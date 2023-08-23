Прогулка к одинокому замку в скале посреди пустыни

Посреди бескрайних золотых песков на севере Саудовской Аравии возвышается крепостная стена в скале. Фасад её – сплошь ровные линии и прямые углы; они резко контрастируют с шероховатым и неровным камнем, и это сочетание неизменно поражает тех, кто его видит. Невозможно не задаться вопросом: кто это построил? Зачем? Как долго стоит здесь этот осколок цивилизации, обращённый к пустыне?



Это сооружение известно как Каср аль-Фарид, и оно было построено в I веке нашей эры в доисламском Набатейском царстве.







Оно расположено в археологическом комплексе Мадаин-Салих (также Аль-Хиджр или Хегра); в регионе имеется около ста подобных памятников.







Если это напоминает вам город в скале в Петре (современная Иордания) – так и должно быть. Петра была столицей Набатейского царства. Мадаин-Салих был вторым по величине его городом и крупным торговым узлом.







На самом деле Каср аль-Фарид – не крепость и не замок. Это гробница. Строительство её не закончено, и это позволяет нам узнать, как набатеи строили характерные для их городов огромные каменные сооружения.







Обычно набатеи использовали в качестве сырья огромные глыбы песчаника и высекали в этих камнях части необходимой конструкции снизу вверх. В их архитектуре можно найти заимствования из архитектуры Древнего Египта, Древней Греции и Ассирии.







Размер гробницы говорил о социальном статусе захороненного в ней человека. Каср аль-Фарид – одна из крупнейших из 131 гробницы, находящейся на бывшей территории Набатейского царства.







Несмотря на возраст в 1900 лет, Каср аль-Фарид до сих пор в очень хорошем состоянии – благодаря засушливому климату.







Сегодня Каср аль-Фарид, что в переводе означает «Одинокий замок», не так уж одинок. Он очень популярен у туристов; он и подобные ему памятники включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (первым из двух объектов культурного наследия в Саудовской Аравии, входящих в этот список). И нет, Мекка не входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – вторым подобным памятником в Саудовской Аравии является Эд-Диръия, первая столица саудитов.



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