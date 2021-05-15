7 «полезных» продуктов, которые в конечном итоге приносят вред организму

Некоторые из наших любимых «здоровых» продуктов не стоит употреблять. /Фото: s.s-bol.com

Соки не так полезны, как многие думают

Даже полезные продукты могут причинить вред. /Фото: mir24.tv

2. Вегетарианские чипсы и другие закуски

Эта идея слишком невероятна, чтобы быть правдой. /Фото: img1.hochu.ua

3. Йогурт не оказывает благотворного влияния на здоровье организма

Иногда йогурт обеспечивает противоположный эффект. /Фото: 24tv.ua

4. Яичные белки не полезнее целых яиц

Реабилитация яичных желтков — достижение современной науки. /Фото: des.chinabrands.com

5. Лаваш вместо хлеба: что полезнее?

В последнее время продажи хлеба снизились, а популярность альтернативных мучных изделий возросла. /Фото: nashaplaneta.su

6. Вегетарианские бургеры

Любой фаст-фуд вызывает подозрение. /Фото: kaktutest.by

7. Кокосовое масло может быть опасно

Кокосовое масло имеет высокое содержание насыщенных жиров. /Фото: ecoizm.org