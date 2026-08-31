Неожиданные бытовые советы

Согласитесь, многие из нас во время уборки смывают в раковину и унитаз все подряд. А ведь этого делать не следует. Дело в том, что сантехника просто не рассчитана на то, что в нее будут смывать определенные вещи. И дело не только в санитарных нормах. Такой подход может привести к засорам и даже поломке.

1. Дрожжи под запретом

2. Никакого кипятка

3. Не стоит верить упаковкам наполнителя

4. Мука – враг раковины

5. Никакой кофейной гущи

Именно поэтому мы собрали для вас список вещей, которые не стоит смывать в раковину и унитаз.Дрожжи лучше вылить на улице.Кажется, что тут все довольно просто. Вряд ли кто-то решит смывать сухие дрожжи в унитаз. Но дело в том, что даже разведенные в воде дрожжи не следует смывать в канализацию.Даже в растворенном виде они все еще активны. При попадании в канализацию они продолжат набухать и образовывать пену. В итоге вы столкнетесь с засором и неприятным запахом в ванной. Чтобы этого избежать, необходимо следовать нашему совету. Лучшим вариантом будет вылить разведенные дрожжи на улицу. На землю. А еще они отлично подойдут для компоста.Кипяток следует остудить.Несмотря на то, что из крана у нас бежит горячая вода, не стоит сливать кипяток. Это совсем другое дело. Кипяток может привести к серьезным проблемам с трубами.Так, к примеру, старые трубы, которые неустойчивы к перепадам температур, могут попросту лопнуть. Но и на новую канализацию не стоит рассчитывать. Дело в том, что кипяток может привести к резкой деформации труб. Они могут расшириться слишком быстро, что, в свою очередь, приведет к трещинам. Лучше всего будет предварительно остудить воду, а уже после этого сливать ее.Не смывайте наполнитель в унитаз.Речь идет о наполнителях для лотка. Часто производители указывают на упаковке информацию о том, что их наполнитель можно смывать в унитаз. Не стоит делать поспешным выводам и верить им.Дело в том, что никакой наполнитель полностью не растворяется в воде. А это значит, что он неизменно приведет к засору. Особенно если вы будете смывать его регулярно. Так что лучшим вариантом будет пересыпать использованный наполнитель в пакет, завязать его и выбросить в мусорное ведро.Муку стоит выбрасывать в мусорку.Выпечка – отличный способ наполнить дом уютом и теплом. Наверняка, вы тоже любите печь. И тогда точно сталкивались с тем, что мука порой остается на рабочей поверхности. Руки сами собой тянутся собрать ее и смыть в раковину. Но так делать не стоит.Дело в том, что мука с водой неизбежно будут образовывать комки прямо в ваших трубах. Это приведет к засору. Кроме того, именно смоченная водой мука привлекает насекомых. Вряд ли вы хотите, чтобы в ваш дом проникли муравьи и тараканы. Так что в следующий раз просто соберите муку и выкиньте ее в мусорное ведро.Из кофейной гущи лучше сделать скраб.Кофейная гуща точно не предназначена для канализации. Хотя руки так и тянутся ополоснуть кружку в раковине и смыть ее. Останавливайте себя. Ведь кофейная гуща собирается в комки прямо в трубах. Они могут быть достаточно большими, чтобы образовать засор. А нам этого не нужно.