Что приготовить из остатков еды: 5 сытных блюд для всей семьи

Не спешите выбрасывать недоеденные продукты, поскольку из любых остатков можно приготовить вполне себе приличное блюдо для всей семьи. Не верите? Тогда вот вам подборка рецептов, благодаря которым не пропадёт ни единая крошка.
1. Блинная запеканка
Запеканка. \ Фото: southernliving.com.
Если у вас вдруг по какой-то причине остались блины, которым вы не можете найти применение, да и выкинуть жалко, не спешите отчаиваться.следующего раза. Но что, если из блинчиков приготовить запеканку? Попробуйте, и вы нисколько не пожалеете.
Ингредиенты:
• Блинчики – 4 шт;
• Фарш куриный – 1,5 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Молоко – 1 стакан;
• Масло сливочное – опционально;
• Мука – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально.
Блинная запеканка. \ Фото: allrecipes.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Добавить фарш;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне до полной готовности, периодически помешивая;
• Готовый фарш переложить на тарелку;
• В той же сковородке растопить кусочек сливочного масла;
• Добавить просеянную через мелкое сито муку;
• Перемешать;
• Готовить пару минут;
• Затем влить молоко;
• Сдобрить солью, смесью молотых перцев и мускатным орехом по вкусу;
• Готовить до загустения, время от времени помешивая;
• После добавить фарш с луком;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Форму для запекания смазать маслом, на дно выложить один блинчик;
• Сверху распределить небольшое количество мясной зажарки;
• Повторить слои;
• Посыпать всё тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• Перед подачей порционно разрезать;
• По желанию можно посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
2. Пицца на скорую руку
Пицца на скорую руку. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Пожалуй, в мире не существует таких людей, которые бы не любили пиццу. Поэтому, если вы не знаете, что приготовить из оставшихся в холодильнике продуктов – смело выбирайте вариант с пиццей, и уж точно не прогадаете.
Ингредиенты:
• Мука – 150 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 0,5 стакана;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Ветчина, сосиски или любые другие мясные продукты – 200-250 г;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Томаты – 2 шт;
• Оливки без косточки или огурчики маринованные – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Пицца на сковороде. \ Фото: acouplecooks.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку со сметаной, яйцами и разрыхлителем;
• Перемешать и замесить тесто;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть небольшое количество масла;
• Вылить тесто так, чтобы получился корж средней толщины;
• Готовить на среднем огне две-три минуты;
• Ветчину, сосиски или мясо нарезать небольшим кубиком;
• Равномерно распределить по коржу;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить поверх мяса;
• Огурчики или маслины нарезать небольшими кусочками;
• Выложить поверх томатов;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Посыпать тёртым сыром;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут.
3. Макароны в духовке
Макароны в духовке с сыром. \ Фото: img.taste.com.au.
Остались макароны? Не беда. Их всегда можно заправить любимым соусом или же, посыпав сыром, запечь в духовке.
Ингредиенты:
• Макароны готовые – 300 г;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Зелень свежая – для подачи;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально;
• Молоко – 1 стакан.
Запечённые макароны. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Форму для запекания смазать небольшим кусочком сливочного масла;
• Выложить макароны;
• Залить тёплым молоком;
• Щедро посыпать тёртым сыром;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
4. Оладушки из пюре
Картофельные оладьи. \ Фото: polonist.com.
Как правило, пюре лучше всего съесть горячим, нежели разогревать его на следующий день. Но раз уж оно осталось, то не спешите от него избавляться. Ведь из него можно приготовить очень вкусные, сытные, румяные оладушки.
Ингредиенты:
• Пюре – 250 г;
• Яйца – 1-2 шт;
• Мука – опционально;
• Грибы – 6-10 шт;
• Лук белый небольшой – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Оладушки из пюре. \ Фото: vvsupremo.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к луку;
• Готовить на среднем огне семь-восемь минут;
• В миске смешать пюре с парой столовых ложек муки, яйцами, смесью молотых перцев и солью;
• Добавить лук с грибами;
• Перемешать всё до однородной массы;
• С помощью ложки сформировать оладушки;
• Обжарить до золотистого цвета с двух сторон на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла.
5. Пудинг из чёрствого хлеба
Пудинг из чёрствого хлеба. \ Фото: images.immediate.co.uk.
Из чёрствого хлеба можно приготовить всё что угодно – от супа и гренок до десерта. Впрочем, пудинг понравится практически всем. Подавайте с чаем или кофе.
Ингредиенты:
• Хлеб сухой – 0,5 кг;
• Сливки – 0,5 л;
• Шоколад горький – 2 плитки;
• Яйца – 3-4 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Масло сливочное – 120 г;
• Соль – по вкусу.
Шоколадный пудинг. \ Фото: anitalianinmykitchen.com.
Способ приготовления:
• Хлеб перебить до состояния крупной крошки;
• Шоколад поломать на кусочки;
• Выложить в сотейник;
• Залить сливками;
• Добавить сто грамм масла, соль с сахаром по вкусу;
• Перемешать;
• Готовить на медленном огне до полного растворения всех ингредиентов, периодически помешивая;
• Остудить до комнатной температуры;
• Яйца взбить до образования густой пены;
• Соединить с шоколадной массой;
• Перебить блендером;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• На дно высыпать часть хлебных крошек;
• Затем выложить слой шоколадной массы;
• После вновь шоколадный слой;
• Повторить слои (верхний должен состоять из шоколадной массы);
• Дать пудингу постоять около часа в прохладном месте;
• После отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса-сорок минут;
• Перед подачей порционно нарезать.
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