishtours.co.uk.

Сейчас все желающие могут отправиться на экскурсию в средневековый замок, к которому проложили основательный каменный мост (Eilean Donnain, Шотландия).

Каменный мост, соединивший материк с островком среди озер, был построен в 1900-гг., что упростило процесс восстановления (Eilean Donnain, Шотландия).

3. Возрождение старинного замка

К счастью, отсутствие доступа к старинному замку по суше и обилие природного камня в регионе, поспособствовали сохранности средневековых строительных материалов (Eilean Donnain, Шотландия).

Один из потомков Клана Макрея, восстановивший замок, украсил стены замка картинами, изображающими его владельцев и почетных гостей, включая монарших особ и представителей своего рода (Eilean Donnain, Шотландия).

В темное время суток Замок приобретает особо эклектичный вид (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: br.thptnvk.edu.vn.

В старинном замке можно наведаться и в винный погреб, откуда подают вино на праздничные столы современных любителей неординарной атмосферы (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

4. Современный замок Эйлин Донан

Отправляясь на кухню, нужно быть готовым к тому, что здесь притаилась композиция из вполне натуральных восковых фигур, дающих представление о быте и моде воссозданного периода (Eilean Donnain, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

По меркам Средневековья, банкетный зал оформлен более чем роскошно (Eilean Donnain, Шотландия).

Одна из спальных комнат доступна в качестве атмосферного отельного номера (Eilean Donnain, Шотландия).

Особо романтичные натуры и те, кто мечтает потешить свои амбиции, стремятся организовать свадебную церемонию прямо в замке (Eilean Donnain, Шотландия).