Для того чтобы внести свой посильный вклад в сохранение нашей планеты, совсем не обязательно жертвовать деньги различным фондам или выходить на акции протеста против загрязнения окружающей среды.
Есть вещи, которые может сделать абсолютно каждый, и мы уже начали выполнять этот список. Присоединяйтесь.
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30 простейших способов помочь природе
Для того чтобы внести свой посильный вклад в сохранение нашей планеты, совсем не обязательно жертвовать деньги различным фондам или выходить на акции протеста против загрязнения окружающей среды.
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