5 необычных архитектурных сооружений, которые поражают своей историей



По всему миру можно найти огромное количество самых разных архитектурных сооружений, которые безусловно заслуживают внимания. И если одни примечательны впечатляющим внешним видом или уникальными инженерными решениями, то другие могут заинтересовать ещё и любопытными обстоятельствами создания или функционирования.
Вашему вниманию «пятёрка» необычных архитектурных сооружений, которые поражают своей историей.

1. Замок Эльц (Вирсхеме, Германия)


Самый везучий замок Германии. /Фото: wikipedia.org

Самый везучий замок Германии. /Фото: wikipedia.org

 

Этот замок был построен предположительно в XII столетии и был разделён между тремя братьями семейства Эльц - Элией, Вильгельмом и Теодорихом. С тех пор сооружение уже более 850 лет остаётся во владении рода Эльц - на сегодняшний день его владельцем является граф Карл Эльцский. Примечателен он ещё и тем, что за всю свою долгую историю, регулярно находясь в эпицентре или рядом с военными действиями, он ни разу не получил значительных повреждений. Сегодня в нём проводятся сезонные обзорные экскурсии, где выставляются хранящиеся там исторические ценности и предметы искусства.

2. Панагия Сумела (Трабзон, Турция)


Уникальная православная церковь. /Фото: fishki.net

Уникальная православная церковь. /Фото: fishki.net


 

Трудно поверить, что так может выглядеть монастырь Константинопольской православной церкви, скорее, похоже на необычный отель. Однако именно таким построили сакральное сооружение, которое, по данным редакции Novate.ru, датируется приблизительно 386 годом н.э. Монастырь умудрились построить на меловой скале высотой 1 200 метров, однако он оказался настолько прочным и добротным, что остаётся действующим до сих пор.

3. Замок Хохостервиц (Каринтия, Австрия)


Австрийский замок на скале. /Фото: photographers.ua

Австрийский замок на скале. /Фото: photographers.ua

 

Ещё одно грандиозное сооружение, построенное в первом тысячелетии нашей эры. Возвели замок с необычным именем Хохостервиц на доломитовой скале, высота которой составляет 160 метров. Первое документальное упоминание о сооружении относится к 860 году. Долгое время оно переходило из рук в руки, пока в 1571 году его не приобрели представители семьи Кевенхюллер. Она же остаётся его владельцами по сегодняшний день.

4. Площадь Пласа-Майор (Мадрид, Испания)


Кусочек пространства в мадридской плотной застройке. /Фото: reddit.com

Кусочек пространства в мадридской плотной застройке. /Фото: reddit.com


 

Эта площадь, построенная в 15 веке в сердце испанской столицы, имела множества названий: «Пригородная», «Главная площадь», «Площадь конституции», «Королевская», «Площадь Республики» и «Пласа-Майор». Она выстроена в стиле мадридского барокко по проекту архитектора Хуана Гомеса де Моры и является одним из немногочисленных архитектурных памятников эпохи Габсбургов, а также первой площадью, где было оборудовано специальное место для проведения корриды.

5. Храм Маладеви (Видиша Гьяраспур, Индия)


Храм, которому больше 1000 лет. /Фото: hmn.wiki

Храм, которому больше 1000 лет. /Фото: hmn.wiki

 

Ещё одно сакральное сооружение, датированное концом раннего Средневековья, но в азиатских широтах. По информации редакции Novate.ru, его построили приблизительно в IX столетии. Особенность этого храма состоит в том, что его буквально выдолбили в скале, и сделали это весьма профессиональное, ведь сооружение практически в первозданном виде дошло до наших дней.

