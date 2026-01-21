Почему главная соперница Мэрилин Монро так и не смогла её заменить: Джейн Мэнсфилд

Она была одной из главных блондинок Голливуда, а поклонники не переставали удивляться тому, насколько разной может быть Джейн Мэнсфилд. Она питала слабость ко всему розовому, увлекалась оккультными науками, и при этом уровень её IQ был 149 баллов. Она знала пять языков, и сама же создала милый образ легкомысленной блондинки, которую интересуют только мужчины.
Развод как начало успешной карьеры
Вера Джейн Палмер появилась на свет в 1933 году и с детства привлекала к себе внимание. Она не только хорошо училась, но ещё изучала языки, прекрасно танцевала и играла на скрипке, пианино и альте. Повзрослев, она выиграла практически все конкурсы красоты в Остине, где жила, и вознамерилась сделать карьеру в Голливуде.
В 17 лет Джейн впервые вышла замуж за Пола Мэнсфилда, от которого в то время уже ждала ребёнка. После появления дочери на свет Джейн оставила малышку на воспитание бабушкам, а сама вместе с супругом переехала в Калифорнию. Там она стала пробовать себя в театральных постановках, а затем приняла участие в конкурсе «Мисс Калифорния». Джейн выиграла первый тур и была дисквалифицирована по итогам первого тура из-за наличия мужа и ребёнка.
Первый опыт съёмок в рекламе оказался неудачным из-за чрезмерной сексуальности. Позже она снялась в картине «Женские джунгли» и рассталась со своим супругом. Поводом для развода послужили постоянные измены обоих, а ещё чрезмерная любовь очаровательной блондинки к животным: вместе с ней на съёмной квартире жили восемь четвероногих друзей.
Развод пошёл Джейн Мэнсфилд на пользу: она выходила на сцену в бродвейских постановках, стала сниматься в кино, заключила контракт с Warner Brothers и успешно реализовывала себя в качестве модели. Её фотографии в журнале Playboy неизменно пользовались успехом.
Браки и романы
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей. / Фото: www.imgur.com
Вторым супругом Джейн стал победитель конкурса «Мистер Вселенная» Микки Харгитей. Супруги были похожи друг на друга, как две кали воды: амбициозные, себялюбивые, мечтающие о блестящей карьере и обожающие широкие жесты.
Венчались влюблённые в церкви, которая была полностью стеклянной, дабы журналисты и фотографы могли запечатлеть таинство во всех подробностях. При этом с момента официального развода Джейн с первым мужем до её бракосочетания со вторым прошло всего несколько дней.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей. / Фото: www.howtodresslike.com
Микки Харгитей и Джейн Мэнсфилд были идеальной семьёй. Они вместе выступали в собственном весьма эротичном шоу, снимались в кино и принимали участие в телепередачах, стали основателями нескольких компаний и написали биографическую книгу. И обзавелись тремя детьми.
Правда, Джейн Мэнсфилд умудрялась при этом ещё и заводить романы на стороне, при этом каждый последующий её возлюбленный был богаче и известнее предыдущего. Естественно, репутация блондинки была далеко не безупречной, но это не мешало красавице пользоваться успехом у мужчин.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей с детьми. / Фото: www.pinimg.com
В 1960-м году Джейн стала одной из самых фотографируемых знаменитостей, а имя её употреблялось в прессе чаще всех. При этом актриса никогда не отказывалась от интервью, рекламных съёмок и фотосессий. Она с удовольствием предоставляла прессе самые разные инфоповоды, получая удовольствие от внимания к своей персоне. Если же в её жизни не происходило никаких событий, Мэнсфилд умело манипулировала своей одеждой, заставляя её расстёгиваться, развязываться и спадать в то самое время, когда вокруг было множество фотографов.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.yandex.net
Брак Джейн с Микки Харгитейтом закончился разводом, после которого она очень быстро вышла замуж за режиссёра и продюсера Мэтта Симбера. Но супруги расстались, не прожив и года вместе, хотя официально оформили развод спустя ещё 12 месяцев из-за очередной беременности актрисы. Стать верной женой у актрисы так и не вышло, она даже не пыталась скрыть от мужа свои измены.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.jaynemansfield.com
Романов же у Джейн Мэнсфилд было предостаточно. Был у неё непродолжительный роман с Джоном Кеннеди ещё до того, как рядом с ним оказалась Мэрилин Монро. Среди покорённых красавицей мужчин в разное время значились известный продюсер из Италии Энрико Бомба, певец Нельсон Сарделли из Бразилии, брат президента США Роберт Кеннеди, бразильский миллиардер Хорхе Гинле, ресторатор-француз Клод Террайль и ещё множество очень известных и богатых мужчин. Завершил этот список адвокат Сэм Броди, роман с которым возник всего за год до трагической гибели актрисы.
Закат карьеры и трагическая гибель
Чем чаще менялись мужчины рядом с ней, тем реже Джейн снималась в кино. Компания 20th Century Fox, заключая контракт с Джейн Мэнсфилд, рассчитывала на то, что блондинка сможет заменить погибшую в 1962 году Мэрилин Монро, но надеждам не суждено было осуществиться. Руководство компании стало охотно отдавать актрису «в аренду» европейским студиям, но низкобюджетные фильмы, в которых снималась Джейн, не приносили ей ни славы, ни денег, а некоторые даже не вышли на экраны.http://funhere.ru/?p=16039
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.topspiski.com
Зато много шума наделала картина «Обещания! Обещания!», где Джейн Мэнсфилд появилась в кадре полностью обнажённой. Впрочем, именно это и стало основным достоинством фильма. После актриса уже не снималась в кино, а всё больше перебивалась выступлениями в ночных клубах и частных мероприятиях. К тому же в то время на экранах всё более востребованным стал совсем другой образ, в моду вошли актрисы, похожие на Одри Хепберн: тоненькие, хрупкие, похожие на подростков. Джейн Мэнсфилд перестала быть столь же востребованной, как раньше. Если бы Мэрилин Монро была жива, наверняка, она бы тоже ушла в тень.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.sovetika.ru
Типаж глупенькой блондинки с пышными формами и капризными губами ушёл в прошлое, а она всё продолжала поддерживать репутацию глупенькой блондинки и эпатировала публику своей неугасимой любовью ко всему розовому. Она одевалось в розовое, жила в розовом доме и ездила на розовом кадиллаке.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.fruugo.com
А за год до своей трагической гибели Джейн Мэнсфилд вдруг шокировала всех получением звания «верховной жрицы церкви сатаны Сан-Франциско». Титул этот ей пожаловал основатель церкви Антон ЛаВей, который тоже не устоял перед чарами блондинки и вступил с ней в любовную связь.
29 июня 1967 года она попала в автокатастрофу вместе с последним возлюбленным Сэмом Броди и тремя детьми. Водитель, Сэм Броди и Джейн Мэнсфилд погибли на месте. Дети, к счастью, получили лишь лёгкие травмы. Актрисе было на момент гибели всего 34 года.
