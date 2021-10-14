Эти чудные авто когда-то всерьез считались транспортом будущего

По пути к открытию новых технологий, которые мы теперь используем ежедневно, изобретателям прежних времён пришлось пережить немало неудач. Ни одно из странных транспортных средств, представленных ниже не просуществовало долго. К счастью или к сожалению – решайте сами:
Легче воздуха
Этот странный воздушный шар под названием «вакуумный дирижабль», был изобретен в 1670 г. Он представлял собой парусную лодку, прикрепленную к четырем медным шарам, которые наполнялись водородом или гелием.
Священник по имени Франческо Лана де Терзи думал, что эта лодка сможет летать. Он даже добавил весел. К несчастью для него, к изобретению никто всерьез не отнесся.
Прототип велосипеда
Название «велосипед» придумали во Франции в 1860-х годах. Но до этого, в 1818 барон Карл фон Дрез изобрел некую дрезину. «Лошадка» или «конек», так ее называли, была первой самоходной машиной, запущенной в массовое производство.
Летом 1819 года, машина обрела большую популярность, хотя у нее не было даже педалей. Джон Китс писал, что это была «очередная пустышка … устройство с колесами, на которое садишься верхом, как на лошадь, отталкиваешься ногами, руками держишься за колесо управления. Оно преодолевает семь миль в час.»
Дрезины потеряли популярность после того, как в городах стали запрещать их использование, да и состоятельные обладатели «лошадок» стали жаловаться на то, что быстро снашиваются их новые сапоги, стираясь о землю, когда они пытаются притормозить «лошадку».
До появления автомобилей
«Ласточка» представляла собой гигантское колесо и напоминала колесницу, она была оснащена также меньшими колесами и в нее запрягали лошадь.
Ее изобретатель, польский инженер по имени Бароки, утверждал, что его новое транспортное средство может обогнать поезд, но никто никогда так и не попытался сделать это. «Ласточка» была сконструирована где-то в 1870.
Велосипед, двигающийся по телефонным проводам
Велосипед, который ездил над землей, был создан в 1885 году американским изобретателем С. Т. Хакенбергером, который должно быть, взглянув на только что протянутые телефонные провода над землей, увидел возможность проложить дорогу в небе.
Велосипед был оснащен небольшим электромотором и крепился к телефонному кабелю над ним. Изобретение не продвинулось дальше испытательной стадии, вероятно, потому что никто не хотел упасть с такой большой высоты.
Квадроцикл, оснащенный пулеметом
Фредерик Ричард Симмс был типичным представителем викторианской эпохи. Он родился в богатой аристократической семье, открыл водопад, когда ходил в Альпы, и провел большую часть своей жизни, занимаясь изобретениями, ведением бизнеса, и проектированием транспортных средств.
Симмс придумал слова «бензин» и «автомобиль», основал Королевский автомобильный клуб и Общество производителей и продавцов автомобилей.
В 1899 году он сконструировал первый «вооруженный автомобиль.» Квадроцикл был оснащен пулеметом «Максим», 1000 патронами, бронированным щитом, топлива хватало на 120 миль.
Автомобиль-ракета
Соревнуясь с известным производителем автомобилей в создании самого легкого, быстроходного транспортного средства, бельгийский автогонщик Камиль Женатци построил модель из легкого сплава, обтекаемой формы, работающую от батареи.
В 1899 году Женатци на этом автомобиле три раза устанавливал наземный мировой рекорд скорости. Он назвал автомобиль «La Jamais Contente» или «Всегда недовольная»» Он также был первым, кто побил рекорд скорости в 100 км / ч.
Вот это, наверное, было зрелище – видеть, как Женатци, прозванный «Красным Дьяволом», мчится на автомобиле-ракете.
Небесный велосипед
Аэродром МакКук в штате Огайо видел огромное количество экспериментальных летательных аппаратов, которые пытались взлететь с его взлетно-посадочных полос. Сначала он принадлежал войскам связи США, а затем с 1917 по 1927 – американским Военно-Воздушным Силам.
Наряду с испытаниями странного летающего велосипеда, МакКук пережил вылеты на раннюю обработку посевов, испытания герметизации самолетов, первые испытания на использование посадочных огней, и прыжки парашютистов, испытывающих свободное падение.
Мотоколесо
В 1931 году швейцарский инженер М. Гердер создал вот такой мотоцикл. Он катился по монорельсе, вмонтированном в большое колесо с толстой цельной резиновой шиной. Здесь на фото он отправляется из Франции в Испанию на своем творении.
‘Летающая Кровать’
Без крыльев и винтов эта экспериментальная машина 1950-х годов компании Rolls Royce была сделана для вертикального взлета. Пилот сидел на платформе над турбореактивными двигателями и воздушными соплами, делая все возможное, чтобы удержать «Установку по измерению тяги компании Rolls-Royce» сбалансированной в воздухе.
Вы можете пойти посмотреть на оригинальную модель, которая имеет длину 14 футов, в Музее науки в Лондоне, Англия.
Засисающие платформы
Желая сделать свой вклад в военные технологические достижения, научно-исследовательский отдел военно-морского флота США создал «летающую платформу» в 1950-е годы. Здесь на фото она изображена во время своего первого испытательного полета в 1955 году.
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