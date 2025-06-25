Как отремонтировать лампочку за 5 минут

Заявленный ресурс LED лампочек большинства производителей сильно завышен, поэтому их приходится менять чаще, чем хотелось бы. В основном они выходят из строя по причине перегорания одного из светодиодов, от чего электрическая цепь внутри них размыкается.







Если замкнуть контакты сгоревшего диода, то лампа снова заработает.

Весь процесс ремонта занимает буквально 5 мин.плоскогубцы;паяльник;припой;флюс или канифоль.У перегоревшей лампы необходимо снять колбу. Ее нужно просто сорвать с герметика не прокручивая, так как она сидит на штифте.В результате откроется доступ к светодиодам.Необходимо определить какой из них перегоревший. Он будет тусклым, черным или иметь темную точку в центре.Перегоревший светодиод удаляется. Для этого он просто раздавливается плоскогубцами. Затем открывшиеся под ним контакты смазываются флюсом и спаиваются между собой каплей припоя. Бывают случаи, когда одновременно перегорает несколько светодиодов. Замкнуть нужно каждый из них.После этого лампочка будет работать.Останется только поставить колбу на место, совместив штифты. Спаять таким образом можно до 30% светодиодов, если больше, то оставшиеся будут очень быстро перегорать по причине увеличения припадающего на каждый их них напряжения.