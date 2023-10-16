Настоящие принцессы Леи: Девушки народа хопи и их прически для обряда инициации

Прически женщин народа хопи.
Прическу принцессы Леи знают даже те, кто никогда не смотрел «Звездные войны». Тем удивительнее видеть фотографии индейцев хопи, проживающих в резервации на северо-востоке Аризоны. Их название буквально переводится, как «маленькие миролюбивые люди». Взгляните на фотографии этих настоящих принцесс Лей?
Незамужние девушки хопи.
Принцесса Лея. *Звездные войны*.
Комментируя процесс создания характеров «звездной» саги, Джордж Лукас говорил о том, что прототипом Леи стали мексиканские женщины-революционерки ХХ века, поддерживавших Панчо Вилья. Однако эта информация не совсем корректна: мексиканки никогда не носили таких причесок или чего-то, похожего на стиль Леи. А вот с женщинами народа хопи у телевизионного образа намного больше общего.
Оригинальные прически девушек хопи.
Девушки хопи в резервации.
Девушки хопи.
Хопи населяли Америку с давних времен и организовывали первые поселения на территории современного штата Аризона. На протяжении столетий они занимались земледелием, многое в их культуре, традициях и религиозных верованиях посвящено теме земледелия, они прославляли богатый урожай и плодородную землю. Они старались привлечь дождь, когда наступал период засухи. Их танцы, бижутерия, керамические изделия и даже их прически – во всем была воплощена идея цикличности и натуральных форм.
Женщины хопи.
Этнографические фотографии девушек хопи.
Такие прически носили незамужние девушки. Заплетали такие косы во время обряда инициации, который сопровождался сортировкой кукурузы. В этот день девушке также давали новое имя. Прическа становилась символом того, что девушка на выданье, а также готова стать матерью. Прическу девочке заплетала ее мама: она накручивала пряди волос вокруг специального деревянного круга, а после – убирала «каркас».
Мать делает прическу дочери.
Этнографические фотографии девушек хопи.
Девушка хопи.
Этнографические фотографии девушек хопи.
Прически народа хопи стали популярны после того, как первые этнографы в начале ХХ века во время экспедиций делали фотографии женщин. В 1920-е годы стиль причесок хопи стал настоящим фэшн-трендом. Этнический стиль любили западные феминистки.
Девушка хопи.
Прическа свидетельствует о том, что девушка на выданье.
Девушка хопи.
Сейчас хопи проживают в резервации, женщины до сих пор делают такие прически, но в большинстве случаев во время религиозных праздников.
Незамужние девушки и мама с ребенком.
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