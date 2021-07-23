Сколько часов в сутки нужно спать в разном возрасте, чтобы чувствовать себя всегда хорошо

Младенцы до года – 14-17 часов

Младенцы действительно растут во сне! / Фото: gorvesti.ru

Школьники до 10 лет – 9-11 часов

Спящие дети - отрада мамы. / Фото: sm-news.ru

Подростки – 8-10 часов

Подросткам нужно высыпаться, а родителям не стоит пилить их за то, что утром не желают вставать! / Фото:grodno24.com

Взрослые – 7-9 часов

Не стоит слишком много спать, когда ты взрослый. / Фото: iphones.ru

Пожилые люди старше 65 лет – 5-7 часов

Малое количество сна - норма и профилактика ранней смерти для пожилых людей. / Фото: zen.yandex.ru