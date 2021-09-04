Куда на самом деле делась Атлантида

Атлантида! Одного слова достаточно, чтобы в голове сразу забурлили образы русалок, таинственных подводных городов, приправленных историями о технологически развитой цивилизации, сгинувшей в океане по прихоти богов. Но откуда же взялась сама идея об Атлантиде? Кто был первым исследователем? История утерянного континента очень запутана.
Платоновская Атлантида
Впервые об Атлантиде рассказал древнегреческий философ Платон: в его диалоге «Тимей», написанном еще в 360 году до Р.Х., Атлантида описана как огромный континент, почти в половину Африки размером. По Платону, континент был разделен на царства-конфедерации, обладающие невероятной силой. Философ пишет, что воинственность атлантов пришлась богам не по вкусу и континент погрузился в морскую пучину по их велению.
Где же она была
Платон разместил свою Атлантиду сразу за Гибралтарским проливом, то есть неподалеку от испанского побережья. Современные приверженцы платоновской теории утверждают, что Атлантида могла располагаться только в Атлантическом океане. В частности, российский ученый Николай Жиров размещал утерянный континент в районе Азорских островов, считая ее надводной частью Срединно-Атлантического хребта. Той же версии придерживается и британский исследователь Майкл Бейджент, добавляя, что под воду огромный континент ушел вовсе не по мифическим причинам: землетрясение большой силы и в самом деле могло вызвать внезапное повышение уровня океана.
Ледяная страна
А есть и более смелая гипотеза, согласно которой Антарктида и есть та самая Атлантида. Звучит, конечно, странновато. Однако, фактически такое вполне возможно — в частности, карта знаменитого Пири-реиса, непонятно как сумевшего показать неизвестный в то время континент, могла бы быть основана на древних картах, оставшихся как раз от атлантов-мореходов.
Оккультизм и теософия
Само собой, Атлантида упоминается, а иногда становится и центральной фигурой массы оккультных документов. Сильнее всего на популяризацию мифа повлияла Блаватская, описавшая в своей «Тайной доктрине» эволюцию так называемой Четвертой коренной расы, которая проходила как раз в Атлантиде. Просто удивительно, насколько эта сомнительная литература повлияла на образ затерянного континента в культуре.
Настоящие арийцы
Хорошо известно стремление нацистов доказать преимущество арийской расы над всеми прочими. Но, по сути, довольно приземленные товарищи в красивой форме верили в то, что современные белые европейцы произошли от гиперборейцев, людей Атлантиды. Все эти теории, к тому же, основаны на «Тайной доктрине» Блаватской и потому людьми думающими воспринимаются не иначе, как полным бредом.
Не Атлантидой единой
Вообще говоря, Атлантида является всего лишь наиболее известным, но далеко не единственным потерянным континентом. Люди уже добрую сотню лет ищут мифическую Гиперборею, загадочную Арктиду, Лемурию, Рутас, Пацифиду и затонувший континент Му. Надо ли говорить, что пока безрезультатно?
Плохие новости от ученых
К сожалению, люди науки испытывают прямо-таки извращенное удовольствие разбивая мифы. Согласно данным LiveScience, наука о тектонике плит доказывает, что большая масса земли просто не могла погрузиться на морское дно, ведь это даже логике противоречит. Кроме того, исследователи из Natural History справедливо указывают, что за всю известную историю человечества еще никогда не бывало землетрясений уж такой невероятной силы. Даже знаменитое лиссабонское землятресение 1755 года, уничтожившее весь город, ничего не сделало с самим континентом.
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