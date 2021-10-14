Эти чудные авто когда-то всерьез считались транспортом будущего

По пути к открытию новых технологий, которые мы теперь используем ежедневно, изобретателям прежних времён пришлось пережить немало неудач. Ни одно из странных транспортных средств, представленных ниже не просуществовало долго. К счастью или к сожалению – решайте сами:



Легче воздуха

Прототип велосипеда

До появления автомобилей

Велосипед, двигающийся по телефонным проводам

Квадроцикл, оснащенный пулеметом

Автомобиль-ракета

Небесный велосипед

Мотоколесо

‘Летающая Кровать’

Засисающие платформы