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30 простейших способов помочь природе

Для того чтобы внести свой посильный вклад в сохранение нашей планеты, совсем не обязательно жертвовать деньги различным фондам или выходить на акции протеста против загрязнения окружающей среды.

Есть вещи, которые может сделать абсолютно каждый, и мы уже начали выполнять этот список. Присоединяйтесь.

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

30 простейших способов помочь природе

 

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