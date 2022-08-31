25 устрашающих фактов, которые доказывают, насколько хрупка жизнь на нашей планете

Падение астероида на Землю.
Многие ещё со школьной скамьи слышали слома о том, что жизнь на нашей планете «хрупка, как хрусталь» и может исчезнуть в любой момент. И это действительно так – малейшее отклонении, и условия на Земле станут непригодными для жизни людей. В нашем обзоре собраны факты, доказывающие, что это действительно так.
1. Тропосферный озон
Сбалансированный коктейль.
Попросту, тропосферный озон — это озон в прилегающих к Земле слоях атмосферы. Если бы его количество уменьшилось даже ненамного, то большинство животных начало бы испытывать дыхательную недостаточность. Также большинство растений, чувствительных к воздействию озона, погибли бы. В итоге биохимический смог уничтожил бы большую часть жизнь.
2. Спиральные, эллиптические, линзовые...
Спиральная галактика.
Галактики бывают примерно четырех форм: спиральные, эллиптические, линзовидные и неправильной формы. Галактика "Млечный Путь" является ярким примером спиральной галактики, хотя помимо нее во Вселенной существует еще много спиральных галактик. Ситуация с Млечным путем является уникальной, поскольку эта галактика — единственная (известная на данный момент), в которой есть жизнь.
Если бы наша галактика была слишком эллиптической, то формирование звезд прекратилось бы, прежде чем сформировалось бы достаточное количество тяжелых элементов. Соответственно, не возникли бы уникальные биохимические условия, при которых возникла жизнь. С другой стороны, если бы форма Млечного пути была слишком неправильной, то Земля была бы подвержена воздействию жесткой радиации, что препятствовало бы образованию жизненно важных тяжелых элементов.
3. Ледниковые периоды
Плодородные долины.
Это может показаться немного странным, но если бы на Земле не было ни одного оледенения, то на ее поверхности недоставало бы плодородных долин, необходимых для развития продвинутых форм жизни. Кроме того, концентрация минералов была бы недостаточной.
4. Распределение континентов
Стабильная температура планеты.
Даже распределение континентов на Земле оказывает непосредственное влияние на жизнь, в той форме, в которой она есть сегодня. Если бы земные континенты были бы сосредоточены в большей степени на южном полушарии, то морской соли в воздухе было бы недостаточно, чтобы стабилизировать температуру поверхности нашей планеты. В результате, это ограничило бы список мест, доступных для проживания.
5. Атмосферное давление Земли
480 километров атмосферы.
Атмосфера Земли содержит воздух, необходимый для жизни, а также она защищает людей от вредного излучения солнца. Атмосфера Земли имеет толщину около 480 километров (но ее основная масса находится в пределах 15 километров от поверхности). По мере нарастания высоты в атмосфере уменьшается давление воздуха. Например, на уровне моря давление воздуха составляет около 1,34 килограмм силы на квадратный сантиметр, а на высоте 3 километра — 0,7 килограмм силы на квадратный сантиметр. Если бы атмосферное давление было меньше, то жидкая вода испарялась бы слишком легко и конденсировалась слишком редко, чтобы поддерживать жизнь.
6. "Электричество" нашей планеты
Молнии - ключ к происхождению жизни.
Каждый год в мире погибает довольно много людей от удара молнии. Но молнии могут быть ключом к происхождению жизни. Учитывая воду, метан и другие химические вещества в атмосфере, молния может создать аминокислоты и сахара, которые являются "строительными блоками" жизни.
7. Климатические зоны
Тропики идеальны для жизни.
Некоторые формы жизни адаптировались к наиболее холодным местам на Земле, включая Антарктиду, где была зафиксирована рекордно низкая температура - минус 89,2 градуса по Цельсию, а также к зною пустынь. Но жизнь достигает своего наибольшего разнообразия в более умеренном климате, а именно в тропиках.
8. Необходимость сейсмической активности
Польза землетрясений.
