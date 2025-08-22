Восток – дело тонкое: 6 секретов приготовления настоящего плова, вкус которого невозможно забыть

Секрет 1: Правильный рис

Вместо пропаренного риса выбирайте коричневый узбекский

Секрет 2: Баранина и только баранина

Свинину не используют для плова в Средней Азии, только баранину

Секрет 3: Курдючное сало VS Растительное масло

Если не найдете на рынке курдючное сало, можете использовать обычное растительное масло

Секрет 4: Набор специй

Выбирайте специи на рынке, а не в магазине в пакетике

Секрет 5: Главное – зирвак

Смесь мяса, моркови и лука. / Фото: foto-ram.ru

Секрет 6: Пропорции ингредиентов

Важно, чтобы количество мяса и риса было идентичным. / Фото: vego-kolbasa.ru