6 хитрых приемов для интерьера кухни

Если вы хотя бы однажды делали ремонт на кухне, то наверняка знаете, как просто ошибиться. Шкафчики неправильной глубины, плохая фурнитура, фасады, на которых видны все пятна, недостаточное количество розеток – перечислять можно долго. Именно поэтому важно составить список удачных приемов, которые могут сделать кухню не только красивой, но и удобной.

Прием 1: Встроенные шкафы до потолка

Прием 2: Умное хранение в угловых шкафах

Прием 3: Бутылочницы

Прием 4: Ящики в цоколе гарнитура

Прием 5: Встроенный холодильник

Прием 6: Смеситель с гибким изливом

Используйте их в своем интерьере, и он будет радовать вас много лет.Устанавливайте шкафы под потолокМаленькую кухню часто считают приговором, но так думаю только те люди, которые не задействовали ее пространство по максимуму. Взять, к примеру, шкафы. Если они заканчиваются где-то на середине стены, неудивительно, что вам не хватает места для хранения, и на кухне царит вечный бардак. Но если вы сделаете встроенные шкафы до потолка, проблема отпадет сама собой.Кроме того, что у вас появится достаточно ящиков и полок, можно будет забыть о пыли, которая вечно скапливается сверху на шкафах. Дизайнеры советуют подбирать мебель в цвет стен – тогда она сольется с пространством и не будет перегружать его.Единственный минус такого решения – высока цена, так как мебель придется делать на заказ. Но, с другой стороны, это хорошая инвестиция в собственный комфорт. Вряд ли вы будете через пару лет делать новый ремонт, поэтому нужно устанавливать тот гарнитур, который будет радовать много лет.Выдвижные системы сделают хранение удобнымВ случае с угловыми тумбами часто возникает одна и та же проблема: поставить поставили, а как пользоваться – не научили.Эта зона часто становится «черной дырой», в которой пропадает посуда, продукты, мелкая бытовая техника. А все потому что, тумбой неудобно пользоваться. К счастью, проблему легко решить. Достаточно установить выдвижные карусели. Так вы сможете не только использовать объем шкафчика в полной мере, но и обеспечить себе легкий доступ ко всему содержимому. Не придется доставать все кастрюли, чтобы найти крышку, которая спряталась в дальнем углу.Храните там продукты или бытовую химиюВозможно, вы не знали, но бутылочницами называют узкие выдвижные секции шириной 15-20 см. Зачастую именно это расстояние рядом с плитой или мойкой остается пустым. Некоторые люди игнорируют его и оставляют все, как есть, а некоторые видят в этом участке большой потенциал.Наличие бутылочницы позволяет по максимуму задействовать свободную площадь, а также решить вопрос с хранением специй, бутылок с соусами и растительным маслом. Также сюда можно поставить бытовую химию, которой вы часто пользуетесь на кухне.Вот, что можно хранить в таких ящиках.Еще одно функциональное решение, которым редко, кто пользуется. Пространство под нижними шкафчиками принято оставлять пустым, но что если мы скажем, что там можно устанавливать выдвижные ящики? Получится отличное место для хранения противней, форм для выпечки, скалок, фольги, пергамента, сковородок, крышек и пр. Так как ящик будет менее удобным в использовании, чем модули, встроенные в гарнитур, складывайте туда вещи, которые не нужны вам каждый день. Кстати, пластиковые контейнеры и легковоспламеняющиеся предметы лучше здесь не хранить.Обратите внимание, что установка цокольного ящика не всегда оправдана. Так, если высота цоколя составляет менее 8 см, вы можете испортить внешний вид кухни. Ящик будет смотреться топорно и привлечет к себе слишком много внимания. Если же цоколь высокий, смело проектируйте систему хранения.Интересный факт: Изначально ящик под духовкой в цоколе был предназначен не для хранения, а для того, чтобы поддерживать температуру готового блюда, пока в духовке запекается что-то другое. Например, гарнир уже готов, а мясо еще нет. Это особенно удобно, если вы ждете гостей или накрываете праздничный стол, который предполагает подачу нескольких блюд одновременно.Два варианта, как разместить холодильник на кухнеДа, его внутренний объем меньше, чем у стандартного холодильника. Но если для вас важна цельность и гармоничность интерьера, это решение будет единственно верным. Спрячьте бытовую технику за мебельным фасадом, и получите лаконичный вид кухни. Если же бюджет или планировка не позволяют воспользоваться этим приемом, сделайте по-другому: встройте обычный холодильник в нишу из гипсокартона или мебельных панелей. Так вы скроете его от посторонних взглядов, но при этом не потеряете в функциональности.Обычный смеситель менее функциональныйЭто не просто модная вещь, а невероятно удобное и практичное приобретение. Гибкий или выдвижной излив позволяют придумать сразу несколько сценариев мытья посуды и раковины. Вы можете направить струю в любую точку мойки, включая дальние углы, помыть труднодоступные места. Это особенно актуально для посуды, которая не помещается под стандартный излив (противни, большие кастрюли и пр.) Также с гибким изливом удобно наполнять емкости водой, даже когда они стоят на столешнице.Многие модели оснащены дополнительными режимами, которые позволяют регулировать напор и вид струи. Например, «душ» обеспечивает более равномерное и мягкое ополаскивание. Если вам нужно помыть зелень, овощи или фрукты, этот режим идеально подойдет. Он предотвратит разбрызгивание воды и позволит расходовать ее более экономично.