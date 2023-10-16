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Настоящие принцессы Леи: Девушки народа хопи и их прически для обряда инициации


Прически женщин народа хопи.

Прически женщин народа хопи.

Прическу принцессы Леи знают даже те, кто никогда не смотрел «Звездные войны». Тем удивительнее видеть фотографии индейцев хопи, проживающих в резервации на северо-востоке Аризоны. Их название буквально переводится, как «маленькие миролюбивые люди». Взгляните на фотографии этих настоящих принцесс Лей?

Незамужние девушки хопи.

Незамужние девушки хопи.

 
Принцесса Лея. *Звездные войны*.

Принцесса Лея. *Звездные войны*.

 

Комментируя процесс создания характеров «звездной» саги, Джордж Лукас говорил о том, что прототипом Леи стали мексиканские женщины-революционерки ХХ века, поддерживавших Панчо Вилья. Однако эта информация не совсем корректна: мексиканки никогда не носили таких причесок или чего-то, похожего на стиль Леи. А вот с женщинами народа хопи у телевизионного образа намного больше общего.
Оригинальные прически девушек хопи.

Оригинальные прически девушек хопи.

 
Девушки хопи в резервации.

Девушки хопи в резервации.

 
Девушки хопи.

Девушки хопи.

 

Хопи населяли Америку с давних времен и организовывали первые поселения на территории современного штата Аризона. На протяжении столетий они занимались земледелием, многое в их культуре, традициях и религиозных верованиях посвящено теме земледелия, они прославляли богатый урожай и плодородную землю. Они старались привлечь дождь, когда наступал период засухи. Их танцы, бижутерия, керамические изделия и даже их прически – во всем была воплощена идея цикличности и натуральных форм.
Женщины хопи.

Женщины хопи.

 
Этнографические фотографии девушек хопи.

Этнографические фотографии девушек хопи.

 

Такие прически носили незамужние девушки. Заплетали такие косы во время обряда инициации, который сопровождался сортировкой кукурузы. В этот день девушке также давали новое имя. Прическа становилась символом того, что девушка на выданье, а также готова стать матерью. Прическу девочке заплетала ее мама: она накручивала пряди волос вокруг специального деревянного круга, а после – убирала «каркас».
Мать делает прическу дочери.

Мать делает прическу дочери.

 
Этнографические фотографии девушек хопи.

Этнографические фотографии девушек хопи.

 

 
Девушка хопи.

Девушка хопи.

 
Этнографические фотографии девушек хопи.

Этнографические фотографии девушек хопи.

 

Прически народа хопи стали популярны после того, как первые этнографы в начале ХХ века во время экспедиций делали фотографии женщин. В 1920-е годы стиль причесок хопи стал настоящим фэшн-трендом. Этнический стиль любили западные феминистки.
Девушка хопи.

Девушка хопи.

 
Прическа свидетельствует о том, что девушка на выданье.

Прическа свидетельствует о том, что девушка на выданье.

 
Девушка хопи.

Девушка хопи.

 

Сейчас хопи проживают в резервации, женщины до сих пор делают такие прически, но в большинстве случаев во время религиозных праздников.
Незамужние девушки и мама с ребенком.

Незамужние девушки и мама с ребенком.

 

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Настоящие принцессы Леи: Девушки народа хопи и их прически для обряда инициации

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Настоящие принцессы Леи: Девушки народа хопи и их прически для обряда инициацииПодписаться на мой Instagram
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