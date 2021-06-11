Случается, что под одной крышей с хозяевами поселяются сразу два пса. А ещё бывает, что между ними завязывается настоящая дружба. Именно так и случилось с миниатюрным японским хином и огромным сенбернаром, которые стали неразлучными друзьями. Кажется невероятным, но гигант Близзард, собираясь на прогулку, ждёт пока малышка Лулу запрыгнет к нему на спину. А она и не против!
Маленькая Лилу и Близзард
Высоко сижу, далеко гляжу
На экскурсии
Прогулки Верноном, штат Вашингтон
Великодушный великан
Вечерний кинозал
Сбор урожая
После купания.
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Неразлучные друзья: фотоистория о невероятной дружбе сенбернара и японского хина
Случается, что под одной крышей с хозяевами поселяются сразу два пса. А ещё бывает, что между ними завязывается настоящая дружба. Именно так и случилось с миниатюрным японским хином и огромным сенбернаром, которые стали неразлучными друзьями. Кажется невероятным, но гигант Близзард, собираясь на прогулку, ждёт пока малышка Лулу запрыгнет к нему на спину. А она и не против!
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