7 «полезных» продуктов, которые в конечном итоге приносят вред организму

Некоторые из наших любимых «здоровых» продуктов не стоит употреблять. /Фото: s.s-bol.com
В последние годы значительно вырос интерес к здоровому питанию. Многие стараются употреблять побольше свежих соков, продуктов, богатых витаминами. Однако и в этом течении есть подводные камни: не все разрекламированные и популярные продукты так полезны, как мы думаем. Избежать проблем с самочувствием поможет подборка советов, которая прольет свет на еду и напитки, требующими особой осторожности.
Соки не так полезны, как многие думают
Даже полезные продукты могут причинить вред. /Фото: mir24.tv
Особой популярностью всегда пользовался апельсиновый сок, который содержит богатое количество витамина С и антиоксидантов. Однако недавнее исследование показало, что высокое содержание сахара в этом соке делает его таким же вредным для организма, как и газировка. А людям старше 45 лет пить апельсиновый сок разрешается только в небольших количествах и с особой внимательностью, чтобы не навредить своему здоровью. Другие соки, продающиеся в магазине, также не особо полезны, поскольку их консервация удаляет самую полезную часть фруктов и овощей — клетчатку — оставляя в напитке сахарную воду. Без клетчатки выпитый сок не обеспечивает насыщения, поэтому его хочется пить все больше и больше, повышая уровень сахара в крови.
Интересная информация от Novate.ru: Пользу свежего сока обнаружили еще древние люди. В письменах 100 г. до н.э. обнаружены рекомендации, которые советуют для поддержания стройной фигуры, силы и энергии пить соки из граната и инжира.
2. Вегетарианские чипсы и другие закуски
Эта идея слишком невероятна, чтобы быть правдой. /Фото: img1.hochu.ua
Многие довольно часто балуют себя картофельными чипсами, однако для здоровья это не особо полезно. Поэтому некоторые производители ввели новинку — вегетарианские чипсы, которые позиционируются как более питательная и здоровая альтернатива обычным чипсам. Однако и тут стоит проявить бдительность, поскольку не всегда то, что обещает нам упаковка — чистая правда. Некоторые недобросовестные производители могут продавать чипсы из картофельного и кукурузного крахмала, окрашенные в подобие засушенных овощей с использованием томатной пасты и порошка шпината. Перед покупкой «диетической» еды нужно всегда внимательно проверять состав.
3. Йогурт не оказывает благотворного влияния на здоровье организма
Иногда йогурт обеспечивает противоположный эффект. /Фото: 24tv.ua
Считается, что йогурт — это продукт с высоким содержанием белка, кальция и витаминов, и пробиотиков, которые оказывают полезное влияние на здоровье. Однако исследование с участием более 4000 тысяч человек показало, что регулярное употребление йогурта не оказывает благотворного влияния на наш организм. Более того, не весь йогурт даже полезен для здоровья. Некоторые йогурты содержат чрезмерное количество сахара, особенно фруктовые или ароматизированные, а также они часто содержат различные вредные добавки. Диетологи утверждают, что эти добавки могут способствовать распространению и размножению вредных бактерий в кишечнике. Есть над чем задуматься.
4. Яичные белки не полезнее целых яиц
Реабилитация яичных желтков — достижение современной науки. /Фото: des.chinabrands.com
Считается, что есть только яичные белки — безопаснее для здоровья. Это утверждение основано на том, что в желтках содержится холестерин, избыток которого может нарушить нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Однако последние научные исследования показали, что для подавляющего большинства людей холестерин в яйцах не оказывает сильного влияния на уровень холестерина в крови. Это означает, что большинство людей могут съедать одно целое яйцо в день без риска развития сердечных заболеваний или инсульта.
5. Лаваш вместо хлеба: что полезнее?
В последнее время продажи хлеба снизились, а популярность альтернативных мучных изделий возросла. /Фото: nashaplaneta.su
Лаваш считается более здоровым и низкокалорийным вариантом мучного изделия, который можно использовать для бутерброда. Однако некоторые исследования показали, что такие изделия могут быть даже более калорийными, чем хлеб, и содержать высокий уровень натрия и жира. Некоторые производители при изготовлении лавашей, не гнушаются добавлением вредных для здоровья трансжиров и гидрогенизированных масел, которые еще более опасны для организма.
6. Вегетарианские бургеры
Любой фаст-фуд вызывает подозрение. /Фото: kaktutest.by
С каждым годом увеличивающееся количество вегетарианцев и людей, соблюдающих здоровую диету, заставляет производителей выпускать соответствующие продукты. Вегетарианский бургер — довольно заманчивый перекус, однако и с ним стоит проявить осторожность. Слово «вегетарианский» в названии еще не означает, что продукт на самом деле полезный для организма. Бургеры для вегетарианцев часто содержат много вредных ингредиентов и искусственных наполнителей. Некоторые из них также не имеют достаточного количества растительного белка, чтобы обеспечить желудку чувство сытости. Для приятного и возбуждающего аппетит аромата часто используется много натрия, а это в свою очередь может привести к повышению кровяного давления и другим неприятным последствиям для здоровья.
7. Кокосовое масло может быть опасно
Кокосовое масло имеет высокое содержание насыщенных жиров. /Фото: ecoizm.org
Кокосовое масло веками использовалось в тропических регионах, где много кокосовых пальм. Однако в нашей кулинарии оно приобрело популярность сравнительно недавно и используется не так часто. Внимание к продукту привлекли многочисленные заверения докторов и диетологов о том, что кокосовое масло способно помочь похудеть, вылечить язвы, а также обеспечить хороший запас энергии для организма. Однако при более детальном рассмотрении состава кокосового масла, становится очевидным его плохая сторона: обилие насыщенных жиров, которые в избыточном количестве резко повышают холестерин и риск сердечных заболеваний.
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