Согласно утверждениям ученых, если бы не было никаких землетрясений, то питательные вещества на дне океана, которые поступают туда из рек, не возвращались бы на континенты через тектонические разломы. При этом жизнь была бы существенно осложнена.
9. Образование солнечной туманности
Время Ч.
Если момент образования солнечной туманности относительно взрыва сверхновой произойдет раньше, то туманность в итоге разлетится и исчезнет. Если это произойдет позже, то туманность не привлечет достаточное количество тяжелых элементов для возникновения жизни.
10. Размер нашей Галактики
Один процент галактик Вселенной.
Согласно сведениям ученых, Млечный путь входит в один процент самых массивных и ярких галактик во Вселенной и является идеальным размером для поддержания жизни. Она не слишком большая, поскольку при этом гравитационное воздействие газа и звезд нарушило бы орбиту солнца, а также не слишком маленькая, в которой межзвездного газа было бы недостаточно для поддержания образования звезд в течение времени, достаточного для возникновения жизни.
11. Идеальная вулканическая активность
Двуокись углерода и пары воды.
Если бы на Земле было меньше вулканической активности, то на ней вырабатывалось бы недостаточное количество двуокиси углерода и паров воды, которые поступают в атмосферу. Это означает, что минерализация почвы была бы недостаточной для поддержки высокоразвитой жизни. С другой стороны, если бы извержений вулканов было бы слишком много, то жизнь была бы уничтожена, а экосистема смертельно повреждена.
12. Выработка H3+
Трехатомный катион водорода.
Трехатомный катион водорода, также известный как протонированный молекулярный водород или H3+, является одним из наиболее распространенных ионов во Вселенной. Он стабилен в межзвездной среде в связи с низкой температурой и низкой плотностью межзвездного пространства. Если бы этого иона было меньше, чем сейчас, простые молекулы, необходимые для формирования планет и химии жизни, никогда не образовались бы.
13. Наклон оси
Времена года.
В астрономии наклоном оси принято считать угол между осью вращения планеты на ее северном полюсе и линией, перпендикулярной к плоскости орбиты планеты. Ее также называют осевым наклоном. Наклон оси Земли приводит к тому, что меняются времена года.
Если бы угол наклона был больше или меньше, как и на большинстве других планет Солнечной системы, то перепады температур на поверхности были бы слишком большими, чтобы поддерживать разнообразные формы жизни, в том числе жизнь человека.
14. Железо в океанах и почве
Уникальный баланс.
Опять же, есть некоторые вещи, которые все считают само собой разумеющимися. Если по какой-то причине количество железа в океане и почве повысится (по сравнению с текущим уровнем), то отравление железом уничтожит высокоразвитые формы жизни. Если же уровень содержания железа понизится, то исчезнут многие питательные вещества, необходимые для поддержки жизни.
15. Количество серы в ядре Земли
8,5 квинтиллиона метрических тонн.
Исследования, проведенные в 2015 году, подтвердили, что ядро Земли содержит очень большое количество серы — около 8,5 квинтиллиона метрических тонн. Это количество серы примерно в десять раз больше, чем всего было разведано на планете. Также для сравнения, эта масса составляет около десяти процентов от общей массы Луны. Что это значит?
Если бы в ядре Земли было больше серы, то твердое внутреннее ядро никогда не образовалось бы, нарушив магнитное поле и сделав жизнь на Земле невозможной. Если бы серы было меньше, то образование твердого внутреннего ядра началось бы слишком рано, что привело бы к тому, что оно увеличивалось бы слишком быстро, также нарушив магнитное поле.
16. Расположение Солнечной системы
Спиральные рукава галактики.
Расположение Солнечной системы представляется еще одним важным фактором, который позволил жизни возникнуть на Земле. Солнечная система находится очень далеко от центра галактики, где есть большая черная дыра, многие звезды выгорели, а также есть множество сверхновых, которые убивают жизнь. Также Солнечная система находится между спиральными рукавами галактики, в удалении от сверхновых. Это также предоставляет прекрасный обзор для изучения и наблюдения за Вселенной.
17. Магия гравитации
Главный фактор биологических изменений.
Даже если мы принимать гравитацию за что-то само собой разумеющееся, правда заключается в том, что без земного притяжения, человеческая жизнь не существовала бы. Именно сила тяжести позволяет падать дождю и течь воде, двигаться воздуху и даже распределяться по планете теплу. Кроме того, принято считать, что сила тяжести является главным фактором биологических изменений, таких, как эволюция видов.
18. Кислород и углерод
Ранние звезды были очень массивными.
Все формы жизни на Земле - углеродные (поскольку все формы жизни состоят из воды и дышат кислородом). Тем не менее, углерод и кислород не появились во время Большого взрыва. Ученые полагают, что эти элементы появились гораздо позже в звездах. Ранние звезды были очень массивными, но это продолжалось недолго.
Они потребляли элементы, доступные в самом начале: водород, гелий и литий. Взамен они вырабатывали более тяжелые элементы (углерод и кислород), который звезды в итоге распространили по всей Вселенной после своей смерти. Если бы эти элементы не были созданы, то жизнь бы не возникла.
19. Вращение Земли
Жизнь на Земле возможна благодаря вращению.
Благодаря вращению Земли каждое утро солнце встает из-за горизонта, а вечером садится за него. Если бы не вращение, на одной стороне мира было бы невыносимо жарко, а на другой все оледенело бы. Жизнь была бы невозможна в любом месте на планете.
20. Гравитационное влияние Луны
Период вращения в восемь часов.
Луна оказывает критично важный положительный эффект на Землю. Ученые теперь знают, что Земля изначально имела период вращения в восемь часов. Такой быстрый период вращения приводил к тому, что скорость ветра возле поверхности составляла свыше 800 км/ч. Гравитационное притяжение Луны в течение последних четырех миллиардов лет увеличило период вращения Земли до двадцати четырех часов.
21. Магнитное поле Земли
Магнитные полюса Земли меняются местами.
Если бы Земля не имела сильного и относительно стабильного магнитного поля, то все живое было бы буквально прожарено космическими лучами и солнечными бурями. Плохая новость заключается в том, что каждые 300 000 лет магнитные полюса меняются местами, а этот процесс занимает тысячи лет.
22. Солнечное затмение
Луна в четыре сотни раз меньше Солнца.
Луна в четыре сотни раз меньше, чем Солнце, при этом она также в четыре сотни раз ближе к Земле, чем Солнце, и в результате при лунном затмении идеально точно закрывает Солнце. Это делает Землю единственном местом в Солнечной системе, из которого можно наблюдать солнечное затмение. Солнечные затмения помогли науке проверить некоторые законы физики, включая теорию относительности Эйнштейна.
23. Юпитер – ангел-хранитель Земли
Естественный щит Земли.
Огромный размер Юпитера делает его прекрасным естественным щитом для Земли от многих астероидов и комет — он притягивает этот космический мусор к себе. Кроме того, подобные Юпитеру планеты крайне редко встречается во Вселенной.
24. Положение в пространстве
Столкновения с кометами и астероидами.
Земля не существует в вакууме. Космос в Солнечной системе переполнен астероидами и кометами, пылью и следами газа. Даже сейчас, небольшие космические камни ежедневно падают на Землю. Крупные космические объекты врезаются в планеты достаточно часто, чтобы вести за ними постоянное наблюдение. В первые же годы формирования планеты столкновения с кометами и астероидами принесли на Землю воду и другие важные химические вещества, что впоследствии сделало возможным возникновение жизни.
25. Идеальное расстояние Земли от Солнца
Нужное расстояние.
Земля вращается вокруг Солнца на "нужном расстоянии". Это так называемая "обитаемая зона", где вода может существовать в жидком виде, что является основным требованием для жизни.
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