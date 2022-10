Отели, предлагающие необычные дополнительные услуги

Почти все отели предлагают пакеты опций, разработанные для улучшения качества проживания своих гостей и повышения собственного опыта в предоставлении услуг клиентам. Но некоторые курорты предлагают по-настоящему экстравагантные приятности. От причудливых до полных странностей, некоторые отели решили, что такие необычные дополнительные услуги — именно то, что нужно предложить своим гостям отдельно от того, что входит в стандартный пакет услуг.



Что ещё более странно — гости готовы платить непомерные суммы за эти услуги. Какими бы странными и сумасбродными ни были предложения, гости могут быть уверены в том, что они получат действительно незабываемый опыт и уникальные воспоминания о своём необычном отдыхе.



10. Отель «Приют счастливого гостя» (Happy Guest Lodge)

9. Семейный пакет «Бой подушками»

8. Торговые автоматы с купальными костюмами

7. Уроки серфинга для собак

6. Дворецкий по ароматам (Fragrance Butler)

5. Доставка обручального кольца птицей

4. Пакет услуг для ненавистников Дня Влюблённых

3. «Лучший человек внаём»

2. Персональные кислородные устройства

1. Роботизированный персонал

Название действительно говорит само за себя. Персонал «Приюта счастливого гостя» в городе Уоррингтон (графство Чешир, Англия) просто горит желанием порадовать своих гостей. Они готовы выложиться на все сто, чтобы сделать это, даже если это размещение одинокого клиента.Администрация предоставляет своим клиентам уникальную услугу — компаньона в виде золотой рыбки. Постояльцы, предпочитающие такую чешуйчатую компанию, платят 5 фунтов, и золотая рыбка по имени «Приносящая счастье» («Happy”) появляется у них в номере.На своём официальном сайте отель хвалится, что всемирно известная золотая рыбка обеспечивает гостям отеля компанию на весь вечер и дарит ощущение радости, создавая действительно интересную обстановку.Почему же именно золотая рыбка? Владельцы отеля полагают, что эта небольшая рыбка дарит гостю отеля ощущение комфорта , являясь молчаливым собеседником, и безоговорочную любовь после тяжёлого дня. Они утверждают, что клиенты могут даже начать скучать по золотой рыбке между приездами. Но не стоит беспокоиться: «Приносящая счастье» или её замена обязательно будет доступна во время вашего следующего пребывания в отеле.Сочетание комфорта пятизвёздочного отеля с ностальгией по временам, когда друзья или подружки оставались ночевать, звучит, как идеальная комбинация. Отель Ritz-Carlton давно известен, как лучший отель, предлагающий некоторые услуги для более приятного пребывания гостей.Однако в отеле «Ритц» в Палм-Бич ( штат Флорида , США) к гостям, путешествующим семьями, проявляют повышенное внимание, предлагая семейный пакет «Бой подушками». Пакет стоит 60 долларов и включает в себя целый мешок с атласными подушками, компакт-диск и книгу с различными семейными играми, в которые можно поиграть вместе.И хотя стоимость такого семейного пакета может показаться непомерно высокой, руководство отеля Ritz полагает, что он предоставляет семьям возможность скрепить узы посредством весёлого времяпрепровождения и летающих перьев. Песни на компакт-диске предназначены для поддержания «боевого» духа участников, среди них и такие классические композиции, как «Срази меня своим лучшим выстрелом» («Hit Me With Your Best Shot”) в исполнении Пэт Бенатар (Pat Benatar).Всем нам знакомо чувство спешки, с которым мы собираем чемодан, в результате чего обязательно забываем наиболее важный предмет для предстоящего чудесного отпуска — например, купальный костюм. Чтобы вам не пришлось купаться в чём мать родила или носиться по отелю в поисках сувенирного магазина, в котором выбор стильных и модных купальников не так уж и широк, гостиничная сеть Standard Hotel предлагает довольно новаторское решение — торговые автоматы с купальными костюмами.Вендинговый аппарат предлагает стильный выбор как для мужчин, так и для женщин от таких именитых брендов, как Quiksilver. Доступные в широком диапазоне различных расцветок и размеров , дизайн купальных костюмов вдохновлён обликом и атмосферой отелей гостиничной сети Standard Hotel.Автомат даже печатает названия местных увеселительных заведений на поясе плавок и нижней части купальников, поэтому после купания в бассейне гости могут отправиться в город по злачным местам.Однако продаваемые в автомате плавки и купальники стоят недёшево. Приготовьтесь потратить как минимум 75 долларов, если забыли свой купальный костюм дома.Лагерь Su’ruff Camp на курорте Loews Coronado Bay Resort & Spa предлагает уникальную возможность подарить вашему домашнему питомцу шанс покататься на волнах. Лагерь для сёрфингистов в этом отеле, расположенном в Сан-Диего, специализируется на обучении собак, предлагая им вгрызаться в волны вместо того, чтобы делать это со своими игрушками. Владелец учебного центра считает, что все собаки имеют способности к занятию сёрфингом, просто их нужно немного подучить.Отель проводит ежегодное соревнование среди собак-сёрфингистов , куда съезжаются участники всех пород, которые борются за право называться лучшим псом, покорившим волну.Другие услуги для домашних питомцев в этом отеле включают в себя выгульщиков собак, нянь для собак и даже специальное меню службы доставки, в которое входят все виды собачьих деликатесов. Со всеми домашними животными, приезжающими в Loews Coronado Bay Resort & Spa вместе со своими владельцами , обходятся, как с настоящими VIP-персонами.Обеспечить своим гостям идеальный аромат — одна из важных отличительных особенностей отелей сети Роузвуд (Rosewood Hotel). Это довольно блестящий ход, учитывая, что Управление транспортной безопасности значительно ограничило количество жидкости, которую пассажир может взять с собой на борт самолёта.