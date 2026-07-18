Места в квартире, которые нужно убрать, чтобы создать эффект идеальной чистоты

Не любите убирать в квартире? Постоянно откладываете эту процедуру, прикрываясь другими важными делами? У нас есть для вас хорошая новость: комнаты будут казаться чистыми, если вы приведете в порядок всего семь мест.



Типичная история: вы только что пришли с работы, гости будут через полчаса, а в квартире хаос, будто в ней год никто не убирался.

1. Столы, тумбы, полки

2. Раковина на кухне

3. Плита

4. Зеркала и стеклянные поверхности

5. Унитаз

6. Пол

7. Текстиль

8. Мусорное ведро

Одна мысль о том, что придется надевать перчатки и брать в руки тряпку вызывает раздражение. К счастью, комнаты совсем не обязательно должны быть стерильными, чтобы мозг воспринимал их чистыми и ухоженными. Заправленная кровать меняет восприятие спальни, а беспорядок на столе замечается более ощутимо, чем пыль под диваном. Давайте разберемся, какие места нужно убрать в первую очередь.Наведите порядок на рабочем столе.Заваленные вещами горизонтальные поверхности – первый шаг к чувству хаоса. Даже сложенная одежда и чистый пол не смогут исправить ситуацию. Поэтому возьмите большую коробку и соберите в нее все мелочи, которые лежат на столах, тумбах, полках, комодах. Поверхности должны быть свободными – тогда не будет визуального шума. Что касается содержимого коробки, то его можно разобрать на следующий день или после ухода гостей. Сразу рассортируйте вещи и уберите их по местам – не позволяйте бардаку вновь захватить вашу квартиру.Грязная посуда в раковине.Если в раковине гора грязной посуды, порядок в остальной части кухни ситуацию не спасет. Именно мойка привлекает внимание в первую очередь, а уже потом – красивая скатерть на столе или магнитики на холодильнике.Поэтому для начала нужно помыть тарелки, а уже потом приступать к остальной части уборки. В крайнем случае сложите посуду аккуратной стопкой, быстро протрите кран и внутреннюю часть раковины. Так у вас получится добиться эффекта чистоты. Кстати, опытные хозяйки рекомендуют натирать смеситель жидкостью для стекол. После такой процедуры он начинает красиво блестеть и кухня кажется ухоженной.Жир и кусочки еды на плите.Второй предмет на кухне, который требует не менее тщательного ухода, чем раковина – это плита. Капли жира, кусочки еды, липкая пыль делают комнату грязной, даже если столешница вымытая и красивая. Поэтому обязательно вооружитесь тряпкой и наведите порядок на плите: уберите крошки, протрите основную поверхность и конфорки. Духовка и микроволновка могут подождать до момента генеральной уборки – вряд ли на них будет кто-то обращать внимание. А вообще варочную панель лучше приводить в порядок сразу по окончанию готовки, когда загрязнения еще не успели засохнуть и пристать к поверхности. Это существенно облегчит вашу жизнь в будущем.Грязное зеркало в прихожей.Стоит лишь неаккуратно умыться в ванной или слегка поправить экран телевизора, чтобы смотрел в нужную сторону, как на поверхностях тут же появляются пятна. И все бы ничего, но зеркала, стекла, экраны приборов отлично транслируют всевозможные загрязнения, начиная от капель воды, остатков зубной пасты и заканчивая отпечатками пальцев. Поэтому обязательно уделите им внимание в процессе уборки.Возьмите обычную тряпку из микрофибры, слегка смочите ее, чтобы была влажной, и пройдитесь по зеркалам, фасадам кухонной техники, экранам телевизора и компьютера. Пять минут, и от пятен не останется даже следа. Кстати, никакие дополнительные средства вам не понадобятся – если загрязнения не слишком старые, они легко исчезнут после контакта с влажной салфеткой.Используйте ершик для уборки.В спальню ваши гости вряд ли войдут, а вот в ванной точно побывают, и не раз. Поэтому уборка в этой комнате является обязательной. Первое, что нужно сделать – привести в порядок унитаз. Эта вещь напрямую ассоциируется с гигиеной, поэтому протрите сиденье, крышку, кнопку смыва и пол вокруг основания. Также можно установить под ободок новый освежитель, вытрусить коврик, который лежит рядом. И не забудьте воспользоваться ершиком – чистота внутри не менее важна, чем снаружи.Помойте полы в гостиной.Если у вас есть в помощниках моющий робот-пылесос – отлично, он сделает за вас всю работу. В противном случае придется взять швабру в руки и помыть полы самостоятельно. Хорошая новость – во всей квартире этого делать не нужно, достаточно привести в порядок проходные зоны. Речь идет о прихожей, кухне, зоне около дивана и входной двери – именно здесь грязь скапливается в самых больших количествах. Пять-десять минут, и вот уже полы сияют, а вы кажетесь окружающим лучшей хозяйкой на свете.Заправьте кровать в спальне.На первый взгляд может показаться, что на текстиль никто не обращает внимание, но это не так. Незаправленная кровать, небрежно брошенный плед, одежда, которая валяется на кресле, полотенца для рук с пятнами…Все это создает ощущение беспорядка. Достаточно заменить полотенца свежими и привести в порядок основной текстиль, чтобы квартира казалась ухоженной. Застелите кровать покрывалом, красиво расставьте декоративные подушки на диване, поправьте ковер. Всего пять минут вашего времени, а такое ощущение, будто приезжал профессиональный клининг.Выбросьте мусор из ведра.Да, его никто не видит, но зачастую именно мусорное ведро является источником неприятного запаха, который портит атмосферу во всей квартире. Поэтому для начала соберите весь мусор, затем – помойте и высушите ведро, а в конце насыпьте на дно пару стаканов наполнителя для кошачьего туалета. Капните несколько капель любимого эфирного масла и наслаждайтесь результатом. Наполнитель будет впитывать лишнюю влагу, которая обычно становится источником неприятного запаха, а эфирное масло наполнит кухню приятным ароматом.