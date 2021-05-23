Запретный роман племянницы Брежнева: Почему родственнице генсека не разрешили выйти замуж

Её жизнь никогда не была простой, а родство с Генеральным секретарём ЦК КПСС вовсе не гарантировало ей счастливой жизни или каких-то немыслимых привилегий. А вот пощёчины и оплеухи от людей она получала довольно часто, причём далеко не всегда в переносном смысле. Любовь Брежнева давно живёт в США, но по-прежнему с горечью вспоминает те времена, когда она отчаянно боролась за свои чувства, которым так и не позволили вылиться в нечто большее, чем роман.
Борьба за жизнь
Маленькая Люба с мамой. / Фото: из личного архива Любови Брежневой
Родители Любови познакомились во время войны в Магнитогорске, куда Яков Брежнев, инженер-металлург, был эвакуирован вместе с металлургическим техникумом из Днепродзержинска. Его невеста даже не догадывалась о том, что Яков женат, а узнала об этом уже будучи на девятом месяце беременности. В результате малышка родилась на месяц раньше срока, и врач, принимавший роды, даже решил, что ребёнок мёртв и отправил новорождённую сразу в морг. К счастью, её спас сторож, который увидел, как младенец моргает глазками.
Яков Брежнев. / Фото: www.wp.com
После роддома мама Любови перебралась в дом к тёте, к Якову она больше не вернулась. Брат её несостоявшегося мужа Леонид Ильич Брежнев исправно помогал семье, передавая на Урал продукты с военными самолётами. Любови было 5 лет, когда он уговорил маму девочки привезти племянницу в Днепродзержинск, чтобы познакомиться с ней лично. От той встречи у маленькой Любы сохранилось воспоминание о большом красивой мужчине, на плече которого так уютно спалось. У него были синие добрые глаза и очень тёплые руки.
Леонид Брежнев. / Фото: www.twimg.com
Когда Леонид Ильич перебрался в Москву, он постепенно перевёз в столицу всех своих родственников, в том числе и младшего брата Якова. А в 1964 году Любовь отправилась поступать в московский институт. Она мечтала о театральном, а отец хотел, чтобы она поступила в иняз. Поначалу девушка жила у друзей семьи, перед поступлением отец поселил Любовь в гостинице «Москва». Много позже девушка поняла, что её номер использовался в качестве конспиративного, где встречались её отец и дядя со своими сторонниками во время подготовки заговора против Хрущёва.
Леонид и Яков Брежневы. / Фото: www.sammler.ru
От идеи стать актрисой отец её отговаривал очень долго. В результате Любовь всё же поступила в институт иностранных языков, а поселилась в общежитии МГУ в отдельной комнате с телефоном, потому что в инязе для проживания студентов условия были очень плохими.
Запретная любовь
Любовь Брежнева.
8 ноября 1965 года Любовь вместе с отцом отправилась в гости к режиссёру Роману Кармену. Там девушка впервые увидела Гельмута. Молодой человек учился в военной академии в Москве и был полковником немецкой армии. Любовь ему явно понравилась: весь вечер он не отходил от неё ни на шаг и пообещал на завтра достать билеты на лучшие места в Большой театр. Хорошими местами её было не удивить, но Гельмут был ей симпатичен.
Уже после первого же акта «Бориса Годунова» молодые люди отправились в общежитие к Гельмуту. В своей комнате Любовь появилась лишь спустя три дня. С тех пор её меньше всего занимала учёба: она заваливала зачёты и по несколько дней не появлялась в институте. Словно предчувствуя быстрое окончание этого сумасшедшего счастья, Любовь и Гельмут старались проводить вместе как можно больше времени.
Леонид Брежнев. / Фото: www.enewz.ru
Когда она появлялась в общежитии для иностранных студентов, то оставляла дежурной свой студенческий билет или паспорт. И в ту же минуту отец девушки, Яков Ильич Брежнев, уже узнавал, к кому пришла дочь. После её ухода раздавался следующий звонок. Гельмут приходил к ней в общежитие МГУ, где дежурная не только докладывала куда надо о госте племянницы Брежнева, но и подслушивала под дверью все разговоры влюблённых.
Любовь Брежнева.
Тем не менее несколько месяцев молодых людей никто не беспокоил. Потом в её комнате начались обыски. Любовь Брежнева каждый раз после возвращения обнаруживала в комнате беспорядок и пропажу некоторых вещей. Она попыталась обратиться в оперотряд МГУ, отвечавший за порядок на территории университета, и потребовала объяснений от начальника. Естественно, он не собирался отчитываться, лишь заявил: Любовь должна прекратить встречи со своим немцем. И добавил, что этого хотят «наверху».
От своей любви девушка отказываться не собиралась. Обыски продолжались, однажды она даже застала в комнате давно переставших скрываться оперативников. В порыве возмущения она умудрилась нахамить начальнику, и Любовь попросту избили. В какой-то момент Любовь потеряла сознание от боли. Очнулась она поздней ночью в луже крови. На теле студентки ещё долго красовались огромные чёрные синяки.
Печальный финал
Любовь Брежнева.
После этого соглядатаи ещё не раз наведывались в комнату Любови Брежневой. Они устраивали показательный беспорядок в её вещах, засыпали сахаром её вещи, не стеснялись копаться в нижнем белье. При встрече с Леонидом Брежневым у девушки сложилось впечатление, будто высокопоставленный дядя совершенно ничего не знал о происходящем в её жизни.
Но именно тогда она поняла: защиты у неё нет. Даже отец, не задумываясь, предаст её. Брежнев на прощание пообещал распорядиться, чтоб её не трогали. Но даже после этого преследования не прекратились. А позже Леонид Брежнев прямым текстом сказал племяннице о том, что он её из страны не выпустит.
Она продолжала встречаться с Гельмутом, а «посетители» регулярно наведывались в её комнату. Когда Гельмут защитил диссертацию, надежды на счастливое окончание романа свадьбой у Любови уже не было. На следующий день после защиты он пришёл к возлюбленной и сообщил: его вызывали в Особый отдел Министерства обороны. И поставили перед выбором: Любовь или военная карьера.
Любовь Брежнева. / Фото: www.fishki.net
Какое-то время молодые люди ещё встречались, но летом Гельмут вернулся в Германию. На память у Любови осталось только скромное колечко, привезённое когда-то любимым на их будущую свадьбу. Свадьбу, которой не было и никогда не будет.
В конце 1960-х Любовь Брежнева вышла замуж за учёного, родила ему двоих сыновей. В 1990 она эмигрировала в США, где выпустила свою книгу «Племянница генсека». Кажется, даже тогда боль утраченной любви не отпустила её.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии