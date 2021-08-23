8 убедительных признаков, что интерьер морально устарел и требует ремонта

Тенденции в мире дизайна интерьеров меняются со скоростью совета. И то, что было актуально еще пару лет назад, сегодня выглядит откровенно некрасиво и нелепо. Поэтому очень важно следить за актуальными трендами и стараться хотя бы периодически обновлять свою квартиру. Вы же не хотите, чтобы она превратилась в «бабушкину»? Мы рассказываем о нескольких признаках морально устаревшего интерьера. Если какие-то из этих пунктов характеризуют ваше жилье – срочно начинайте делать ремонт.

Вам может казаться, что ваша квартира идеальная во всех смыслах – светло, просторно, чисто, уютно. Поэтому вы искренне не понимаете настойчивых подруг, которые изо дня в день намекают, что пора бы сделать ремонт. На самом деле, если речь идет об интерьере, очень важно прислушиваться к людям, которые здесь не живут. Ведь вы привыкли к своему интерьеру и вряд ли сможете заметить, что в нем есть какие-то недостатки. А друзья осмотрят его свежим взглядом и сразу подметят наиболее раздражающие нюансы. Например:

1. Керамика с рисунком

Плитка с рисунком на кухне - старомодное решение.

Керамическая плитка должна быть максимально лаконичной, без обилия рисунков и узоров. Не нужно с ее помощью выкладывать целые сюжеты в ванной комнате или на кухне.

2. Потолочная плитка

Лучше приобрести мозаику или однотонную плитку, которая идеально подойдет под общий интерьер. Некоторые хозяйки пытаются пойти, по их мнению, наиболее оптимальным путем – купить плитку с надписями или изображениями еды и «точечно» разместить ее на стене, чтобы разбавить основное настенное покрытие. Однако этот прием также возвращает нас в прошлое – помните, в советское время были картинки, которые клеили на кафель? Вы же не хотите повторять этот опыт?

Потолочная плитка с рельефом в интерьере.

Начиная с 1990-го и заканчивая 2000-ми, в моде была потолочная плитка. В квартирах обеспеченных людей можно было встретить варианты с рельефом, которые на тот момент считались признаком высокого статуса и роскоши. Однако сейчас дизайнеры смело говорят о том, что такая плитка не только выглядит нелепо, но еще и зрительно уменьшает высоту потолка, что является губительным для маленьких квартир. То же самое можно сказать и о натяжных потолках, особенно многоуровневых конструкциях со сложной подсветкой. Если вы не хотите чувствовать себя в квартире, как в замкнутом пространстве, просто выровняйте потолок и покрасьте его в белый цвет. Так на вас ничего не будет «давить».

3. Вычурная мебель

Вычурная мебель в стиле барокко.

Если вы не хотите тратить все свободное время на уборку, покупайте лаконичную мебель с гладкими ручками и подлокотниками. Волнообразные формы, вычурные ножки столов, принты с цветочными или животными мотивами давно должны кануть в небытие. То же самое касается декоративных элементов, характерных для стиля ампир, барокко, рококо: лепнины, барельефов, разнообразных узоров. Сейчас в тренде простые и четкие линии – они не только выглядят более стильно, элегантно и современно, но также значительно экономят вам время при наведении порядка. А если продавец в магазине попытается вас убедить, что эти волны из ДСП – задумка одного из лучших дизайнеров, не верьте. Профессионалы плачут горькими слезами при виде таких «изысков», и настоятельно рекомендуют не возвращаться к этим переизбыткам прошлого.

4. Обои

Бумажные обои постепенно выходят из обихода.

Дизайнеры потихоньку отходят от обоев при оформлении квартир. Особенно негативно они настроены против фотообоев, которые давно вышли из моды. Если вы хотите сделать акцентную стену в комнате, просто покрасьте ее в другой цвет или используйте недорогие виниловые наклейки. Также «под расстрел» попадают блестящие обои с вычурным рисунком, например, вензелями, и дешевые бумажные обои. Это все «бабушкины» варианты, которые были хороши 10-15 лет назад, но сейчас безнадежно устарели. Вместо них лучше всего использовать виниловые обои под покраску, чтобы вы в любой момент могли обновить интерьер. Или просто покрасьте стены – это сейчас в моде, к тому же выглядит более стильно и эстетично.

Обратите внимание: перед тем, как заниматься покраской, внимательно осмотрите стены – они должны быть идеально ровными. Если пренебречь этим нюансом, краска подчеркнет все недостатки поверхности и испортит интерьер.

5. Ламбрекены

Ламбрекены создают визуальный шум.

Сложные конструкции на окнах уместно смотрятся в театрах, галереях, но никак не в квартирах. Все эти складки, рюши, воланы лишь создают визуальный шум и загромождают обстановку. Если хотите, чтобы в вашей квартире всегда было светло, легко и просторно, остановите свой выбор на шторах-блэкаут и элегантных занавесках. Кстати, можно и вовсе отказаться от них и оставить окна свободными, как, например, часто делают в скандинавских интерьерах. Так вы сможете избавиться от очередного пылесборника и не провоцировать домашних животных на подвиги. Однако такой прием можно применять лишь в том случае, вас не будят солнечные лучи по утрам.

6. Компьютерный стол

Компьютерный стол занимает слишком много места.

Когда компьютеры только входили в моду, столы с полкой под клавиатуру, отсеком для системного блока и стойкой для компакт-дисков хотели заполучить все. Однако сейчас люди переходят на ноутбуки и не нуждаются в такой массивной мебели. Компьютерные столы являются очень громоздкими, занимают много места, да и выглядят не очень стильно. Если вы часто работаете за ноутбуком, купите подвесной стол, который крепится на стену, или оборудуйте себе мини-офис на балконе, поставив там компактную и удобную мебель. Так вы, во-первых, сэкономите место в квартире, а, во-вторых, избавитесь от устаревшей вещи.

7. Гипсокартон

Перегородка из гипсокартона использовалась для зонирования.

Гипсокартонные перегородки раньше были очень востребованными. Особенно, когда речь шла о квартирах-студиях или однушках. Сейчас зонирование предпочитают осуществлять при помощи имеющейся мебели, цветовой гаммы, освещения, напольных и настенных покрытий. Таким образом, комната визуально разделяется на несколько зон, но при этом не перегружается, оставаясь просторной и светлой. Если же вы твердо уверенны, что перегородка должна присутствовать в вашей квартире, отдайте предпочтение деревянным или стеклянным вариантам. Они сэкономят пространство и придадут интерьеру современный внешний вид.

8. Рококо в хрущевке

В любой малогабаритной квартире вычурные дворцовые элементы, характерные для стиля рококо, смотрятся нелепо и неуместно. Лепнина, позолота, канделябры, ламбрекены, картины в рамах с причудливым узором. Все это превращает квартиру в музей или замок, а не в место для жизни. Поймите, в первую очередь вам должно быть уютно и комфортно. А все эти предметы родом из 18 века лишь утяжеляют обстановку, не говоря уже о том, что выглядят абсолютно безвкусно. Поэтому не пытайтесь полностью оформить жилье в таком стиле или вписать в интерьер отдельные элементы. И в первом, и во втором случае вы добьетесь лишь того, что квартира будет выглядеть очень странно. К тому же, не забывайте и о практичной составляющей – представьте, сколько вы будете тратить времени на уборку!

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