25 устрашающих фактов, которые доказывают, насколько хрупка жизнь на нашей планете

Падение астероида на Землю.

1. Тропосферный озон

Сбалансированный коктейль.

2. Спиральные, эллиптические, линзовые...

Спиральная галактика.

3. Ледниковые периоды

Плодородные долины.

4. Распределение континентов

Стабильная температура планеты.

5. Атмосферное давление Земли

480 километров атмосферы.

6. "Электричество" нашей планеты

Молнии - ключ к происхождению жизни.

7. Климатические зоны

Тропики идеальны для жизни.

8. Необходимость сейсмической активности

Польза землетрясений.

9. Образование солнечной туманности

Время Ч.

10. Размер нашей Галактики

Один процент галактик Вселенной.

11. Идеальная вулканическая активность

Двуокись углерода и пары воды.

12. Выработка H3+

Трехатомный катион водорода.

13. Наклон оси

Времена года.

14. Железо в океанах и почве

Уникальный баланс.

15. Количество серы в ядре Земли

8,5 квинтиллиона метрических тонн.

16. Расположение Солнечной системы

Спиральные рукава галактики.

17. Магия гравитации

Главный фактор биологических изменений.

18. Кислород и углерод

Ранние звезды были очень массивными.

19. Вращение Земли

Жизнь на Земле возможна благодаря вращению.

20. Гравитационное влияние Луны

Период вращения в восемь часов.

21. Магнитное поле Земли

Магнитные полюса Земли меняются местами.

22. Солнечное затмение

Луна в четыре сотни раз меньше Солнца.

23. Юпитер – ангел-хранитель Земли

Естественный щит Земли.

24. Положение в пространстве

Столкновения с кометами и астероидами.

25. Идеальное расстояние Земли от Солнца

Нужное расстояние.