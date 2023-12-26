Кулинарные советы опытных хозяек

Готовка одно из самых интересных домашних дел. Именно здесь можно применить творческий подход и проявить индивидуальность. Многие из нас любят готовить, но не всегда знают, как добиться идеального вкуса блюда.







Сегодня мы решили поделиться с вами кулинарными секретами, которые позволят превратить даже обычный завтрак в шедевр кулинарного искусства. Мы расскажем, зачем в оладушки добавлять пиво. И каким образом быстро можно снять кожуру у яблок.





1. Возвращаем кофейным зёрнам аромат

2. Как сделать кашу ещё полезнее?

3. Продлеваем свежесть лимона

4. Учимся быстро снимать кожуру с яблок

5. Идеальная меренга по бабушкиному рецепту

6. А что вы делаете после того, как макароны сварены?

7. Секретный ингредиент идеальных оладий

8. Варим рис правильно

9. Как сварить свёклу без запаха?

Кофейные зёрна вновь станут ароматнымиКофе спасает многих из нас по утрам. Именно благодаря его бодрящему аромату и крепкому вкусу мы быстрее просыпаемся. Но что делать, если пачка с зёрнами была давно открыта, и они потеряли свой первоначальный вид?Наш совет позволит вам спасти ваши кофейные зёрна и вновь наслаждаться их ароматом. Следует просто замочить их в холодной воде на пару часов. А по прошествии времени доставить и высушить. Благодаря таким действиям ваш кофе вновь станет ароматным, а вкус — более ярким.Готовим самую полезную кашуМногие из нас предпочитают готовить на завтрак кашу. Это обусловлено ее питательными свойствами. Но мало кто догадывается о том, что привычное блюдо можно сделать ещё более полезным.Все, что вам потребуется, — это немного зелёного чая. Просто вместо воды или молока сварите кашу на зелёном чае. Для это следует опустить в кипящую воду пару пакетиков чая и уже после этого засыпать крупу. Помимо полезных свойств, каша получится ещё и более ароматной.Лимон надолго останется свежимЛимон достаточно часто используется при готовке блюд. Да и ароматный чай с долькой цитрусовых заряжает энергией и поднимает настроение. Но многие хозяюшки знают, как быстро лимон засыхает при неправильном хранении.Чтобы вас не коснулась эта проблема, просто следуйте нашим рекомендациям. Надрезанный лимон следует накрыть марлей или тряпочкой, смоченными в столовом уксусе. Благодаря ему лимон дольше сохранит свою свежесть и не засохнет.Легко и просто снимаем кожуру с яблокВыпечка с яблоками и корицей — классика в холодное время года. Однако для пирогов лучше всего очищать яблоки от кожуры. Но это часто занимает слишком много времени.Чтобы сделать это намного быстрее, следует устроить яблокам контрастный душ. Для начала поместите их в кипяток на несколько минут. А затем опустите в миску со льдом или отправьте в морозилку. За счёт быстрой смены температур текстура кожицы изменится, и она легко отойдёт от яблока.Взбиваем белки правильноЭтот десерт любим многим с детства. Но приготовить его самостоятельно бывает достаточно проблематично. Дело в том, что добиться устойчивых пиков из белка получается не у всех. Кто-то считает, что это искусство доступно лишь профессиональным кондитерам.Моя бабушка бы с этим не согласилась. Она считала, что абсолютно любая хозяюшка сможет приготовить меренгу. Необходимо лишь знать секретный ингредиент. И действительно, если при взбивании белков добавить щепотку лимонной кислоты, все получается гораздо проще.Некоторые добавляют свежевыжатый сок лимона, но моя бабушка была уверена, что именно сухая лимонная кислота подходит гораздо лучше. А также она всегда напоминала, что посуда для взбивания должна быть абсолютно сухой. Тогда ваша меренга выйдет замечательной.Не выливайте воду от макаронМакароны — достаточно популярный гарнир. Его часто любят дети. Да и взрослые члены семьи с завидной регулярностью отдают предпочтение именно ему. Но мало кто знает, что после того как макароны сварены, не стоит просто выливать воду в раковину. Стоит ее сохранить.Она послужит отличной основой для приготовления домашнего теста. За счёт своей крахмалистости она сможет придать тесту воздушность и мягкость. А пирожки на таком тесте понравятся всем.Секрет пышных оладийОладушки являются прекрасным вариантом завтрака для всей семьи. Их можно есть с любыми добавками, будь то ягоды, джемы или сгущенное молоко. Но идеальные воздушные оладушки получаются далеко не у всех. В чем же секрет?В тайном ингредиенте. Вы удивитесь, но речь идёт о светлом пиве. Именно им стоит заменить одну четвёртую от жидких ингредиентов. И тогда ваши оладушки получатся на удивление пышные и воздушные.Ваш рис больше не слипнетсяВареный рис станет отличным вариантом гарнира. Он обладает большим спектром полезных микроэлементов и, безусловно, очень полезен для здоровья. Проблема лишь в том, что при его приготовлении вместо рассыпчатого блюда часто получается клейкая масса.Но опытные хозяюшки знают, как с этим справится. После того как вы засыпете крупу, следует сразу выдавить в воду сок половины лимона. Он не позволит рису склеиться, и блюдо получится рассыпчатым.Избавляемся от запаха варёной свёклыВпереди пора праздников. И многие из нас традиционно готовят на праздничный стол салаты с варёной свеклой. И тот аромат, который стоит в это время на кухне, мало кому нравится. Но есть одно проверенное решение.При варке стоит добавить лишь один ингредиент. Корочку серого хлеба. Спустя пару минут после того, как вы опустите свёклу в кипящую воду, отправьте в кастрюлю ломтик серого хлеба. Он впитает все лишние запахи и не позволит им распространиться по кухне.