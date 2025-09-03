Запрет на пиры с размахом и ещё 9 поразительных законов Древнего Рима

Период Античности оставил после себя значительное наследие, которым человечество пользуется по сей день. И римское право, по-прежнему являющееся фундаментом современной юриспруденции, является одним из ярких примеров этому. Впрочем, далеко не каждые правовые нормы, которые в те древние времена были абсолютно нормальными, сегодня найдут какую-либо связь со здравым смыслом. Вашему вниманию «десятка» поразительных законов Древнего Рима.
1. Запрет на ношение фиолетового цвета
Фиолетовый цвет в Риме мало кто носил. /Фото: nastroy.net
В Древнем Риме, само собой, ещё не было таких возможностей в создании самой разной одежды, как сегодня, а потому основная вещь была фактически одна - это тога, которая представляла собой большой лоскут шерстяной ткани, обвязанный вокруг тела. С цветовой гаммой же было всё-таки получше: например, если наиболее распространённой была белая тога, то также могли носить фиолетовые или с золотыми полосами, а ещё с цветным орнаментом. Граждане, которые находились в скорби, одевались в серые либо чёрные одежды.
И всё-таки, при внешней свободе выбора оттенка тоги, одно ограничение для подавляющего большинства римских жителей существовало: ношение тогу фиолетового или пурпурного цвета было предусмотрено только для императора. Справедливости ради, стоит уточнить, что таким образом не то, чтобы выделяли правителя, а руководствовались чисто практическими соображениями.
2. Запрет на организацию больших пиров
Роскошь древнеримских пиров, оказывается, сильно преувеличена. /Фото: lemurov.net
В понимании современных людей древнеримские граждане пировали часто и с размахом. Вот только в реальности это было не совсем так - масштаб и количество пирушек строго регулировалось тогдашним законодательством, причём не в единственном варианте. Речь идёт о довольно распространённых в то время так называемых сумптуарных законах, суть которых как раз состояла в борьбе с излишней роскошью в интерьерах домов, выборе одежды, еде и подобном.
Одной из таких правовых норм и оказался закон Гая Орхидия, изданный в 181 году до нашей эры, предусматривающий ограничение затрат на пиры. Более того, позднее его усовершенствовали в сторону более строгого варианта, именуемого Фанниев закон. Согласно уже этой норме, пировать в собственном доме свободному римлянину можно было максимум с тремя гостям, а в базарные дни, которые проходили приблизительно раз в десять дней — с пятью.
3. Запрет на плач во время похорон
В какой-то момент плакать на похоронах попросту запретили. /Фото: ritual.ru
У древних римлян были весьма своеобразные представления о многих традициях, в том числе церемонии похорон. Когда тело покойного выносили из дома для погребения, особенно если речь идёт об аристократе или просто состоятельном гражданине, обязательным было сопровождение глашатая. А непосредственно перед тем, как предать усопшего земле или кремации на костре, целая скорбная процессия, окружавшая покойного, проходила по городу, посетив ещё и форум. В число такой похоронной процессии зачастую входили музыканты и певцы, исполнявшие покойному похвалы, и даже актёры, которые воспроизводили, как ни странно, весёлые эпизоды из его жизни.
Казалось бы, присутствие плакальщиц, число которых также увеличивалось в зависимости от того, насколько знатным по происхождению и уважаемым в обществе был умерший, было как раз оправдано, ведь кто-то же должен показывать масштаб боли от ухода человека. Вот только, судя по всему, эти женщины уж слишком усердно выполняли свою работу: мало того, что они практически всегда были абсолютно посторонними и незнакомыми покойному и его семье наёмными сотрудницами, так ещё и не просто плакали, а вырывали свои волосы и даже царапали себе лица. В результате люди, видимо, от таких представлений устали, и власти попросту наложили законодательный запрет на плач во время похорон.
4. Разрешение на убийство отцом любовника своей дочери
За прелюбодеяние карали жестоко. /Фото: warriorpath.info
Прежде всего, стоит отметить, что вопрос супружеской измены в законодательстве Древнего Рима отличался весьма нетривиальным подходом к освидетельствованию и наказанию. Например, если мужчина застал свою супругу с любовником, то обязан был не дать им выйти из доме, затем созвать соседей, которые и засвидетельствуют свершившийся факт прелюбодеяния. Когда же будет выдвинуто официальное обвинение, то мужчина должен развестись с супругой, в противном случае он сам может попасть под обвинения в сутенёрстве.
А вот если человеком, с которым жена изменила мужу, был актёр либо вольноотпущенник, то мужчина получал право на его безнаказанное убийство. Несколько другая законодательная норма прописана для случая, если отец уличит свою незамужнюю дочь в измене - здесь социальный статус любовника вообще не играл никакой роли, а глава семейства получал право на практически неограниченное насилие. Кроме того, учитывая жёсткий патриархальный строй древнеримского общества, нет ничего удивительного в том, что за измену мужа своей супруге с проститутками, актрисами и другими женщинами, относящимися к так называемым порочным профессиям не существовало никакого юридического наказания.
5. Алгоритм смертной казни для убийцы родителей
Утопление в мешке - одна из самых суровых античных казней. /Фото: bigpicture.ru
Античный период был временем жестоким с сильным распространением смертной казни. И вариантов лишения человека жизни было довольно много - например, одним из самых популярных было отдать приговорённого на съедение диким зверям живьём. Но было и другое наказание, в виде утопление в кожаном мешке с разными животными внутри.
