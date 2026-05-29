4 способа самостоятельно заточить нож для мясорубки

Даже новичок сможет справиться с домашней заточкой
Мясорубка - один из самых популярных бытовых приборов на кухне. Качество работы устройства зависит от слаженности его элементов. Однако со временем нож в мясорубке затупляется и перестает функционировать на должном уровне. Не спешите нести прибор в сервисный центр - решить проблему можно и самостоятельно.
Почему затупляется лезвие?
Со временем даже самые качественные ножи тупятся / Фото: i1.ytimg.com
Рано или поздно все вещи приходят в негодность. Так случается и с ножами для мясорубки.
Основные причины:
- металл, из которого изготовлен нож, окисляется и подвергается ржавчине;
- постоянно соприкасаясь с костями, сухожилиями, замороженным мясом края лезвий скругляются, что препятствует качественному измельчению продуктов.
Подготовка к заточке ножа
С легкостью заточить ножи для мясорубки можно в домашних условиях / Фото: images.bonanzastatic.com
Существует множество способов самостоятельной заточки ножа для мясорубки, однако их все объединяют правила подготовки. Не пренебрегайте этими рекомендациями, чтобы шлифовка получилась качественной, и лезвие прослужило подольше.
1. Лучше выполнять заточку вручную. При использовании электротехники металл может перекалиться. К тому же, непрофессионалам не всегда удастся подобрать правильный угол заточки.
2. Проводите работу на ровной и гладкой поверхности. Чем равномернее элементы прилегают друг к другу, тем качественнее результат.
3. Если деталь нагрелась, не погружайте ее в холодную воду. Она должна остыть естественным путем.
4. Возвращать былую остроту нужно и круглому, и крестообразному ножам.
5. Перед шлифовкой тщательно вымойте и высушите лезвия.
1. Наждачная бумага
Заточить нож при помощи наждачки - самый простой и быстрый способ / Фото: kompkimi.ru
При помощи шлифовальной шкурки можно стачивать и шлифовать деревянные, металлические, пластиковые, стеклянные и керамические поверхности. Данное изделие есть практически в каждом доме и с легкостью реанимирует затупившееся лезвие.
У наждачной бумаги существует разная маркировка зернистости. Для ножа мясорубки лучше всего подойдут изделия серии Р120, Р150 или Р180.
Этапы шлифовки лезвия
1. Расположите шлифовальную шкурку на ровной, твердой и плоской поверхности (пол, стол и т.д.). Далее обильно смочите материал водой. Важно сделать так, чтобы наждачка не скользила. Лучше всего для этого подойдет стеклянная или зеркальная поверхность. На первом этапе обработку лезвия следует провести крупнозернистой наждачной бумагой - Р120.
2. Положите на шлифовальную шкурку нож с режущей стороны и плавными, скользящими движениями затачивайте лезвие. Если нож двухсторонний, необходимо шлифовать поверхности лезвия по 2-3 минуты с каждой стороны.
Заточка наждачной бумагой занимает всего несколько минут / Фото: metmastanki.ru
3. Далее нужно заменить наждачную бумагу на мелкозернистую и повторить все действия снова. Сперва используйте материал с маркировкой Р150, а затем - Р180. Длительность процедуры зависит от состояния элемента.
После проведения домашней шлифовки нож приобретет свой первоначальный вид. Далее можно заняться реставрацией поверхности решетки.
Обратите внимание! Если хотите продлить срок остроты лезвий, после перемалывания продуктов не смывайте жирный слой. Просто промойте элементы мясорубки в горячей воде без добавления средства для мытья посуды.
2. Шлифовальный камень
Возьмите новый шлифовальный камень и используйте его только для заточки ножей / Фото: instrumentgid.ru
Абразивный материал выполняет те же функции, что и наждачная бумага. Справиться с заточкой лезвия этим способом сможет даже новичок.
Алгоритм действий
1. Вам понадобится плоский и без углублений шлифовальный камень, поролоновая губка и небольшая емкость с водой.
2. Хорошо смочите абразивный инструмент водой.
Осуществляйте заточку плавными и поступательными движениями / Фото: img.allzip.org
3. Возьмите нож и поверх шлифовального камня плавно и с легким нажимом проводите заточку лезвия. В среднем шлифовка занимает около 3 минут, но все зависит от состояния детали.
Обратите внимание! Если вы планируете на постоянной основе проводить самостоятельную заточку, рекомендуем взять новый камень и использовать его только для этого назначения.
3. Плоскошлифовальный станок
Если у вас нет профессиональных навыков в обращении станком, лучше выберите способ попроще / Фото: media.exapro.com
Если у вас под рукой имеется специальный станок для обработки металлических элементом абразивом, воспользуйтесь тяжелой артиллерией.
Правила по заточке ножа на станке
1. Займите удобную позицию сбоку от агрегата, а не напротив.
2. При работе со станком соблюдайте меры предосторожности, обязательно надевайте защитные очки, перчатки и головной убор.
3. Осуществляйте шлифовку плавными движениями.
Заточка лезвий на плоскошлифовальном станке - кропотливая работа. Если вы не специалист в обращении с этим инструментом, лучше воспользоваться другими способами.
Обратите внимание! После заточки лезвия любым из перечисленных методов, обязательно нужно вымыть нож, чтобы удалить оставшиеся абразивные частицы.
4. Напильник
Напильник лучше использовать вместе с мусатом / Фото: honestyeng.com
Многолезвийный инструмент для обработки металлических, пластмассовых, деревянных и других твердых материалов. Выглядит как металлический стержень с насечкой.
Напильником также можно заточить нож из мясорубки, однако для этого потребуются определенные умения.
Принцип выполнения шлифовки
1. Подготовьте инструмент с мелкой насечкой.
2. Расположите лезвие относительно напильника под углом 30 градусов, совершайте аккуратные и плавные движения по заточке.
3. Данный способ обеспечит видимый результат для чрезмерно изношенной режущей кромки.
Тем не менее, мастера заточки не рекомендуют использовать напильник, поскольку его эффективность не до конца оправдана. Чтобы получить хорошо заточенный нож для мясорубки, параллельно задействуйте мусат. Это похожий на напильник инструмент, который применяется для правки лезвий. Имеет круглое или овальное сечение.
Мусатом также можно затачивать кухонные ножи / Фото: posuda-gid.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии