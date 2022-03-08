Обнаружен секретный туннель под пирамидой Луны в Мексике, который появился ещё до ацтеков

Обнаружен секретный туннель под пирамидой Луны в Мексике.
По мере того, как появляются передовые археологические технологии, ученые делают удивительные открытия в разных культовых древних местах, таких как мексиканский Теотиуакан. Совсем недавно археологи сообщили об открытии секретного туннеля, прокопанного под знаменитой Пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан, находящемся к северо-востоку от Мехико. ВОзраст этого туннеля более 2000 лет.
Пирамида Луны - вторая по величине структура, которую можно увидеть в Теотиуакане, а скрытый веками подземный туннель, по мнению археологов, может символизировать подземный мир (стоит отметить, что это была важная и неотъемлемая часть древней системы убеждений доколумбийской цивилизации, которая когда-то процветала здесь. Этот туннель, несомненно, был построен 2000 лет назад цивилизацией, которая предшествовала ацтекам, которые впоследствии просто заселили заброшенный Теотиуакан.
Всё что осталось от древнего города Теотиуакан.
Как сообщает National Geographic, туннель простирается от центральной площади, известной как Пласа-де-ла-Луна, к соседней пирамиде. Он находится на глубине около 10 метров и похож на несколько других туннелей, которые были обнаружены в прошлом. Это новейшее открытие было сделано с помощью метода, известного как томография электросопротивления, способного генерировать подземные изображения.
Пирамида Луны.
Команда археологов из Национального института антропологии и истории Мексики использовала во время исследования центральной площади Теотиуакана инновационные технологии. Хотя ученые узнали о существовании туннеля, в него до сих пор никто не проник, и соответственно, не знает, что скрыто внутри.
Пирамида Луны могла использоваться для человеческих жертвоприношений и ряда других ритуалов. Подобное предположение основано на исследованиях человеческих останков, найденных в захоронениях комплекса. Поскольку цель туннеля не ясна на данный момент, необходимы дальнейшие исследования, чтобы узнать больше деталей и восстановить артефакты.
В подземном тоннеле под пирамидой Луны.
История древнего города Теотиуакан сегодня покрыта тайной, но, безусловно, это был один из крупнейших городов Северной и Южной Америки доколумбовых времен. В нем жили, как полагают современные ученые, по меньшей мере 125 000 человек.
Пирамида Луны - вторая по величине пирамида после Пирамиды Солнца, которая имитирует внешний вил горы Серро Гордо, находящейся к северу от Теотиуакана. Археологи предполагают, что массивная структура была построена примерно в 200 году нашей эры, т. е. она более старая, чем ее более крупная копия, Пирамида Солнца.
Аллея Мертвых.
С передней части лестницы пирамиды открывается доступ к Аллее мертвых - платформе, расположенной на вершине пирамиды. Это место использовалось для поклонения Великой Богине Теотиуакана, божеству воды, плодородия, земли, а также самого сотворения. Данная платформа, а также выдающаяся скульптура, найденная на дне пирамиды, безусловно, были посвящены этому главному божеству.
Площадь Луны, откуда ведет к пирамиде недавно обнаруженный туннель, находится прямо напротив алтаря Великой Богини. На ней расположены центральный алтарь, а также строение, которое было названо «Теотиуаканский крест».
«Великая богиня Теотиуакана» (настенная роспись)
Нет никакого сомнения в том, что тщательное планирование использовалось для создания не только двух монументальных пирамид, но и всего города. Хотя данные свидетельствуют о том, что пирамиды строились далеко не в один этап, весь город Теотиуакан имеет признаки того, что он был очень тщательно спланирован, включая его главную площадь и большой дворец, окруженный 15 монументальными пирамидами.
Теотиуакан. Вид сверху.
В гробницах, найденных в этом месте, содержатся человеческие скелеты, а также различные кости животных, обсидиановые лезвия, ювелирные изделия и ряд других артефактов. Несмотря на все находки, ряд вопросов относительно истории и культуры Теотиуакана, до сих пор полностью неизвестны.
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