Столь нетривиальный вид смертной казни зачастую применялся к тем римлянам, которых уличили в убийстве членов семьи. И хотя его также применяли и к людям, обвинённым по некоторым другим статьям, только убийцы родственников тонули в мешках не сами, а с животным — собакой, змеёй и даже обезьяной. Эта практика была продиктована одним древним поверьем, согласно которому считалось, что у этих животных в природе заложено недостаточно чтить своих предков. И всё-таки, не каждого убийцу родственника так казнили - так как утопление в мешке тогда было одним из самых унизительных способов казни, к аристократам его применяли крайне редко.
6. Закон об обязательном цвете волос для «жриц любви»
Для девушек лёгкого поведения предусматривались только определённые цвета волос. /Фото: lifehacker.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что существовал этот странный закон не так уж и долго, особенно если сравнивать со временем существования женщин, занимающихся так называемой древнейшей профессией. Появление закона о том, какого цвета волосы должны быть у проституток, традиционно связывается с эпохой многочисленных завоевательные набегов римской армии на территорию Центральной Европы.
На первый взгляд, связь неочевидная, однако в реальности всё было логично: из таких походов в Рим огромными количествами пригоняли пленниц, чаще всего из Германии и Галлии, а там как раз и был распространён светлый цвет волос. А, учитывая тот факт, что эти новоявленные рабыни чаще всего и оказывались в публичных домах, то в результате в них быстро стали преобладать именно блондинки и рыжие. Именно поэтому довольно быстро сформировали официальный закон, который обязывал всех «жриц любви» на территории Рима окрашивать волосы в светлые либо рыжие оттенки - именно так их отличать от порядочных гражданок.
7. Получение разрешения сената на самоубийство
Кто бы мог подумать, что римский сенат даже такими делами занимался. /Фото: pikabu.ru
У римского сената было множество полномочий - всё-таки, они принимали непосредственное участи в управлении части огромной античной империи. Впрочем, некоторые их обязанности были, мягко скажем, странными. Ярким примером такой нетривиальной функции сената была выдача разрешения на самоубийство.
Оказывается, в те далёкие времена римские граждане не имели право только исходя из собственного желания сводить счёты с жизнью. И если человек хотел наложить на себя руки, то ему приходилось подавать официальное прошение сенату, где предписывалось подробно объяснить причины, сподвигнувшие его на столь трагический шаг. И только в случае, если сенаторов удовлетворяли обстоятельства просящего, то ему не только давали разрешение, но ещё и помогали отойти в мир иной без лишних затрат - человек безвозмездно получал яд.
8. Право отца трижды продавать собственных детей в рабство
Отцам разрешали продавать в рабство собственных детей и неоднократно. /Фото: pikabu.ru
Семейное право Древнего Рима тоже отличалось странными с точки зрения современности нормами, которые во многом были продиктованы всё тем же патриархальным строем общества. И больше всего прав и привилегий в этом смысле предоставлялось главе семьи, коим считался старший из живых мужчин рода. Его дети обязаны были ему подчиняться беспрекословно, даже если они сами уже были взрослыми и имели собственных детей.
Одним же из самых поражающих воображение прав у главы семьи была возможность продавать собственных отпрысков во временное или даже постоянное рабство. Справедливости ради, до наших дней дошло не так много законов, регулирующих этот процесс, однако одно известно наверняка: отец мог продать, а затем выкупить сына обратно в любой момент. Впрочем, было ограничение на число таких перепродаж - согласно тексту законов Двенадцати таблиц, если продажа осуществилась трижды, то сын становился абсолютно свободными от власти своего предка.
9. Закон об «испытательном сроке» для женщины перед заключением брака
Некоторые римляне перед свадьбой проходили испытательный срок. /Фото: travelask.ru
Прежде всего, стоит уточнить, что древнеримское законодательство предусматривало сразу три типа брачного союзе. И если первые два были очень подобны современному официальному браку, то как раз третий несколько отличался. В некотором смысле его можно считать предтечей гражданскому союзу.
Суть этого вида отношений состоял в том, что заключение официального брака было возможно только после того, как пара совместно проживёт один год. То есть, речь шла о чем-то вроде «испытательного срока», за который мужчина и женщина получали возможность прижиться, изучить друг друга и прийти к решению, правильным ли будет связывание себя узами официального брака именно с этим человеком. Но была в этом законе одна занятная поправка: если в течение этого испытательного года женщина покидала дом своего будущего супруга на срок, превышающий трое суток, то отсчёт года обнулялся и начинался по новой.
10. Право главы рода на убийство всей своей семьи
Глава семьи мог лишить жизни всех своих домочадцев. /Фото: kolobok.ua
Ещё один яркий пример того уровня привилегий и прав, которые на законодательном уровне получал глава семьи. Особенно если речь идёт о раннем, доимперском периоде древнеримской истории. Как уже было упомянуто ранее, главой (допускалась также формулировка отец) семейства являлся старший мужчина в роду.
Соответственно, в пределах своего семейства он получал фактически абсолютное право на власть: он мог не только контролировать жизнь своих домочадцев, но и обвинять их в каких-либо преступлениях, судить и даже казнить их за провинности - разумеется, в рамках действующего законодательства. Вот и получалось, что свою супругу отец семейства мог лишить жизни, если уличил в измене, дочку — если застал за внебрачной связью, а сыновей — за ряд других правонарушений.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии