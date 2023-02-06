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Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Для каждого фраза «студенческие годы» — это флешбэк в отдельную маленькую жизнь, которая наполнена самыми крутыми переменами, созиданием и энергией. Новый выставочный проект Gaudeamus — это не просто собрание фоторабот известных советских репортеров о студентах. Это визуальное исследование «эпохи в эпохе».

Проект Gaudeamus — это энциклопедия жизни студента советского времени. Его цель — представить собирательный образ молодого человека, силами которого строилась наука, искусство и общественная жизнь.

Открытие выставки пройдет в Центре фотографии имени братьев Люмьер 26 января, а исследовать жизнь советского студента во всем ее разнообразии вы сможете уже 27-го числа. В преддверии этого события мы предлагаем одним глазком взглянуть на то, что вас ожидает, и еще раз убедиться — этот фотопроект стоит увидеть вживую!

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить


Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенты Ленинградского института киноинженеров. На первомайской демонстрации. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенты Ленинградского института киноинженеров. В общежитии. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Вильнюс. Государственный университет. В лаборатории физики. 1960. Автор: Анатолий Хрупов

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенты консерватории на Тверском бульваре. Автор: Валерий Христофоров

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Университет дружбы народов. 1960-е. Автор: Яков Халип

В послевоенное время в университетах СССР стали учиться первые иностранные студенты из стран народной демократии. В 1960 году открывается Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Строительство нового здания МГУ. Начало 1950-х. Автор: Яков Халип

Сейчас это кажется чем-то сказочным, но в 1918 году экзамены в вузах отменили и доступ к высшему образованию получили все молодые люди, достигшие 16-летнего возраста. Число вузов резко возросло, однако фактически высшее образование могли получить не все. Это было связано с идеологическими и классовыми «чистками» в вузах, которые начались в 1920-х годах.

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Новогодний бал молодежи в Большом Кремлевском дворце. 1 января 1955 года. Автор: Александр Устинов

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенты. Вильнюс, 1968. Автор: Анастас Суткус

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студентки МАИ убирают картошку в подмосковном колхозе. Автор: Игорь Стомахин

«Картошка» была мероприятием добровольно-принудительным. Сбор производился не более чем в 100 км от вуза, оплачивался мало и частенько производился на очень низком уровне.

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студентка художественного училища. Автор: Игорь Стомахин

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенческая практика геофака МГУ. 1968 год. Автор: Вадим Опалин

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Отдых в кругу друзей. Автор: Леонид Лазарев

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Мир формул. МГУ. Аспиранты. 1970-е. Автор: Владимир Лагранж

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Москва. Нескучный сад. 1905. Автор: Александр Гринберг

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Первокурсник ВМТУ имени Баумана. 1960-е. Автор: Анатолий Болдин

Студент СССР в разрезе: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студенты. 1970-е. Автор: Юрий Абрамочкин

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