Неразлучные друзья: фотоистория о невероятной дружбе сенбернара и японского хина

Случается, что под одной крышей с хозяевами поселяются сразу два пса. А ещё бывает, что между ними завязывается настоящая дружба. Именно так и случилось с миниатюрным японским хином и огромным сенбернаром, которые стали неразлучными друзьями. Кажется невероятным, но гигант Близзард, собираясь на прогулку, ждёт пока малышка Лулу запрыгнет к нему на спину. А она и не против!













Маленькая Лилу и Близзард







Высоко сижу, далеко гляжу







На экскурсии







Прогулки Верноном, штат Вашингтон







Великодушный великан







Вечерний кинозал







Сбор урожая







После купания.



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