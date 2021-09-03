30 простейших способов помочь природе

Для того чтобы внести свой посильный вклад в сохранение нашей планеты, совсем не обязательно жертвовать деньги различным фондам или выходить на акции протеста против загрязнения окружающей среды.



Есть вещи, которые может сделать абсолютно каждый, и мы уже начали выполнять этот список. Присоединяйтесь.































































































































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