Отели сети Rosewood обставили «ароматное обслуживание» в действительно роскошной манере: дворецкий по ароматам сразу после вашего звонка придёт к вам в номер с серебряным подносом, на котором расставлены различные духи и одеколоны.Услуга доступна 24 часа в сутки, а ароматная коллекция включает в себя парфюм таких ведущих мировых брендов, как Dior, Chanel, Givenchy, Hermes и другие. В каждом отеле гостиничной сети — своё «меню» ароматов, которое отражает его окружающую обстановку.Так что если кто-то желает вдохнуть какой-нибудь чарующий аромат, нужно просто позвонить, и дворецкий тотчас же придёт в номер с серебряным подносом в руках . Гости отеля-замка Ashford Castle в Ирландии, которые планируют задать неожиданный, но важный вопрос своим возлюбленным, могут воспользоваться услугой преподношения обручального кольца поистине незабываемым способом — его доставит филин. Дингл (Dingle) — это филин, который живёт в замке с 1999 года и имеет достаточно крепкие когти, чтобы удержать камень большого размера.На угодьях живёт ещё немало птиц , поскольку в замке есть школа соколиной охоты. Гости могут посещать занятия с животными, чтобы узнать о древнем способе соколиной охоты. Из всех птиц, живущих там, ни одна не является столь популярной, как Дингл. Возможно, из-за его романтической работы?..Пакет «Предложение» включает в себя трёхдневное проживание в отеле, массаж для возлюбленной пары, шампанское, прогулку на лодке, ужин при свечах, а апогеем романтического пребывания в отеле станет парящий Дингл, который доставит будущей невесте кольцо. При стоимости 2000 долларов, этот сервис является достаточно популярным — возможно, потому, что является одним из самых крутых способов сделать предложение.Одна гостиничная сеть проявила свою креативность, предлагая пакет «Я ненавижу День святого Валентина» специально для гостей, которые предпочитают отметить этот день по-своему.Для тех, кто желает отметить этот праздник в одиночестве, отели Night and the Time в Нью-йорке распланировали весь вечер. Он начнётся с ужина в фешенебельном ресторане Serafina, в котором будет заказан столик на одну персону, а по прибытии гостю подадут бесплатную двойную порцию ликёра.Если после ужина гость решит остаться в отеле, у него в номере настраивается развлекательный канал «для взрослых», удовольствие от просмотра которого он может получать в течение 24 часов.Обслуживающий персонал также предлагает специальную услугу подготовки ко сну для ненавистников, которая известна под названием «Любовь причиняет боль» («Love Hurts»). В неё входят чёрные свечи, коробка салфеток, две маленькие бутылочки текилы, мороженое в неограниченном количестве и большой выбор фильмов про разрыв отношений. На следующее утро гостю подадут завтрак в постель и несколько книг из серии «Помоги себе сам».Услуга «Лучший человек внаём» в отеле Wild Dunes Resort в Южной Каролине гарантирует, что жених в столь важный для него день не останется без компаньона. В отеле утверждают, что жених будет слышать столько комплиментов и получать столько внимания, сколько традиционно получает невеста в день своей свадьбы.Таким образом, пакет «Лучший человек внаём» ставит своей целью предоставление услуг, максимально освобождающих жениха от предсвадебных забот. Этот человек не разочарует его, занимаясь всеми актуальными вопросами, начиная от произнесения торжественной речи и заканчивая проведением реанимационных мероприятий гостям свадьбы до приезда «скорой».Очевидно, что пара, которая наймёт этого лучшего человека, сделает это с чувством юмора и полными карманами денег, потому что его услуги стоят недёшево. Жених должен быть готов выложить за его работу 150 долларов за один час, 650 долларов за полдня , 1000 долларов за полный рабочий день или 2000 долларов за уикенд.Хотя воздух в Бостоне, конечно, не так загрязнён, как во многих других городах мира, это не останавливает отель Revere Hotel от продажи своим гостям персональных кислородных устройств (Personal Oxygen Device (POD), бутылочки с консервированным кислородом ).Одна бутылочка постояльцам сьютов обойдётся в 40 долларов. На первый взгляд это может показаться недорого, если бы не то, что в одной бутылке POD содержится всего 2,5 унции (почти 71 мл) кислорода. Это 40 полных вдохов, каждый из которых, получается, обходится по одному доллару.На сайте отеля утверждается, что 18-сантиметровая бутылка гладкая и идеально подходит для путешествия по городу. Она легко помещается внутри сумки. Вероятно, бутылка консервированного кислорода обеспечивает интенсивную, освежающую порцию чистого воздуха, способного буквально вернуть к жизни уставшего туриста. В отеле также утверждают, что с бутылочкой можно управиться всего одной рукой, и она требует минимальных усилий.Технологии удивляют нас на каждом шагу. Например, отель Henn-na в Японии использует роботизированный персонал, который поможет гостям отеля при любой необходимости. Роботы заселяют гостей, доставляют багаж в номер и делают кофе. Эти роботы известны как «актроиды», один из видов человекоподобных роботов.Актроиды очень похожи на молодых японских девушек, вплоть до жестов рук, мимики и речи. Они хихикают в ответ на замечания гостей и умеют разговаривать на японском, английском , китайском и корейском языках.Человекоподобные роботы были созданы в Университете Осаки и изготовлены компанией Kokoro, той же компанией, которая владеет лицензией на «Hello Kitty». В университете работали над созданием актроидов на протяжении более десяти лет, постоянно совершенствуя их. У этих роботов даже есть программное обеспечение, позволяющее им чувствовать настроение человека.